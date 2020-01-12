Taze taze toplanıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Kendi bahçesindeki taze ürünleri vatandaşlar ile buluşturduğunu aktaran Mehmet Sabri Baran, “Mandalina, portakal, limon, greyfurt kendi bahçemden satıyorum. Müşterimiz bazen çok yoğun, bazen hiç olmuyor. Buradan aldıkları mandalina, portakalı, İstanbul, Niğde, Aksaray, Ankara her yere hediye olarak yolluyorlar” dedi.