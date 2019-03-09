Son kullanım tarihi geçmiş olsa da yiyebileceğiniz bazı yiyecekler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan dolma tariflerinden sıkılanlar için farklı bir önerimiz var: Kıymalı soğan dolması. Yemeklerimizin olmazsa olmazı soğan, baharatlar harmanlanan pirinç ve kıyma ile dolduruluyor, davet sofralarına yakışır bir lezzete dönüşüyor. Peki, kıymalı soğan dolması nasıl yapılır? İşte soğan dolması tarifi
Un helvası, yapılışının kolay olması ve tatlı ihtiyacını gidermesi dolayısıyla her dönemin favori tatlıları arasında yer alıyor. Çok fazla malzeme istemeyen tarifi ile merak konusu ola un helvası, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? İşte, evde yapabileceğiniz kolay un helvası tarifi ve tatlının yapılışına dair bazı bilgiler