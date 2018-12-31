Son dakikada “Akşama ne pişirsem?” telaşına düşenlere yılbaşı menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Humus, haşlanmış nohuttan hazırlanan en güzel mezelerden biridir. Tahin, kimyon ve limon suyunun eklenmesiyle oluşan humus, hem sıcak hem de soğuk tüketilebilir. Peki, humus nasıl yapılır?
Keşkek nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofralarında farklı lezzetler arayan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alan keşkek, sofralara renk katmaya devam ediyor. Peki, keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri.