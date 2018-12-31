Son dakikada “Akşama ne pişirsem?” telaşına düşenlere yılbaşı menüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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31 Aralık 2018 - 12:12,

Son dakikada “Akşama ne pişirsem?” telaşına düşenlere yılbaşı menüsü

Bugün 31 Aralık… Birkaç saat sonra 2018’i ardımızda bırakmaya hazırlanıyoruz. Yeni yıla evinde girecekler çoktan menülerine karar verdi, hatta hazırlıklarının önemli bir kısmını bile tamamladı. Ancak bugün çalışanlar ve hızlı bir yılbaşı yemeği hazırlayıp sofraya koymak isteyenlerin biraz yardıma ihtiyacı olabilir. Siz de bu ikinci gruptaysanız, kısa sürede yapabileceğiniz ve yılbaşı sofrasına çok yakışacak yemek tariflerimize bir göz atın. İşte son dakikacılar için kısa sürede hazırlanabilecek yılbaşı yemekleri…

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Sofralarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız pekmez soslu hindi tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Fırın torbasında pişirdiğiniz için hem daha hızlı hem de daha lezzetli olan pekmez soslu hindi, özellikle yılbaşı menüsünde hindi olsun isteyen ama bütün bir hindiyi pişirecek kadar geniş vakti olmayanlar için çok uygun.

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Et yemeklerinin eşlikçileri arasında en sevilen ve en kolay hazırlananı patates püresi olsa gerek. Bu tarifimizde patatesleri püre yapmakla kalmadık, üzerine bir de mozzarella rendesi ekleyip fırına verdik. Görüntüsünün de lezzetinin de ne kadar enfes olduğunu tahmin etmişsinizdir. İşte fırında mozzarella peynirli püre tarifi...

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Taze sebzelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu lezzetli salata vazgeçilmeziniz olacak! Beyaz peynir ve siyah zeytinin yanı sıra limon ve portakalın suyu ve kabuklarıyla lezzet kazanan narenciye soslu bahçe salatasını zevkle tüketeceksiniz. İşte tarifi...

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İşte deneyebileceğiniz farklı bir salata tarifi daha! Hem pratik hem de oldukça lezzetli... Tek yapmanız gereken rendelenmiş havuç ve kabakları yağda hafifçe çevirip sonra da yoğurt, sarımsak ve cevizle karıştırmak. Hepsi bu kadar! Yoğurtlu meze ve salatalı sevenlerin bayılacağından eminiz.

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Acı sevenlerin vazgeçemediği bir meze olan acılı ezmeyi evde hazırlamak için pratik bir tarife ne dersiniz? Tek yapmanız gereken soğan, biber ve domatesleri küçük küçük doğrayıp diğer malzemelerle karıştırmak. Hepsi bu kadar... Emin olun en az mezecilerden alınmış kadar lezzetli olacak.

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Kısa süre içinde görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman sizi hemen yanardağ pastası tarifimize alalım. Hazır pandispanya kekiyle yapılan ve en fazla yarım saat içinde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay yanardağ pastasının tarifi hemen aşağıda…

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