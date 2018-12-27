Yanardağ pastası tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pasta Tarifleri>Yanardağ pastası tarifi
KOLAY

Yanardağ pastası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yanardağ pastası tarifi

Kısa süre içinde görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman sizi hemen yanardağ pastası tarifimize alalım. Hazır pandispanya kekiyle yapılan ve en fazla yarım saat içinde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay yanardağ pastasının tarifi hemen aşağıda…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 1 adet kakaolu hazır pandispanya keki

İç kreması için:

  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 1 paket krem şanti
  • 1 çay bardağı damla çikolata
  • 1 adet orta boy muz
  • 1 paket kakaolu pötibör bisküvi

Keki ıslatmak için:

  • Yarım su bardağı süt

Üzeri için:

  • 1 paket orman meyveli sos

Hazırlanışı

Orman meyveli sosu paketinin üzerinde anlatıldığı şekilde pişirin ve soğuması için bir kenara alın.

Bir kase içine koyduğunuz toz krem şanti ile sütü, kıvam alana kadar el mikseri ile çırpın. Pötibör bisküvileri elinizle kırıp krem şantiye ekleyin. Halka halka doğradığınız muzu ve damla çikolataları da ilave edip güzelce karıştırın.

Kekin tabanını servis tabağına yerleştirip sütle iyice ıslatın. Kremayı kekin üzerine kenarlarında boşluk kalacak şekilde bir tepecik halinde yerleştirin. Kekin üst parçasını sekiz eşit dilime ayırın. Dilimlerden yedi tanesini kremanın üzerine sivri kısımları üste gelecek şekilde yerleştirin. Orman meyveli sosu da ortadaki boşluğa dökün ve yanlardan sızmasını sağlayın. Pastanız hazır!

 

pasta tarifleri Yanardağ pastası tarifi yanardağ pastası nasıl yapılır

Lezizz Öneriler

Ganaj tarifi

Malaga pasta tarifi

Köstebek pasta tarifi

Gelin pastası tarifi