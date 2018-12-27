Yanardağ pastası tarifi

Kısa süre içinde görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman sizi hemen yanardağ pastası tarifimize alalım. Hazır pandispanya kekiyle yapılan ve en fazla yarım saat içinde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay yanardağ pastasının tarifi hemen aşağıda…
İç kreması için:
Keki ıslatmak için:
Üzeri için:
Orman meyveli sosu paketinin üzerinde anlatıldığı şekilde pişirin ve soğuması için bir kenara alın.
Bir kase içine koyduğunuz toz krem şanti ile sütü, kıvam alana kadar el mikseri ile çırpın. Pötibör bisküvileri elinizle kırıp krem şantiye ekleyin. Halka halka doğradığınız muzu ve damla çikolataları da ilave edip güzelce karıştırın.
Kekin tabanını servis tabağına yerleştirip sütle iyice ıslatın. Kremayı kekin üzerine kenarlarında boşluk kalacak şekilde bir tepecik halinde yerleştirin. Kekin üst parçasını sekiz eşit dilime ayırın. Dilimlerden yedi tanesini kremanın üzerine sivri kısımları üste gelecek şekilde yerleştirin. Orman meyveli sosu da ortadaki boşluğa dökün ve yanlardan sızmasını sağlayın. Pastanız hazır!