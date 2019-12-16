Soğuk algınlığı ve gribe karşı en güçlü silahların başına geliyor

Tarhananın doğal bir vitamin deposu olduğunu dile getiren Yeldanlı, “Bunun içerisinde 18 tane doktor var. İçerisinde proteininden mineraline her şey olduğu için yediden yetmişe tüketilmeli. Hatta bizlerde 6 aylık bebeklerin kullanacağı ürünler de var, 6 aylık bebekten 70-80 yaşındaki insanlara kadar kullanılabilecek tarhana ürünleri var. Tarhanaya önem vermek lazım. Tarhananın içerisinde bir tek ürün yok; domatesi, biberi, soğanı, yoğurdu, nanesi var. Hepsi ayrı ayrı şifa kaynağı ama bir de bunların birleşiminden olan ve 21 gün bekletilip fermente olan bir ürünün ne kadar faydalı olduğunu artık düşünün. Tarhananın şifası anlatılmaz yedikten sonra yaşanır diyoruz. Herkese de tarhanayı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.