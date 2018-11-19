Sıcak atmosferiyle hiç kalkmak istemeyeceğiniz İstanbul mekanları
Soğuk kış günlerinde sıcak atmosferi ile içinizi ısıtacak bu mekanlar arkadaş buluşmalarının da en iyi adreslerinden...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte parklara, sahillere bir süreliğine ara vermek zorunda kaldık. Yağmurlu ve soğuk havalarda dışarıdaki alternatifler sınırlanırken havanın soğukluğuna karşı içinizi ısıtacak mekanlarda vakit geçirebilir, yorgunluğunuzu atabilirsiniz. İşte İstanbul’da kışın gitmekten keyif alacağınız mekan önerileri...
FiLBooksKaraköy’ün en popüler mekânlarından biri olan FiLBooks samimi havasıyla uzun süre oturmak isteyeceğiniz adreslerden biri. Sanat ve fotoğraf ağırlıklı bir kitaplığı da bulunan kafenin ikinci katındaki salıncak mekâna ayrı bir hava katıyor. Karaköy’e yolunuz düşerse FiLBooks’un lezzetli kahvelerini denemeyi ve yanına nefis çikolatalı kurabiyelerinden söylemeyi unutmayın.
Türk-Alman Kitabevi Cafeİstiklal Caddesi’ndeki en eski kitabevlerinden biri olan mekan iki kattan oluşuyor. İçinde kitabınızı okurken çay veya kahvenizi içebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir kafesi de bulunuyor. Oldukça sıcak bir havası olan mekânın Şişhane Metro durağına yakınlığı nedeniyle ulaşımı da kolay. Üst katta büyük masaların yer alması öğrenciler tarafından ders çalışmak için sıklıkla tercih edilen yerlerden biri olmasını sağlıyor.
Minoa Bookstore and Coffeeİster kitap okuyabileceğiniz, isterseniz bilgisayarınızla tüm günü burada geçirebileceğiniz Minoa, Beşiktaş’ın en renkli kitap kafelerinden biri. Ağırlıklı İngilizce kitaplar olmak üzere oldukça büyük bir kütüphanesi mevcut. Taş duvarları her ne kadar kitaplıkların ardında saklansa da mekâna dingin bir hava katıyor. Zengin kahvaltı menüsü ile öne çıkan mekanın ana yemek menüsüne de mutlaka göz atın.
Fazıl Bey’in Türk KahvesiMis gibi Türk kahvesinin kokusunu içinize çekeceğiniz mekan sıcak atmosferi ile günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı oluyor. Damla sakızlı, kakuleli, çikolatalı kahve çeşitleriyle öne çıkan mekanın demirhindi şurubu da oldukça meşhur. Kadıköy’e yolunuz düşerse uğramadan geçmeyin.
Mendel’s ChocolatierÇikolatayı kim sevmez ki? Beşiktaş Akaretler’de bulunan mekan çikolata tutkunlarının kalplerini fethediyor. Menüsü de bu konuda hayli iddialı. Eritilmiş yoğun çikolatalı sizzling Brownie, dondurma, çilek, muz ve çikolatanın harika karışımından oluşan Camelot buranın en beğenilen tatlılarından. Tadı damağınızda kalacak bir tatlı ziyafeti yaşamak için Mendel’s’i not edin.
LadureeKim demiş “Makaron sadece Paris’te yenir” diye! İstanbul’daki birden fazla şubesinin herhangi birinin kapısından içeri adım attığınızda Paris’te olduğunuzu hissettiren Laduree, nefis makaronları ile yiyeni kendisine hayran bırakıyor. Fıstıklı, güllü, vanilyalı, karamelli çeşitleriyle lezzetli bir makaron deneyimi için şans verin.
SecdusKadıköy’de yer alan Secdus sıcacık atmosferiyle adeta ev havasında. Tasarım yastık kılıfları, rengarenk işlemeli tabaklar ve bardaklarla kendinize ya da sevdiklerinize hediye seçebilir, arka kısımdaki kafesinde kahve molası verebilirsiniz.
Galata Şirin FırınGalata Kulesi’ne çok yakın bir konumda bulunan mekânın mint yeşili dekorasyonu sizi içeriye davet ediyor. Mis gibi açma ve poğaçaların kokusu dışarılara yayılıyor. Üstelik Şirin Fırın sadece hamur işleriyle değil tatlılarıyla da adından söz ettiriyor. Kahvaltı seçeneği de bulunan Şirin Fırın tüm beklentilerinizi karşılıyor.
DemÇay tutkunlarının İstanbul’daki vazgeçilmez adresi olan Dem, geçen yıl Karaköy’deki yeni yerine taşındı. Otantik havasıyla ve 60’ı aşkın çay seçeneğiyle soğuk havalarda içinizi ısıtacak mekanın Moda’da da şubesi bulunuyor. Çayınızın yanına mekanın meşhur cheesecake’lerinden söylemeyi unutmayın.