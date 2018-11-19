Sıcak atmosferiyle hiç kalkmak istemeyeceğiniz İstanbul mekanları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Haberler
19 Kasım 2018 - 14:50,

Sıcak atmosferiyle hiç kalkmak istemeyeceğiniz İstanbul mekanları

Soğuk kış günlerinde sıcak atmosferi ile içinizi ısıtacak bu mekanlar arkadaş buluşmalarının da en iyi adreslerinden...

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte parklara, sahillere bir süreliğine ara vermek zorunda kaldık. Yağmurlu ve soğuk havalarda dışarıdaki alternatifler sınırlanırken havanın soğukluğuna karşı içinizi ısıtacak mekanlarda vakit geçirebilir, yorgunluğunuzu atabilirsiniz. İşte İstanbul’da kışın gitmekten keyif alacağınız mekan önerileri...

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FiLBooks

Karaköy’ün en popüler mekânlarından biri olan FiLBooks samimi havasıyla uzun süre oturmak isteyeceğiniz adreslerden biri. Sanat ve fotoğraf ağırlıklı bir kitaplığı da bulunan kafenin ikinci katındaki salıncak mekâna ayrı bir hava katıyor. Karaköy’e yolunuz düşerse FiLBooks’un lezzetli kahvelerini denemeyi ve yanına nefis çikolatalı kurabiyelerinden söylemeyi unutmayın.

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Türk-Alman Kitabevi Cafe

İstiklal Caddesi’ndeki en eski kitabevlerinden biri olan mekan iki kattan oluşuyor. İçinde kitabınızı okurken çay veya kahvenizi içebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir kafesi de bulunuyor. Oldukça sıcak bir havası olan mekânın Şişhane Metro durağına yakınlığı nedeniyle ulaşımı da kolay. Üst katta büyük masaların yer alması öğrenciler tarafından ders çalışmak için sıklıkla tercih edilen yerlerden biri olmasını sağlıyor.

4/10

Minoa Bookstore and Coffee

İster kitap okuyabileceğiniz, isterseniz bilgisayarınızla tüm günü burada geçirebileceğiniz Minoa, Beşiktaş’ın en renkli kitap kafelerinden biri. Ağırlıklı İngilizce kitaplar olmak üzere oldukça büyük bir kütüphanesi mevcut. Taş duvarları her ne kadar kitaplıkların ardında saklansa da mekâna dingin bir hava katıyor. Zengin kahvaltı menüsü ile öne çıkan mekanın ana yemek menüsüne de mutlaka göz atın.

5/10

Fazıl Bey’in Türk Kahvesi

Mis gibi Türk kahvesinin kokusunu içinize çekeceğiniz mekan sıcak atmosferi ile günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı oluyor. Damla sakızlı, kakuleli, çikolatalı kahve çeşitleriyle öne çıkan mekanın demirhindi şurubu da oldukça meşhur. Kadıköy’e yolunuz düşerse uğramadan geçmeyin.

6/10

Mendel’s Chocolatier

Çikolatayı kim sevmez ki? Beşiktaş Akaretler’de bulunan mekan çikolata tutkunlarının kalplerini fethediyor. Menüsü de bu konuda hayli iddialı. Eritilmiş yoğun çikolatalı sizzling Brownie, dondurma, çilek, muz ve çikolatanın harika karışımından oluşan Camelot buranın en beğenilen tatlılarından. Tadı damağınızda kalacak bir tatlı ziyafeti yaşamak için Mendel’s’i not edin.

7/10

Laduree

Kim demiş “Makaron sadece Paris’te yenir” diye! İstanbul’daki birden fazla şubesinin herhangi birinin kapısından içeri adım attığınızda Paris’te olduğunuzu hissettiren Laduree, nefis makaronları ile yiyeni kendisine hayran bırakıyor. Fıstıklı, güllü, vanilyalı, karamelli çeşitleriyle lezzetli bir makaron deneyimi için şans verin.

8/10

Secdus

Kadıköy’de yer alan Secdus sıcacık atmosferiyle adeta ev havasında. Tasarım yastık kılıfları, rengarenk işlemeli tabaklar ve bardaklarla kendinize ya da sevdiklerinize hediye seçebilir, arka kısımdaki kafesinde kahve molası verebilirsiniz.

9/10

Galata Şirin Fırın

Galata Kulesi’ne çok yakın bir konumda bulunan mekânın mint yeşili dekorasyonu sizi içeriye davet ediyor. Mis gibi açma ve poğaçaların kokusu dışarılara yayılıyor. Üstelik Şirin Fırın sadece hamur işleriyle değil tatlılarıyla da adından söz ettiriyor. Kahvaltı seçeneği de bulunan Şirin Fırın tüm beklentilerinizi karşılıyor.

10/10

Dem

Çay tutkunlarının İstanbul’daki vazgeçilmez adresi olan Dem, geçen yıl Karaköy’deki yeni yerine taşındı. Otantik havasıyla ve 60’ı aşkın çay seçeneğiyle soğuk havalarda içinizi ısıtacak mekanın Moda’da da şubesi bulunuyor. Çayınızın yanına mekanın meşhur cheesecake’lerinden söylemeyi unutmayın.

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El birliğiyle yapılıyor, bütün kış zevkle tüketiliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev kadınları bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile yapıyor. İnce bir şekilde açılan hamurun sacda pişirilmesi ile yapılan ve gevrek bir hale gelen köy ekmeği, tüketileceği zaman ıslatılarak sofralara konuluyor.

DHA /
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Evde kestane pişirme teknikleri

Kış aylarının gelmesiyle soğuk havaların vazgeçilmezi kestane, sokaklarda ve evlerde yerini çoktan aldı. Birçok kişinin en sevdiği yemiş olan kestane, sıcacık bir atıştırmalıktan öte bir keyif. Eğer siz de “Ben kestanemi taze taze, sıcacıkken evimde keyifle yemek istiyorum” diyenlerdenseniz, bu bilgiler çok işinize yarayacak. Tavada kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl pişirilir? Haşlama kestanenin püf noktaları nelerdir? Evde közde kestane nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz bütün kestane pişirme teknikleri…

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Batonette

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