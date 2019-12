Rus şef Vorontsova Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor

Türk mutfağının tüm zenginliklerini keşfetmek için çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Vorontsova, şöyle devam etti: "Ruslar Türk yemeklerini çok seviyorlar. Et seven de sebze seven de kendisi için yüzlerce farklı seçenek bulabiliyor. Osmanlı'dan, hatta daha öncesinden gelen zengin bir yemek kültürü var. Bu lezzetin kaynaklarından birisi şüphesiz baharat. Bu yüzden ben de lezzetimin sırrını Mısır Çarşısı'na borçluyum diyebilirim."