Rus şef Vorontsova Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor

Rus şef Elena Vorontsova, 13 yıl önce geldiği Türkiye'de yaşamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Türk insanı çok iyi niyetli. Bana her zaman yardımcı oldular. Bu ülkeyi çok seviyorum, hem insanlarını hem de mutfak lezzetlerini. Çok zengin bir mutfak var çünkü tüm mevsimlerin yaşandığı bir ülke. Rus mutfağından daha lezzetli ve çeşitli. Türkiye'nin her bir köşesinde zengin bir mutfak kültürü var. Ben sadece bunları keşfederek Ruslara anlatıyorum" dedi.