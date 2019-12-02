Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Osmanlı'dan bugüne miras bir lezzet... Tek kötü yanı kaç tane yediğinizi bilememek
Sizin için çöp şişi en iyi yapan adresleri derledik. Memnun kalacağınızdan eminiz…
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1
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk demiryolu hattı Aydın-İzmir arasında inşa edilince, hattın merkez istasyonlarından biri olan Aydın-Ortaklar’da acıkan yolcuları doyuracak alternatiflere ihtiyaç duyulmuş. Trenin bacasından çıkan duman uzaktan görününce, etleri çubuklara takıp dört dakika pişirmeye ve trenin yolcularına ikram etmeye başlamışlar.
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Böylece ortaya çöp şiş adı verilen bu lezzet çıkmış. Sizin için çöp şişi günümüzde en iyi yapan adresleri derledik. Memnun kalacağınızdan eminiz…
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Köfteci Mehmet Zengin Çine, Aydın
Türkiye’de “yol üst lezzet durakları” denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Kasap Mehmet Zengin’in Yeri çöp şişin en lezzetlisini bulabileceğiniz mekanların başında geliyor. 50 yılı aşkın bir tecrübesi olan Mehmet Zengin’in yerinin en kötü yanı kaç tane yediğinizi fark edemeden yemeye devam etmek. Gitmişken Çine köftesini de deneyin.
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Çöp Çöp Kebap, Ankara
Ankara’da Ege usulü çöp şiş arayanlar Çöp Çöp’ü tercih edebilirler. Yemekten sonra tatlı, semaverde çay gibi seçenekler de mevcut. Birçok kişinin yorumu “Aydın’da yediğimiz çöp şişe en yakın lezzet” şeklinde oluyor. Denemeye değer…
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Çöp Şişçi Mehmet, Denizli
Ortaklar’da bulunan Çöp Şişçi Mehmet, çöp şişlerinin lezzeti kadar rekor denemeleriyle de meşhur. Kısa sürede büyük miktarlarda çöp şiş yiyebilenlere para ödülleri verilen Çöp Şişçi Mehmet, bu özelliğiyle sosyal medyada da dikkat çekiyor.
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İnci’den İzmir Çöp Şiş, İstanbul
İstanbul’da çöp şiş denince malzemelerini Aydın’dan getiren İnci’den İzmir’i saymamak olmaz. Kadıköy’de bulunan İnci’den İzmir’in nezih ortamı ve hızlı servisi de tercih sebeplerinden. Çöp şişin üzerine yeriniz kalırsa bir de Antakya usulü kabak tatlısının tadına bakmanızı tavsiye ederiz.
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Bay Çöpşiş, İstanbul
İstanbul’un en ünlü çöp şişçilerinden biri olan Bay Çöpşiş’in birçok şubesi bulunuyor. Menüsü oldukça zengin olan mekanda, siparişinizin yanında ezme, yeşillik, soğan, közlenmiş domates ve biber de masanıza geliyor. Uykuluk ve dalak gibi ürünlerden yaptıkları çöp şişler de farklı lezzetler arayışında olanları memnun edecektir.
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Topçu Restaurant, İzmir
İzmir’de çok sayıda şubesi ile uzun yıllardır hizmet veren Topçu Restaurant’ın çöp şişinden bir porsiyon yiyip de durabileni pek tanımıyoruz. Eğer hem çok yiyeyim hem de az kalori alayım diye düşünüyorsanız light çöp şişini deneyebilirsiniz. Mekanın müdavimleri arasında çok sayıda ünlü isim de bulunuyor.
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Eyvan Kebap, Adana
Adana’da etin kebabın her türlüsü gibi çöp şiş de çok lezzetli. Hele ki eyvan Kebap’ta yerseniz… Hem göze hem damağa hitap eden çöp şişler yarım yağlı etle hazırlanıp birkaç dakika içinde masanızda yerini alıyor. Çöp şişin yanında gelen mezeler de cabası…
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Adanalı Hasan Kolcuoğlu Restaurant, Erzurum
İstanbul’un çeşitli noktalarında da şubeleri bulunan Adanalı Hasan Kolcuoğlu Restaurant, Erzurumluları da lezzetli kebaba doyuruyor. Palandöken’de bulunan restoranda enfes çöp şişlerin yanı sıra meşhur cağ kebabını da tadabilirsiniz.
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Peymane, İstanbul
Peymane’nin benzerlerinden en önemli farkı yemeğinize tatlı tatlı eşlik eden caz notaları. Ancak yemeklerini de yabana atmamak lazım tabii. Özellikle çöp şiş sevenler Peymane’nin nefis çöp şişini ıskalamasın. Sakin bir ortamda lezzetli yemekler arayanlara tavsiyemizdir.
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Kazancılar Kebapçısı, Adana
Adana’nın köklü mekanlarından biri olan Kazancılar Kebapçısı, yemeklerinin lezzetiyle ünlü. Özellikle çöp şişini kesinlikle kaçırmayın. Kazancılar’ın geçmişten günümüze müdavimleri arasında çok sayıda ünlü isim olduğunu da hatırlatalım.
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Zübeyir Ocakbaşı, İstanbul
İstanbul’da ocakbaşı denince ilk 5’te her zaman yer alır Zübeyir. Mezeleri ve salataları da çok lezzetlidir ancak çöp şişi de bu listeye girmesine yetecek kadar lezzetli. Gittiğinizde çok sayıda ünlüyle karşılaşmanız işten bile değil ancak bu kadar popüler olduğu için rezervasyon yaptırmadan gitmemeniz konusunda da uyaralım dedik.
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Paprika Çöp Şiş, Ankara
Tunus Caddesi üzerinde bulunan Paprika’nın masaya bol bol gelen pul biberli lavaşları pek meşhur. Ancak bu etleri aynı seviyede ünlü ve lezzetli değil anlamına gelmiyor elbette. Ankara’da güzel et yiyebileceğiniz sakin bir ortam arayışındaysanız Paprika tam size göre.
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Çöps, İstanbul
İstanbul’un birçok noktasının yanı sıra, Mersin, Yalova ve Kocaeli’de de şubeleri bulunan Çöps, Ege usulü çöp şişte iddialı. Çöp şişi fast food formatında servis eden Çöps’te ayrıca tavuk yemekleri, çorbalar ve ızgara çeşitleri de bulmak mümkün.
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Efsane Çöp Şiş, Ankara
Ümitköy ve Çayyolu civarında çöp şiş yemek isteyenler Efsane’yi hiç düşünmeden tercih edebilir. Tertemiz bir ortamda lezzetli çöp şişleri uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Çok fazla kalabalık olmadığından serviste de aksama pek olmuyor.
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By Çöpşiş, İstanbul
Geniş bir menüsü bulunan By Çöpşiş’in en iddialı olduğu ürün tabii ki adını aldığı çöp şişi. Ümraniye’de bulunan By Çöpşiş’in yemeklerini paket servisle evinize de sipariş edebilirsiniz. Mekanda ayrıca doğum günü ve özel gün kutlamaları yapılabildiğini de belirtelim.
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Ondo Kebap Evi, İstanbul
Ondo Kebap hep kalabalık, bu nedenle oturmak istiyorsanız biraz sıra bekleyebilirsiniz. Bu popülerlik boşa değil elbette. Yanında sıcacık lavaşlar, közlenmiş soğan ve bol yeşillikle gelen çöp şişleri oldukça lezzetli. Mutlaka denemelisiniz…
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Servet Çöp Şiş, İzmir
Pasaport’ta bulunan Servet’in çöp şişleri de en beğenilenler arasında. Merkezi bir konumu olan Servet’te çöp şişin yanında gelen tazecik yeşillikler de çok beğeniliyor. Özellikle öğle saatlerinde kalabalık bir mekan olduğunu hatırlatalım ki ona göre gidin…
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Köseoğlu Çöp Şiş, Ankara
Yeni Mahalle’de bulunan Köseoğlu’nun diğer çöp şişçilerden farkı ise ürünü ekmek arasında sunması. Ortam biraz salaş ama çöp şişler çok lezzetli. Bir porsiyon yiyip de kalkabilene pek rasgelmedik bugüne kadar. Üstelik bir de yanında ayran oldu mu Köseoğlu’nun çöp şişlerinin lezzetine doymak mümkün değil.
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Rejon Çöp Şiş Ciğer Kebap Salonu, İstanbul
Fatih civarında bir çöp şiş adresi arıyorsanız Rejon’u deneyebilirsiniz. Kapalıçarşı’da bulunan Rejon Çöp Şiş Ciğer Kebap Salonu’nun yemekleri çok lezzetli. Servisi de beğeni toplayan Rejon, özellikle civarda çalışanların öğle yemekleri için favorisi.
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Gülten Atar Aydın Ortaklar Çöp Şiş, Antalya
Konyaaltı’nda bulunan Gülten Atar, Antalya’da çöp şiş servis eden nadir mekanlardan. Bu nedenle biraz kalabalık olabiliyor. Köftesi de çok lezzetli olan Gülten Atar’ın otoparkı ve çocuk oyun alanı da aileler için tercih sebeplerinden. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz…
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Çöp şişini evde yapmak isteyenler için de nefis bir tarifimiz var...