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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
02 Aralık 2019 - 13:04,

Osmanlı'dan bugüne miras bir lezzet... Tek kötü yanı kaç tane yediğinizi bilememek

Sizin için çöp şişi en iyi yapan adresleri derledik. Memnun kalacağınızdan eminiz…

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Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk demiryolu hattı Aydın-İzmir arasında inşa edilince, hattın merkez istasyonlarından biri olan Aydın-Ortaklar’da acıkan yolcuları doyuracak alternatiflere ihtiyaç duyulmuş. Trenin bacasından çıkan duman uzaktan görününce, etleri çubuklara takıp dört dakika pişirmeye ve trenin yolcularına ikram etmeye başlamışlar.

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Böylece ortaya çöp şiş adı verilen bu lezzet çıkmış. Sizin için çöp şişi günümüzde en iyi yapan adresleri derledik. Memnun kalacağınızdan eminiz…

3Köfteci Mehmet Zengin Çine, Aydın

Köfteci Mehmet Zengin Çine, Aydın

Türkiye’de “yol üst lezzet durakları” denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Kasap Mehmet Zengin’in Yeri çöp şişin en lezzetlisini bulabileceğiniz mekanların başında geliyor. 50 yılı aşkın bir tecrübesi olan Mehmet Zengin’in yerinin en kötü yanı kaç tane yediğinizi fark edemeden yemeye devam etmek. Gitmişken Çine köftesini de deneyin.

4Çöp Çöp Kebap, Ankara

Çöp Çöp Kebap, Ankara

Ankara’da Ege usulü çöp şiş arayanlar Çöp Çöp’ü tercih edebilirler. Yemekten sonra tatlı, semaverde çay gibi seçenekler de mevcut. Birçok kişinin yorumu “Aydın’da yediğimiz çöp şişe en yakın lezzet” şeklinde oluyor. Denemeye değer…

5Çöp Şişçi Mehmet, Denizli

Çöp Şişçi Mehmet, Denizli

Ortaklar’da bulunan Çöp Şişçi Mehmet, çöp şişlerinin lezzeti kadar rekor denemeleriyle de meşhur. Kısa sürede büyük miktarlarda çöp şiş yiyebilenlere para ödülleri verilen Çöp Şişçi Mehmet, bu özelliğiyle sosyal medyada da dikkat çekiyor.

6İnci’den İzmir Çöp Şiş, İstanbul

İnci’den İzmir Çöp Şiş, İstanbul

İstanbul’da çöp şiş denince malzemelerini Aydın’dan getiren İnci’den İzmir’i saymamak olmaz. Kadıköy’de bulunan İnci’den İzmir’in nezih ortamı ve hızlı servisi de tercih sebeplerinden. Çöp şişin üzerine yeriniz kalırsa bir de Antakya usulü kabak tatlısının tadına bakmanızı tavsiye ederiz.

7Bay Çöpşiş, İstanbul

Bay Çöpşiş, İstanbul

İstanbul’un en ünlü çöp şişçilerinden biri olan Bay Çöpşiş’in birçok şubesi bulunuyor. Menüsü oldukça zengin olan mekanda, siparişinizin yanında ezme, yeşillik, soğan, közlenmiş domates ve biber de masanıza geliyor. Uykuluk ve dalak gibi ürünlerden yaptıkları çöp şişler de farklı lezzetler arayışında olanları memnun edecektir.

8Topçu Restaurant, İzmir

Topçu Restaurant, İzmir

İzmir’de çok sayıda şubesi ile uzun yıllardır hizmet veren Topçu Restaurant’ın çöp şişinden bir porsiyon yiyip de durabileni pek tanımıyoruz. Eğer hem çok yiyeyim hem de az kalori alayım diye düşünüyorsanız light çöp şişini deneyebilirsiniz. Mekanın müdavimleri arasında çok sayıda ünlü isim de bulunuyor.

9Eyvan Kebap, Adana

Eyvan Kebap, Adana

Adana’da etin kebabın her türlüsü gibi çöp şiş de çok lezzetli. Hele ki eyvan Kebap’ta yerseniz… Hem göze hem damağa hitap eden çöp şişler yarım yağlı etle hazırlanıp birkaç dakika içinde masanızda yerini alıyor. Çöp şişin yanında gelen mezeler de cabası…

10Adanalı Hasan Kolcuoğlu Restaurant, Erzurum

Adanalı Hasan Kolcuoğlu Restaurant, Erzurum

İstanbul’un çeşitli noktalarında da şubeleri bulunan Adanalı Hasan Kolcuoğlu Restaurant, Erzurumluları da lezzetli kebaba doyuruyor. Palandöken’de bulunan restoranda enfes çöp şişlerin yanı sıra meşhur cağ kebabını da tadabilirsiniz.

11Peymane, İstanbul

Peymane, İstanbul

Peymane’nin benzerlerinden en önemli farkı yemeğinize tatlı tatlı eşlik eden caz notaları. Ancak yemeklerini de yabana atmamak lazım tabii. Özellikle çöp şiş sevenler Peymane’nin nefis çöp şişini ıskalamasın. Sakin bir ortamda lezzetli yemekler arayanlara tavsiyemizdir.

12Kazancılar Kebapçısı, Adana

Kazancılar Kebapçısı, Adana

Adana’nın köklü mekanlarından biri olan Kazancılar Kebapçısı, yemeklerinin lezzetiyle ünlü. Özellikle çöp şişini kesinlikle kaçırmayın. Kazancılar’ın geçmişten günümüze müdavimleri arasında çok sayıda ünlü isim olduğunu da hatırlatalım.

13Zübeyir Ocakbaşı, İstanbul

Zübeyir Ocakbaşı, İstanbul

İstanbul’da ocakbaşı denince ilk 5’te her zaman yer alır Zübeyir. Mezeleri ve salataları da çok lezzetlidir ancak çöp şişi de bu listeye girmesine yetecek kadar lezzetli. Gittiğinizde çok sayıda ünlüyle karşılaşmanız işten bile değil ancak bu kadar popüler olduğu için rezervasyon yaptırmadan gitmemeniz konusunda da uyaralım dedik.

14Paprika Çöp Şiş, Ankara

Paprika Çöp Şiş, Ankara

Tunus Caddesi üzerinde bulunan Paprika’nın masaya bol bol gelen pul biberli lavaşları pek meşhur. Ancak bu etleri aynı seviyede ünlü ve lezzetli değil anlamına gelmiyor elbette. Ankara’da güzel et yiyebileceğiniz sakin bir ortam arayışındaysanız Paprika tam size göre.

15Çöps, İstanbul

Çöps, İstanbul

İstanbul’un birçok noktasının yanı sıra, Mersin, Yalova ve Kocaeli’de de şubeleri bulunan Çöps, Ege usulü çöp şişte iddialı. Çöp şişi fast food formatında servis eden Çöps’te ayrıca tavuk yemekleri, çorbalar ve ızgara çeşitleri de bulmak mümkün.

16Efsane Çöp Şiş, Ankara

Efsane Çöp Şiş, Ankara

Ümitköy ve Çayyolu civarında çöp şiş yemek isteyenler Efsane’yi hiç düşünmeden tercih edebilir. Tertemiz bir ortamda lezzetli çöp şişleri uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Çok fazla kalabalık olmadığından serviste de aksama pek olmuyor.

17By Çöpşiş, İstanbul

By Çöpşiş, İstanbul

Geniş bir menüsü bulunan By Çöpşiş’in en iddialı olduğu ürün tabii ki adını aldığı çöp şişi. Ümraniye’de bulunan By Çöpşiş’in yemeklerini paket servisle evinize de sipariş edebilirsiniz. Mekanda ayrıca doğum günü ve özel gün kutlamaları yapılabildiğini de belirtelim.

18Ondo Kebap Evi, İstanbul

Ondo Kebap Evi, İstanbul

Ondo Kebap hep kalabalık, bu nedenle oturmak istiyorsanız biraz sıra bekleyebilirsiniz. Bu popülerlik boşa değil elbette. Yanında sıcacık lavaşlar, közlenmiş soğan ve bol yeşillikle gelen çöp şişleri oldukça lezzetli. Mutlaka denemelisiniz…

19Servet Çöp Şiş, İzmir

Servet Çöp Şiş, İzmir

Pasaport’ta bulunan Servet’in çöp şişleri de en beğenilenler arasında. Merkezi bir konumu olan Servet’te çöp şişin yanında gelen tazecik yeşillikler de çok beğeniliyor. Özellikle öğle saatlerinde kalabalık bir mekan olduğunu hatırlatalım ki ona göre gidin…

20Köseoğlu Çöp Şiş, Ankara

Köseoğlu Çöp Şiş, Ankara

Yeni Mahalle’de bulunan Köseoğlu’nun diğer çöp şişçilerden farkı ise ürünü ekmek arasında sunması. Ortam biraz salaş ama çöp şişler çok lezzetli. Bir porsiyon yiyip de kalkabilene pek rasgelmedik bugüne kadar. Üstelik bir de yanında ayran oldu mu Köseoğlu’nun çöp şişlerinin lezzetine doymak mümkün değil.

21Rejon Çöp Şiş Ciğer Kebap Salonu, İstanbul

Rejon Çöp Şiş Ciğer Kebap Salonu, İstanbul

Fatih civarında bir çöp şiş adresi arıyorsanız Rejon’u deneyebilirsiniz. Kapalıçarşı’da bulunan Rejon Çöp Şiş Ciğer Kebap Salonu’nun yemekleri çok lezzetli. Servisi de beğeni toplayan Rejon, özellikle civarda çalışanların öğle yemekleri için favorisi.

22Gülten Atar Aydın Ortaklar Çöp Şiş, Antalya

Gülten Atar Aydın Ortaklar Çöp Şiş, Antalya

Konyaaltı’nda bulunan Gülten Atar, Antalya’da çöp şiş servis eden nadir mekanlardan. Bu nedenle biraz kalabalık olabiliyor. Köftesi de çok lezzetli olan Gülten Atar’ın otoparkı ve çocuk oyun alanı da aileler için tercih sebeplerinden. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz…

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Çöp şişini evde yapmak isteyenler için de nefis bir tarifimiz var...

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Et yemeklerini sevenler bu tarife de bayılacak...

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