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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: Reader's Digest Çeviri: Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
25 Aralık 2018 - 10:17,

Mutfak masraflarınızı azaltmak için yapabileceğiniz 22 basit değişiklik

Bugün sizin için mutfağınızdaki temel gıda malzemelerinin israfını önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçlarını derledik. Yiyeceklerinizin daha uzun süre dayanması için bu kurallara uymaya gayret edin. Farkın mutfak bütçesindeki yansımasını gözlerinizle göreceksiniz…

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Hep söylüyoruz, “Devir tasarruf devri” diye. Üstelik tasarruf sadece ekonomik durumumuzla alakalı da değil. Çevrenin durumu, dünyadaki kaynakların sürdürülebilirliği, küresel açlığın önlenmesi gibi evrensel sorunlarla başa çıkmanın yolu da tasarruftan geçiyor. Tasarrufa başlamak için en kolay yer de mutfaklarımız.

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Bugün sizin için mutfağınızdaki temel gıda malzemelerinin israfını önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçlarını derledik. Yiyeceklerinizin daha uzun süre dayanması için bu kurallara uymaya gayret edin. Farkın mutfak bütçesindeki yansımasını gözlerinizle göreceksiniz…

3/24Zeytinyağı

Zeytinyağı

Eğer bol zeytinyağı tüketenlerden değilseniz, yağınızı küçük şişelerde almaya çalışın. Çünkü zeytinyağının lezzeti üçüncü aydan sonra değişmeye, acılaşmaya başlar. Taze zeytinyağı yeşil zeytinyağı gibi kokar ve hafif biberli bir tadı vardır. Yağınızın ömrünü uzatmak için de koyu renk şişelerde ve ışık almayan bir yerde saklamalısınız.

4/24Fıstık ezmesi

Fıstık ezmesi

Doğal fıstık ezmesinin yağı zamanla üzerine çıkar. Bunu önlemek için kavanozu rafa ters yerleştirebilirsiniz. Ancak kapağını sıkıca kapatmayı unutmayın. Aksi takdirde yağ sızıntı yapabilir.

5/24Peynir

Peynir

Sert peynirlerin tazeliğini koruması için hava alması gerekir. Bu nedenle delikli bir malzemeye sarıp saklayın. Eğer peynir kağıdı bulamazsanız fırın kağıdı da işinizi görür. Ancak folyodan ve sıkı naylon paketlerden kaçının. Peyniriniz yeterince oksijenle temas edemezse kısa süre içinde kurur.

6/24Tereyağı

Tereyağı

Eğer tereyağınızı hemen kullanmayacaksanız dondurup saklayabilirsiniz. Böylece hem bozulmazlar hem de buzdolabındaki diğer yemeklerin kokuları yağınıza sinmez. Paketi açılmamış tereyağı, buzdolabında 4 aya kadar, buzlukta ise bir yıla kadar dayanabilir. Yağınızın bozulduğunu anlamanın yolu da rengine bakmaktır. Dışı açık içi koyu renk yağ, oksidasyon nedeniyle tazeliğini kaybetmiş demektir.

7/24Esmer şeker

Esmer şeker

Esmer şekerin sertleşmesini önlemek için hava geçirmeyen plastik bir kavanoza koyun ve içine bir dilim ekmek ya da elma dilimleri ekleyin. Bunların nemini çeken şekeriniz yumuşak kalacak, tazeliğini koruyacak.

8/24Mayonez

Mayonez

Mayonezi mutlaka buzdolabının kapağında saklayın. İç kısma koyduğunuzda aşırı soğuk nedeniyle mayoneziniz ayrışmaya başlar ve yağı üste çıkar. Buzdolabının kapısında saklanan mayonez ise alındıktan sonra 2-3 ay dayanabilir.

9/24Un

Un

Tam buğday ununu soğuk bir yerde saklayın. Aksi takdirde içindeki yağ molekülleri acılaşmaya başlayabilir. Çok sık kullanmıyorsanız unu hava almayan ağzı kapaklı bir kavanozda buzdolabına kaldırın. Bu şekilde iki ila altı ay dayanabilir. Kullanmadan önce mutlaka koklayın. Kokusu değişmeye başlayan un bozulmuş demektir. Beyaz un ise ağzı kapaklı bir kavanozda bir yıl kilerde saklanabilir.

10/24Soya sosu

Soya sosu

Soya sosunun tazeliğini anlamak için rengine bakın. Tazeyken rengi kırmızıya çalan bir kahverengidir. Eğer rengi koyulaşmışsa, oksidasyon kurbanı olmuş demektir. Soya sosunu buzdolabında saklamanız şart değildir ama saklandığı takdirde lezzetini daha uzun süre korur. Bu şekilde 2 yıla kadar dayanabilir.

11/24Kırmızı baharatlar

Kırmızı baharatlar

Toz biber gibi kırmızı baharatlar, buzdolabında saklandıkları takdirde hem tazeliklerini hem de parlak renklerini kaybetmezler. Işık ve ısı baharatların düşmanıdır.

12/24Ekmek

Ekmek

Ekmeğinizi 2-3 günden daha uzun süre saklayacaksanız dilimleyip naylon bir torbaya koyun. Torbanın havasını mümkün olduğunca boşaltın ve ekmeklerinizi dondurucuya kaldırın. Önceden dilimlediğiniz için ihtiyaç duyduğunuz kadarını çıkarıp kolayca tüketebilirsiniz.

13/24Bal

Bal

Şekerlenmiş balınızı kavanozuyla birlikte sıcak suya oturtup bir süre bekletirseniz kristaller dağılacaktır. Balınızı buzdolabına koymayın; bu da şekerlenmeye sebep olur. Ama bal aslında asla bozulmaz çünkü arıların karınlarındaki enzimler bakteriyle savaşan maddeler üretir. Arkeologlar Mısır piramitlerinde bulunan yaklaşık 3000 yaşındaki balların bile halen lezzetini kaybetmediğini ve yenebilir durumda olduğunu belirtiyor.

14/24Patates

Patates

Patateslerinizi saklamak için serin, nemli iyi hava alan ve karanlık bir yere ihtiyacınız var. Patatesler için en uygun saklama sıcaklığı 6 ila 13 dereceler arasıdır. Buzdolabına koyarsanız renkleri değişir, sıcak bir yerde tutarsanız filizlenip küflenirler, güneşte kaldıkları takdirde ise yeşerirler.

15/24Soğan

Soğan

Soğanları tezgahın üzerinde hava geçiren bir sepette ve patateslerden mümkün olduğunca uzakta saklamak en doğrusudur. Çünkü soğanların salgıladığı gazlar patateslerin bozulmasına neden olur. Kestiğiniz soğanı da kesik kısmını streç filmle sararak buzdolabında 2 haftaya kadar saklayabilirsiniz. Tabii kullanmadan önce dış yüzeyin birazını kesip atarsanız iyi olur.

16/24Avokado

Avokado

Olgun olmayan avokadolarınızı oda sıcaklığında tezgahın üzerinde saklayın. Olgunlaşmalarını hızlandırmak istiyorsanız bir elma veya muzla birlikte bir kese kağıdının içine yerleştirin. Olgun avokadoları acilen yiyin çünkü çabuk bozulurlar. Ama hemen yiyemeyecekseniz de buzdolabına koyarak ömürlerini birkaç gün uzatabilirsiniz.

17/24Elma

Elma

Elmalarınız tezgahın üzerinde elinizin altında olsun istiyor olabilirsiniz ama elma soğukta saklandığında lezzetini daha uzun süre korur. Mümkünse soğuk bir kilerde, olmadı buzdolabının sebzelik gözünde saklayın. Eğer dolaba koymadan nemli bir kağıt havluya sararsanız nem sayesinde daha uzun süre taze kalırlar. Aralarından biri ezilmiş ya da çürümeye başlamışsa hemen ayırın çünkü diğer elmaları da bozacaklardır.

18/24Narenciye

Narenciye

Portakal, limon, greyfurt gibi narenciyeler buzdolabında, özellikle de nemli sebzelik çekmecesinde uzun süre dayanabilirler. Sık sık kontrol edip önce yumuşamakta olanları kullanın. Bu meyvelerin suyunu buzluklara doldurup küçük küpler halinde dondurabileceğinizi de unutmayın. Aynı şey rendelenmiş kabukları için de geçerli. İhtiyacınız olduğunda çıkarıp kullanabilirsiniz.

19/24Domates

Domates

“Domateslerinizi asla buzdolabına koymayın” uyarısını duymuş olabilirsiniz. Bu uyarı kısmen doğru kısmen yanlış. Evet tam olgunlaşmamış domatesleri buzdolabına koymak yerine tezgahın üzerinde saklamalısınız. Ancak olgun domatesleri dolaba kaldırıp yiyeceğiniz zaman oda sıcaklığına gelmesini beklediğinizde lezzetinde bir kayıp olmuyor. Domateslerinizi buzdolabına kaldırırken sap kısımlarının alta gelmesine dikkat edin ve dolabın üst tarafında ön sıraya yerleştirin.

20/24Muz

Muz

Muzları eve getirdiğinizde hevenkten ayırıp köklerini streç filmle sararsanız ömürleri bir parça daha uzun olacaktır. Çünkü bu sayede kök kaynaklı etilen gazı çıkışının meyvenin diğer kısımlarına ulaşmasına engel oluyorsunuz. Ancak muzları koparmanın olgunlaşmayı hızlandırdığını iddia edenler de var.

21/24Zencefil

Zencefil

Doğru koşullarda saklandığında kök zencefil uzun süre dayanabilir. Bunun için yapmanız gereken en doğru şey soyulmamış zencefili kilitli buzdolabı poşetine koyup buzdolabının sebzelik çekmecesine atmak. Böylece 2 ay boyunca taze kalır ve buruşmaz.

22/24Marul

Marul

Marullar ne yazık ki çok çabuk çürüyüp yenmez hale geliyor. Ömürlerini uzatmak için kağıt havluya sarıp torbaya koymak ya da içi hava dolu bir plastik torbada saklamak da bir seçenek ama en iyisi marullarınızı plastik saklama kabına katmanlar halinde yerleştirip katmanların aralarına da kağıt havlu sermek.

23/24Yeşillik

Yeşillik

Yeşillikleri önce yıkayıp sonra salata kurutucuyla ardından da kağıt havluyla iyice kurulayın. Ardından köklerinin uçlarından yarım santimetre kadar kesin ve hepsini dibinde 2 parmak kadar su bulunan, ağzı kapalı bir kavanoza dik bir biçimde yerleştirin. Kavanozun kapağı kapanacak gibi değilse üzerine bir naylon torba geçirip lastikle sararak hava almasını önleyebilirsiniz. Maydanoz, dereotu ve nane gibi yumuşak yeşillikleri bu sayede yedi haftaya kadar saklamak mümkün. Biberiye gibi sert yeşillikleri de kağıt havluya sarıp kilitli poşete koymak ve buzdolabına kaldırmak en doğrusu. Fesleğeni ise yine kavanozda suya koymalı ancak buzdolabına kaldırmamalı, tezgahın üzerinde tutmalısınız.

24/24Orman meyveleri

Orman meyveleri

Orman meyvelerini birkaç gün saklamanız gerekiyorsa tabanı kağıt havluyla kaplanmış çok derin olmayan bir kapta saklamalısınız. Üst üste olmasınlar, böylece birbirlerini ezmesinler. Eğer atıştırmak için elinizin altında bulunsunlar istiyorsanız. Yıkarken suya elma sirkesi ekleyin. Ardından içine kağıt havlu serilmiş salata kurutucuda kurutun. Üstlerine kapak kapatmayın, böylece daha geç bozulacaklardır.

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