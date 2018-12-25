Mutfak masraflarınızı azaltmak için yapabileceğiniz 22 basit değişiklik

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yumurtalı ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı, sabah kalktığında canı kahvaltıda değişik lezzet isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türk mutfağında sabah ve ya akşam saatlerinde keyif yapmak amacıyla yapılan yumurtalı ekmek, sofraları süslemeye devam ediyor. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi
Kayseri bölgesine ait olan nevzine, şerbetli tatlılardandır. Tahin ve pekmezin muhteşem uyumunu içerisinde barındıran nevzine tatlısı özellikle bayram sofralarını şenlendiriyor. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım nevzine tatlısının tarifi