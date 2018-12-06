Mutfağınızda temizlemeyi unuttuğunuz kritik noktalar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Fırında kestane nasıl yapılır sorusunun yanıtı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan kestane, soğuk havalarda sokakları süslemeye devam ediyor. Evinde kestane pişirmek isteyen vatandaşlar ise fırında kestane tarifini merak ediyor. Peki, fırında kestane nasıl yapılır? İşte tarifi.
Edirneli ciğerciler, Osmanlı'dan günümüze miras, adına türküler yakılan meşhur tava ciğeri için yılda bir günün "Dünya Tava Ciğer Günü" olarak kutlanmasını istiyor.