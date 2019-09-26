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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
26 Eylül 2019 - 13:53,

Mevsimin en nefis balığı lüfer tezgahlarla buluştu

Lezzetiyle en çok aranan balık türleri arasında yer alan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, Çanakkale'de sezon başında az bulunduğu için kilogramı 130 liradan satışa sunuldu.

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Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bazı türlerde azalma yaşanırken, bazı türlerde ise bolluk sürüyor.

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Özellikle lüfer, deniz suyu sıcaklığının halen düşmemesi ve palamuttaki azlık nedeniyle adeta el yakan fiyattan tezgahtaki yerini aldı. Lüfer, neredeyse gram altının yarı fiyatına kilogramı 130 liradan satışa çıktı.

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Çanakkale Balık Hali esnafından Kemal Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon palamutta yaşanan azlığın lüferle telafi edileceğini düşündüklerini söyledi.

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Lüferin tezgahları bol miktarda süslemesini beklediklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu: "Lüfer tezgaha çıktı. Balık için daha çok erken, havalar çok sıcak. Lüfer ve palamut soğuk hava balığıdır. Hava soğumadan bu balık bollaşmaz. Bu sene belki palamut çok olmayabilir ama çinekop, sarıkanat, lüfer olur. Lüfer bu sene 50 liraya kadar düşer. Şu an daha yeni yeni gelmeye başladı. Kilosu 130 lira. Ancak lokantalar alır, vatandaş zaten alamaz, pahalı gelir. Bu sene çinekop balığı da 20 liraya kadar düşer. İnşallah bol olur da vatandaş da yer. Umudumuz var. Hava soğuduktan sonra çinekop balığı olur. Palamudun çok fazla olacağına inanmıyorum. Palamudun biraz daha erken başlaması lazımdı."

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Balık halinde istavritin kilogramı 25, hamsi 20, levrek 35, çipura 35, kolyoz 25 liradan, palamut ise boyutuna göre adedi 25 ila 35 liradan satılıyor.

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