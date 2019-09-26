Mevsimin en nefis balığı lüfer tezgahlarla buluştu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
“Yiyenin ağzından duman çıkaran dondurma” olarak bilinen ejder nefesi ya da ejderha nefesi son dönemde özellikle sosyal medyada çok popüler oldu. Doğal olarak birçok kişi ejder nefesinin nasıl yapıldığını ve dondurmanın üzerindeki dumanların kaynağını merak ediyor. Sizin için ejder nefesinin nasıl yapıldığını araştırdık. İşte cevabı…
Pastanelerden alınan pastaların üzerindeki kaplamalarda ve minik heykelciklerde kullanılan şeker hamuru son dönemde çok revaçta. Artık birçok kişi evde pasta yaptığında da renkli şeker hamurlarından faydalanmak istiyor. Şeker hamurunu marketlerde bulabilirsiniz ancak siz kendi yaptığınız şeker hamurlarını tüketmeyi tercih ederseniz buradaki ipuçlarımızı kullanabilirsiniz. İşte evde şeker hamuru yapmak isteyenler için pratik formüller…