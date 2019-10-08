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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
08 Ekim 2019 - 12:23,

Mevsim geçişlerinde sağlık arayanların adresi şifa deposu kelle paça çorbası

Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler, çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça çorbasında arıyor.

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Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler, çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça çorbasında arıyor.

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Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yavaş yavaş hastalıklar da görülmeye başladı. Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar ise çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise özenle hazırlanan çorbalar da geliyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça çorbası, içenin hem içini ısıtıyor hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor.

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Lezzetiyle de bilinen kelle paça çorbası, şifa deposu olarak gösteriliyor. Özellikle küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımları kullanılarak hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini de üstleniyor. İçerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini de güçlendiren kelle paça çorbası günün her saati tüketilebiliyor.

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Konya'da lokanta işleten ve her gün müşterileri için kelle paça çorbası hazırlayan İbrahim Talha Elden, kış aylarının yaklaşması sebebiyle kelle paça, ayak paça ve bunlar gibi sakatat çorbalarının tüketiminin arttığını söyledi.

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Elden, "Kış aylarında yine bağışıklık sistemini korumak, gripten, nezleden korunmak için de bu çorbaların tüketimi artmaktadır. Vatandaşlarımızın yine bu şekilde kelle paça ve ayak paça çorbalarını tüketmelerini tavsiye ederiz. Genellikle yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler bu çorbanın tüketimini daha fazla yapıyor. Küçük çocukların bu çorbayı tüketimi biraz daha az" ifadelerini kullandı.

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