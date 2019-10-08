Mevsim geçişlerinde sağlık arayanların adresi şifa deposu kelle paça çorbası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sığır bonfileden yapılan ve İtalyan mutfağına özgü olan carpaccio, genellikle atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Parmesan peyniri, karper veya çam tohumu ile hazırlanan bu lezzet, son zamanlarda Türk mutfağına da girmeye başladı. Peki, carpaccio nasıl yapılır? Carpaccio malzemeleri nelerdir? İşte sizler için hazırladığımız capaccio tarifi ve malzemeleri.
Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikle Lübnanlılara tanıtıldı.