Kış mevsiminin vazgeçilmezi ravanda şerbeti

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Adana kebabı, Adana'ya özgü, ‘zırh’ adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşididir. Adana kebabonon servisini yaparken yeşillik, sumaklı soğan salatası veya salata tercih edilir. Peki, Adana kebap nasıl yapılır?
Aralık ve ocak aylarında tezgahlarda en sık gördüğümüz balıklardan biri çinekoptur. Lüferin 11 ila 15 santimetre boyundaki haline verilen isim olan çinekop (ya da çinakop) çok lezzetli bir balıktır. Ancak balıkların büyüyüp lüfer olunca yenmesi, denizlerimizdeki balıkların neslinin uzaması açısından daha doğru bir harekettir. Siz yine de çinekop yemeye kararlıysanız çinekop nasıl temizlenir, nasıl pişirilir öğrenmelisiniz. İşte çinekop pişirirken bilmeniz gerekenler ve birkaç pişirme püf noktası.