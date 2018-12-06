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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06 Aralık 2018 - 14:00,

Kış mevsiminin vazgeçilmezi ravanda şerbeti

Kahramanmaraş’ta şıra kültürünün bir parçası olan ‘ravanda şerbeti’ kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Bir pastane tarafından büyük kazanlarda hazırlanan şerbet, soğuk kış günü vatandaşlara ikram edildi.

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Kahramanmaraş’ta bağ bozumu denilen dönemde üzümden elde edilen pekmez, pestil, bastık ve sucuk gibi ürünlerin yanı sıra ravanda da elde ediliyor.

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Özellikle kentin kırsal kesimlerde hazırlanan ravanda şerbeti, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanıyor. Kabarcık üzümlerin toplanması ve süzülmesiyle elde edilen kente has lezzet, ortalama üç gün güneş ışığında bekletildikten sonra ortaya çıkıyor.

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Sağlık açısından vitamin deposu olduğu belirtilen şerbet, mideyi rahatlattığı gibi ferahlık da veriyor.

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Kahramanmaraş’ta bir pastane tarafından hazırlanan ravanda şerbeti, büyük kazana bırakılarak soğuk kış günü vatandaşlara ikram edildi.

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İş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu, hazırladıkları şerbeti yoldan geçenlere bardak bardak dağıttı.Şerbetin sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş biliyorsunuz bir dondurma şehri. Buda Kahramanmaraş’ın bir değeri. İnsanımızın sağlığına değer katan bir şerbettir. Şerbetimize yoğun bir ilgi var, Osmanlı kültürünü yaşıyoruz. Bakır kazan ve bakır sürahilerimizle birlikte çok değerli ravanda şerbetimizi ikram ediyoruz” dedi.

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Ravanda şerbetinin hem kış, hem de yaz mevsiminde tüketildiğini söyleyen Mustafa Pekel ise “Ravanda şerbeti bizim bağ bozumu dediğimiz zamanda sucuklar ve pekmezlerin çıkarılmasından sonra elde edilen bir üründür. Bu üzüm ve teh diye tabir ettiğimiz şey birbirinden ayrılır. Üzümün en iyi ve en ballı olan bölümünden ravanda şerbeti elde edilir. Şerbetimizi hem kış, hem de yaz mevsiminden tüketebilirsiniz” diye konuştu. Kahramanmaraşlılar ise şerbeti sık sık tükettiklerini belirtti.

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