Kimi fiyatıyla rekor kırdı, kimi de boyutuyla...
Dünyanın dört bir yanından fiyatlarıyla, boyutlarıyla ağzınızı açık bırakacak rekortmen yiyecekler...
Her yıl 19 Kasım bütün dünyada Guinness Rekorlar Kitabı Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu günün anısına, Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yemekle ilgili en ilginç rekorları derledik. Aralarında en pahalı sandviçten en büyük baklavaya kadar birçok ilginç rekor bulunan listemizdeki rekorlardan bazıları da Türkiye’den. İşte fiyatlarıyla, boyutlarıyla ağzınızı açık bırakacak rekortmen yiyecekler...
En fazla katılımcıyla edilen kahvaltıBu rekor tabii ki kahvaltı denince akla ilk gelen marka şehrimiz Van'a ait. 1 Haziran 2014'te 51 bin 793 kişi hep birlikte kahvaltı etti. Rekorun sahibi ise Van Ticaret ve Sanayi Odası.
En büyük döner ve en büyük döner sandviçBu rekorların Türkiye'de olduğunu düşünmekte haklısınız ancak yanıldınız. En büyük döner rekoru 2011'de Dubai'de kırıldı. 400 kilogramlık dönerin rekoru Jumeirah Beach Road'da bulunan Doner Restaurant'a ait. En büyük döner sandviç rekoru ise 2004'te Avustralya'nın Albury şehrinde bulunan Maroush Lebanese Cafe Restaurant tarafından kırılmış. 413 kilogramlık sandviçin boyu 8 metre genişliği ise 70 santimetre.
En pahalı mantarLatince adı Tuber magnatum pico olan beyaz trüf mantarı dünyanın en pahalı yenebilir mantarı olarak biliniyor. Sadece İtalya'nın ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde bulunan bu mantarın fiyatı 3000 dolar.
En pahalı sosisli sandviçGuinness Rekorlar Kitabı'na göre en pahalı sosisli sandviç ABD'nin Seattle şehrinde bulunan Tokyo Dog isimli sandviç restoranında yapıldı. Sandviçin bedeli 169 dolar, rekorun tarihi ise 23 Şubat 2014.
En büyük baklavaEn büyük baklava rekoru bu yıl içinde Ankara'da Gastronomi Zirvesi sırasında kırıldı. 22 Mart'ta yapılan baklavanın ağırlığı 513 kilogram. Rekorun sahibi ise Ankara Valiliği, TAŞPAKON ve Mado.
Bir külahta en fazla top dondurmaNew York'ta yaşayan Ashrita Furman'a ait bu rekor 19 Ocak 2017'de kırıldı. Furman bir külah üzerine tam 123 top dondurma yerleştirmeyi başardı. Bu Furman'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş tek rekoru da değil.
En büyük Türk lokumuEn büyük Türk lokumu rekoru Avustralya'nın Auburn şehrinde yaşayan Ediz Pektüzün'e ait. Pektüzün, ürettiği 3,21 tonluk lokumla 7 Nisan 2005 tarihinde bu rekora hak kazandı. Fotoğrafta Ediz Pektüzün'ün babası ve rekortmen lokumu üreten Real Turkish Delight'ın kurucusu Bahattin Pektüzün yer alıyor.
En fazla katmanlı sandviçEn fazla katmanlı sandviç rekoru New York'ta bulunan DiLusso Deli Company'ye ait. 22 Ekim 2016'da kırılan rekorda Future Food Studio'dan Dr. Irwin Adam Eydelnant, 60 katı üst üste yerleştirmeyi başardı.
En büyük pizzaGuinness Rekorlar Kitabına giren en büyük pizza İtalya'nın başkenti Roma'da 13 Aralık 2012'de pişirildi. Dovilio Nardi, Andrea Mannocchi, Marco Nardi, Matteo Nardi ve Matteo Giannotte tarafından hazırlanan ve "Ottavia" adı verilen pizzanın toplam yüzölçümü 1261,65 metrekareydi.
En pahalı cheesecakeABD'de yaşayan Raffaele Ronca'nın pişirdiği v 30 Ekim 2017'de kayda geçirilen bu cheesecake'in fiyatı tam olarak 4592 dolar 42 cent. Bu kadar pahalı olmasını sağlayan şey ise manda ricotta'sı, beyaz trüf ve altın yaprakları gibi malzemelerden yapılmış olması.
Hamburgerle ilişkili en büyük koleksiyonKoleksiyonun sahibinin Hamburger Harry diye tanındığını söylesek kimse şaşırmayacaktır. ABD'de yaşayan Alman Harry Sperl'ün koleksiyonunda rekorun onaylandığı tarih olan 20 Eylül 2014'te toplam 3724 parça bulunuyordu.
En pahalı hamburgerEn pahalı hamburger ABD'nin Oregon eyaletinde Juicys Foods tarafından hazırlanıyor. 2 Temmuz 2011'de Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan bu hamburgerin fiyatı 5000 dolar. 352,44 kilogram ağırlığındaki hamburgeri 48 saat önceden sipariş ederek siz de yiyebilirsiniz.
En pahalı sandviçSerendipity 3 adı verilen bu tostun 214 dolara satıldığına inanmak güç ama gerçek. 29 Ekim 2014 tarihli bu rekor ABD'nin New York şehrinde kırıldı. Ekmeğinde altın yaprakları olan tostun üzerine beyaz trüf yağı sürülmüş, içinde ise çok nadir bulunan bir peynir bulunuyordu. Sandviç yanında Güney Afrika ıstakozlu domates çorbası ile servis edildi.
En ağır domatesEn ağır domates de ABD'de yetiştirildi. Dan Sutherland isimli çiftçinin yetiştirdiği bu domatesin ağırlığı 3,906 kilogramdı. Rekorun tarihi ise 30 Ağustos 2016.
En ağır havuçEn ağır havuç da ABD'de yetiştirildi. Christopher Qualley'in yetiştirdiği 10,17 kilogramlık bu havucun kayda geçirildiği tarih 9 Eylül 2017.
En uzun tiramisuİtalya'nın Vilesse şehrinde hazırlanan en uzun tiramisu tam 266,9 metre. Tiare Shopping ve Mirko Ricci işbirliğiyle hazırlanan tiramisu 10 bin porsiyona bölünüp servis edildi. Rekorun tarifi ise 11 Şubat 2018.
En ağır avokadoHawaii'de yaşayan Felicidad Pasalo'nun yetiştirdiği bu avokado tam 2,495 kilogram ağırlığında. Bu meyve 3 Ocak 2018'de Rekorlar Kitabı'na girdi.