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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haber: Sevin Turan Fotoğraflar: Guinness World Records ve Real Turkish Delight
19 Kasım 2018 - 00:53,

Kimi fiyatıyla rekor kırdı, kimi de boyutuyla...

Dünyanın dört bir yanından fiyatlarıyla, boyutlarıyla ağzınızı açık bırakacak rekortmen yiyecekler...

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Her yıl 19 Kasım bütün dünyada Guinness Rekorlar Kitabı Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu günün anısına, Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yemekle ilgili en ilginç rekorları derledik. Aralarında en pahalı sandviçten en büyük baklavaya kadar birçok ilginç rekor bulunan listemizdeki rekorlardan bazıları da Türkiye’den. İşte fiyatlarıyla, boyutlarıyla ağzınızı açık bırakacak rekortmen yiyecekler...

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En fazla katılımcıyla edilen kahvaltı

Bu rekor tabii ki kahvaltı denince akla ilk gelen marka şehrimiz Van'a ait. 1 Haziran 2014'te 51 bin 793 kişi hep birlikte kahvaltı etti. Rekorun sahibi ise Van Ticaret ve Sanayi Odası.

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En büyük döner ve en büyük döner sandviç

Bu rekorların Türkiye'de olduğunu düşünmekte haklısınız ancak yanıldınız. En büyük döner rekoru 2011'de Dubai'de kırıldı. 400 kilogramlık dönerin rekoru Jumeirah Beach Road'da bulunan Doner Restaurant'a ait. En büyük döner sandviç rekoru ise 2004'te Avustralya'nın Albury şehrinde bulunan Maroush Lebanese Cafe Restaurant tarafından kırılmış. 413 kilogramlık sandviçin boyu 8 metre genişliği ise 70 santimetre.

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En pahalı mantar

Latince adı Tuber magnatum pico olan beyaz trüf mantarı dünyanın en pahalı yenebilir mantarı olarak biliniyor. Sadece İtalya'nın ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde bulunan bu mantarın fiyatı 3000 dolar.

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En pahalı sosisli sandviç

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre en pahalı sosisli sandviç ABD'nin Seattle şehrinde bulunan Tokyo Dog isimli sandviç restoranında yapıldı. Sandviçin bedeli 169 dolar, rekorun tarihi ise 23 Şubat 2014.

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En büyük Türk kahvesi

En büyük Türk kahvesi pişirme rekoru Bosna Hersekli Malik Cabaravdic'e ait. Cabaravdic 1,24 metre boyunda, tabanı 95 santimetre olan cezvede 615 litre kahve pişirdi. Rekorun tarihi Temmuz 2004.

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En büyük baklava

En büyük baklava rekoru bu yıl içinde Ankara'da Gastronomi Zirvesi sırasında kırıldı. 22 Mart'ta yapılan baklavanın ağırlığı 513 kilogram. Rekorun sahibi ise Ankara Valiliği, TAŞPAKON ve Mado.

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Bir külahta en fazla top dondurma

New York'ta yaşayan Ashrita Furman'a ait bu rekor 19 Ocak 2017'de kırıldı. Furman bir külah üzerine tam 123 top dondurma yerleştirmeyi başardı. Bu Furman'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş tek rekoru da değil.

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En büyük Türk lokumu

En büyük Türk lokumu rekoru Avustralya'nın Auburn şehrinde yaşayan Ediz Pektüzün'e ait. Pektüzün, ürettiği 3,21 tonluk lokumla 7 Nisan 2005 tarihinde bu rekora hak kazandı. Fotoğrafta Ediz Pektüzün'ün babası ve rekortmen lokumu üreten Real Turkish Delight'ın kurucusu Bahattin Pektüzün yer alıyor.

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En fazla katmanlı sandviç

En fazla katmanlı sandviç rekoru New York'ta bulunan DiLusso Deli Company'ye ait. 22 Ekim 2016'da kırılan rekorda Future Food Studio'dan Dr. Irwin Adam Eydelnant, 60 katı üst üste yerleştirmeyi başardı.

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En büyük pizza

Guinness Rekorlar Kitabına giren en büyük pizza İtalya'nın başkenti Roma'da 13 Aralık 2012'de pişirildi. Dovilio Nardi, Andrea Mannocchi, Marco Nardi, Matteo Nardi ve Matteo Giannotte tarafından hazırlanan ve "Ottavia" adı verilen pizzanın toplam yüzölçümü 1261,65 metrekareydi.

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En fazla pancake servisi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 25 Şubat 2017'de kırılan bu rekorda tek seferde 12 bin 716 pancake servis edildi. Rekorun sahibi MAKFA isimli gıda ürünleri markası.

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En pahalı cheesecake

ABD'de yaşayan Raffaele Ronca'nın pişirdiği v 30 Ekim 2017'de kayda geçirilen bu cheesecake'in fiyatı tam olarak 4592 dolar 42 cent. Bu kadar pahalı olmasını sağlayan şey ise manda ricotta'sı, beyaz trüf ve altın yaprakları gibi malzemelerden yapılmış olması.

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Hamburgerle ilişkili en büyük koleksiyon

Koleksiyonun sahibinin Hamburger Harry diye tanındığını söylesek kimse şaşırmayacaktır. ABD'de yaşayan Alman Harry Sperl'ün koleksiyonunda rekorun onaylandığı tarih olan 20 Eylül 2014'te toplam 3724 parça bulunuyordu.

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En büyük makarna kutusu

En büyük makarna kutusu rekoru 8 Mayıs 2012'de Türkiye'de kırıldı. Barilla Gıda A.Ş.'nin İstanbul'da düzenlenen bir organizasyon için hazırlattığı yarım tonluk makarna kutusu 999 TL'ye satıldı. Satışın geliri, UNICEF'e bağışlandı.

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En pahalı hamburger

En pahalı hamburger ABD'nin Oregon eyaletinde Juicys Foods tarafından hazırlanıyor. 2 Temmuz 2011'de Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan bu hamburgerin fiyatı 5000 dolar. 352,44 kilogram ağırlığındaki hamburgeri 48 saat önceden sipariş ederek siz de yiyebilirsiniz.

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En pahalı sandviç

Serendipity 3 adı verilen bu tostun 214 dolara satıldığına inanmak güç ama gerçek. 29 Ekim 2014 tarihli bu rekor ABD'nin New York şehrinde kırıldı. Ekmeğinde altın yaprakları olan tostun üzerine beyaz trüf yağı sürülmüş, içinde ise çok nadir bulunan bir peynir bulunuyordu. Sandviç yanında Güney Afrika ıstakozlu domates çorbası ile servis edildi.

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En ağır lahana

Guinness Rekorlar Kitabı'nın en ağır lahanası ABD'nin Alaska eyaletinde Scott A. Robb tarafından yetiştirildi. 31 Ağustos 2012'de kayda geçirilen bu lahana tam 62,71 kilogramdı.

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En ağır domates

En ağır domates de ABD'de yetiştirildi. Dan Sutherland isimli çiftçinin yetiştirdiği bu domatesin ağırlığı 3,906 kilogramdı. Rekorun tarihi ise 30 Ağustos 2016.

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En ağır havuç

En ağır havuç da ABD'de yetiştirildi. Christopher Qualley'in yetiştirdiği 10,17 kilogramlık bu havucun kayda geçirildiği tarih 9 Eylül 2017.

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En uzun havuç

En uzun havuç ise İngiltere'de yetiştirildi. 6,245 metre uzunluğundaki havucun rekorlar kitabına giriş tarihi 23 Eylül 2016. Havucu yetiştiren kişinin ismi ise Joe Atherton.

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En uzun tiramisu

İtalya'nın Vilesse şehrinde hazırlanan en uzun tiramisu tam 266,9 metre. Tiare Shopping ve Mirko Ricci işbirliğiyle hazırlanan tiramisu 10 bin porsiyona bölünüp servis edildi. Rekorun tarifi ise 11 Şubat 2018.

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En ağır avokado

Hawaii'de yaşayan Felicidad Pasalo'nun yetiştirdiği bu avokado tam 2,495 kilogram ağırlığında. Bu meyve 3 Ocak 2018'de Rekorlar Kitabı'na girdi.

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En büyük vegan pasta

İsveç'İn Stokholm şehrinde Therese Lindgren tarafından yapılan 462,4 kilogramlık bu pasta 3 Kasım 2017'de rekorla kitabına girdi. Pastanın yapılma sebebi veganizm, beslenme ve sağlık konularına dikkat çekmek.

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En uzun noodle

Çin'in Nanyang şehrinde Xiangnian Food Co. tarafından üretilen bu noodle'ın uzunluğu 3084,32 metre. 28 Ekim 2017'de Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan noodle daha sonra pişirilip parçalanarak servis edildi.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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