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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
08 Ağustos 2019 - 09:34,

Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor... Bayramdan önce mutlaka uğrayın

İster evinize gelen misafirlere ikram edin, isterseniz gittiğiniz bayram ziyaretlerinde yanınızda hediye götürün. İşte bayramda ağzınızı tatlandıracak adresler.

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1

Bayram demek sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz güzel zamanlar, tatlı sohbetler demek. Bu sohbetleri daha da tatlandıran ise nefis baklavalar, lokumlar, badem ezmeleri, çikolatalar… İster evinize gelen misafirlere ikram edin, isterseniz gittiğiniz bayram ziyaretlerinde yanınızda hediye götürün. İşte bayram gelmeden mutlaka uğramanız adresler…

2FISTIKZADE

FISTIKZADE

“Orijinal Antep baklavası” sloganı ve internet sipariş seçeneğiyle Antep baklavasının en iyi örneklerinden birini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran Fıstıkzade’nin bol fıstıklı çıtır çıtır tatlıları, tatlı sevmeyenlerin bile gönlünü çelebilecek lezzette. Gaziantep dışında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Manisa ve Diyarbakır’da da konsept mağazaları bulunuyor.

3HAFIZ MUSTAFA 1864

HAFIZ MUSTAFA 1864

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Hafız Mustafa'da baklava çeşitleriyle lokum çeşitlerini aynı tezgahta bulabilir, bayram sohbetlerinizi tatlandırabilirsiniz. Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet ve Taksim’de bulunan mağazalarından birine uğramadan geçmeyin.

4ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR

Ali Muhiddin, 18’inci yüzyıldan günümüze İstanbulluların ağzını tatlandırıyor. Rengarenk şekerlerin, tazecik lokumların adresi Ali Muhiddin Hacı Bekir geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için. İstanbul’daki çok sayıdaki mağazasının yanında internet satışıyla da tatlıyı ayağınıza getiriyor.

5TATLICI GÖNÜL KARDEŞLER

TATLICI GÖNÜL KARDEŞLER

Adana’da bulunan küçücük bir tatlı dükkanı burası. 1975’te açılmış ve beş kardeş tarafından işletiliyor. Baklava çeşitleri de sunan Gönül Kardeşler’in en meşhur lezzeti ise Antep fıstıklı sütlü halka tatlısı. Bayram öncesi Gönül Kardeşler’in yolunu sokaktaki kuyruğu takip ederek bulabilirsiniz.

6MELODİ ÇİKOLATA

MELODİ ÇİKOLATA

Çocukluğumuzdan bugüne çikolatalarıyla gönülleri çelen Melodi, bayramda da yüzünüzü kara çıkarmıyor. Butik mağazalarında drajelerden trüflere birçok çeşit bulabilirsiniz. Merkezi Esenyurt’ta olan Melodi’nin Göktürk, Etiler, Nişantaşı, Kadıköy ve Erenköy’de mağazaları ve WhatsApp üzerinden erişebileceğiniz bir sipariş hattı bulunuyor.

7FATİH SARMACISI

FATİH SARMACISI

“Bayramda geleneksel bir tatlı yiyelim ama baklava olmasın” diyenler Fatih sarmasını deneyebilir. Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği tatlı olarak ün yapan Fatih sarması içindeki kayısı marmelatı ve şerbetiyle farklı bir lezzet. Fatih Camii’ne çıkan yokuş üzerindeki küçük ve tarihi binada bulunan Fatih Sarmacısı bayram dışındaki zamanlarda da mutlaka görülmeli.

8MABEL ÇİKOLATA

MABEL ÇİKOLATA

Bir başka efsane marka olan ve 1947’de Karaköy’de kurulan Mabel, geleneksel lezzetlerin yanı sıra glütensiz çikolata gibi özel lezzetleri de bulabileceğiniz mekanlardan. İstanbul’da Aksaray, Nişantaşı, Karaköy ve Suadiye’de, İzmir’de Alsancak, Göztepe ve Mavişehir’de ayrıca Gaziantep, Ankara ve Bursa’da Mabel mağazalarını bulabilirsiniz.

9LOKUM İSTANBUL

LOKUM İSTANBUL

Farklı bir tarza ve sunuma sahip olan Lokum İstanbul’un gri ve minimalist tasarımı dahil tüm atmosferi sizi başka bir dünyaya götürüyor. Lokumları olduğu kadar sabun ve kolonyaları da dikkat çekiyor.

10BAYLAN PASTANESİ

BAYLAN PASTANESİ

Kadıköy ve Bebek’te iki şubesi bulunan Baylan, 1923’te kurulmuş, bir lezzet klasiği. Zamanında Attila İlhan, Behçet Necatigil, Cemal Süreya gibi edebiyatçılarımızın uğrak yeri olan Baylan’ın kup griyesi çok ünlü ama el yapımı çikolatalarını da yabana atmamak lazım. Bu çikolatalar “İçinde katkı maddesi olmadığından 15 günde tüketilmeli” uyarısıyla meraklısına sunuluyor.

11ŞEKERCİ CAFER EROL

ŞEKERCİ CAFER EROL

Müşterilerine 1800’lerden bu yana lezzetli tatlılar ve şekerlemeler sunan Cafer Erol da bayram öncesi alışveriş duraklarınıza eklemeniz gereken yerlerden. Dördü Anadolu, ikisi Avrupa Yakası’ndaki mağazalarını, özellikle akide şekeri sevenler kaçırmasın.

12MEŞHUR BEBEK BADEM EZMESİ

MEŞHUR BEBEK BADEM EZMESİ

Bebek Badem Ezmesi’nin ağızda dağılan nefis ürünleri özellikle hediyelik arayanların gözdesi. Yaptırın bir kutu badem ezmesi, gerisini düşünmeyin bile. Aradan geçen yıllara rağmen elle üretimi sürdüren Bebek Badem Ezmesi’nin Bebek dışında başka şubesi bulunmuyor.

13ÇINARALTI KÜNEFE YUSUF USTA’NIN YERİ

ÇINARALTI KÜNEFE YUSUF USTA’NIN YERİ

Künefe Antakya mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerden. Antakyalılara künefe dediğinizde ise akıllarına ilk gelen adreslerden biri Çınaraltı Künefe oluyor. Uzunçarşı’da bir çınar ağacının gölgesinde bulunan bu küçük dükkanda, bol peynirli ve hafif şerbetli künefe odun ateşinde pişiyor, kaymak ya da Maraş dondurmasıyla servis ediliyor. İnternetten de sipariş edebilirsiniz.

14DONDURMACI HALİL

DONDURMACI HALİL

Geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescilini alan Mersin’in meşhur tatlısı kerebiç denince akla gelen ilk adres Dondurmacı Halil. Bayramda misafirlerinize ikram ya da hediye etmek için alabileceğiniz kerebiçin yanı sıra cezerye ve mamul diye bilinen özel kurabiyelerden de bulabilirsiniz.

15ÜÇ YILDIZ

ÜÇ YILDIZ

Beyoğlu’nda mütevazı bir dükkana sahip olan Üç Yıldız’ın tarihi Osmanlı’ya kadar dayanır. O zamanlar Pera’daki iki dükkandan biri olan Üç Yıldız geleneksel lokum ve helva kültürüne halen devam ediyor.

16KATMERCİ ZEKERİYA USTA

KATMERCİ ZEKERİYA USTA

Katmer demişken Zekeriya Usta’yı anmadan olmaz. Simit katmer, kaymaksız katmer, çift fıstıklı katmer gibi çeşitleriyle geleneklere uygun üretim yapan Katmerci Zekeriya Usta’nın, Gaziantep’teki iki mekanının dışında İstanbul’da Ataşehir’de de bir şubesi bulunuyor. Ama daha da güzeli internet üzerinden sipariş imkanı.

17CEMİLZADE

CEMİLZADE

Bir diğer geleneksel lokumcu da Cemilzade. Şekerci Udi Cemil Bey tarafından kurulan ve Osmanlı sarayından bugüne ezmeleri ve lokumlarıyla ağızları tatlandıran Cemilzade’nin renk renk, çeşit çeşit ürünleri bayramda kahvenin yanında misafirlerinize ikram edilmeyi bekliyor. Cemilzade İstanbul’da Selamiçeşme, Şaşkınbakkal, Etiler ve Nişantaşı’nda.

18CHOCOLATE SHOP

CHOCOLATE SHOP

The Marmara Taksim’in girişinde bulunan Chocolate Shop, 30 yılı aşkın süredir İstanbulluları el yapımı çikolatayla buluşturan adreslerden. Chocolate Shop’un şık kutular içindeki rengarenk trüflerinin yanı sıra pastane ürünleri de denenmeli.

19MODA ÇİKOLATACISI

MODA ÇİKOLATACISI

Fındıklı ve krokanlı çikolata topları enfes olan bu şirin Moda Çikolatacısı’na bayramda ailenizle beraber ünlü Opera kekini yemek için uğramanızı tavsiye ederiz. Hediye olarak da yanınızda götürebilirsiniz.

20KEÇECİZADE

KEÇECİZADE

Ürünlerine internet üzerinden siparişle Türkiye’nin dört bir yanından ulaşabileceğiniz bir diğer lezzet efsanesi de Keçecizade. Edirne merkezli Keçecizade’de nefis badem ezmesinin yanı sıra çeşit çeşit nefis lokumlar ve Kavala kurabiyesi de bulmak mümkün.

21İMAM ÇAĞDAŞ

İMAM ÇAĞDAŞ

Gaziantep ve baklava kelimeleri aynı cümle içinde yer alınca akla mutlaka gelenlerden biri İmam Çağdaş oluyor. 1887’den bu yana baklava üreten İmam Çağdaş’ın tek mağazası Şahinbey’de ancak sadece yurt içinden değil yurt dışından da sipariş verebileceğiniz bir altyapıları mevcut. Kurabiye ve kuruyemiş ürünlerini de deneyebilirsiniz.

22ALİ USTA DONDURMA

ALİ USTA DONDURMA

İstanbul un en meşhur dondurmacılarının başında gelir. Gerek farklı lezzetleri gerekse mekanın güler yüzlü çalışanlarıyla eleştirmenlerden tam not alıyor.

23MEŞHUR BALKAN TULUMBA VE DONDURMA

MEŞHUR BALKAN TULUMBA VE DONDURMA

Alibeyköy’de birkaç dükkan arayla iki tane olan Balkan’ın tulumba tatlıları çıtır çıtır ve çok hafif. Hele yanında bir de kaymaklı dondurma oldu mu lezzetine doyum olmayan bu tatlıları misafirlerinize zevkle ikram edebileceğiniz gibi gittiğiniz yere hediye olarak da gönül rahatlığıyla götürebilirsiniz.

24KOÇAK BAKLAVA

KOÇAK BAKLAVA

Bir başka Gaziantep markası da Koçak Baklava. Kargo ve otobüsle Türkiye’nin dört bir yanına baklava gönderimi yapan Koçak’ın çeşit çeşit baklavalarının yanı sıra burmalı kadayıfı da çok meşhur. Kurabiye ve kuruyemiş ürünleri de sipariş edebileceğiniz Koçak’ın internet sitesine bayramdan önce göz atmayı ihmal etmeyin.

25SAVOY PASTANESİ

SAVOY PASTANESİ

İstanbul’da 1950’den bu yana hizmet verdiği Sıraselviler Caddesi’ndeki merkezinin yanı sıra Osmanbey’de de bir şubesi olan Savoy’un turtalarının yanı sıra çikolataları da şık bir bayram hediyesi arayanların yardımına koşacak.

26ÇANAKKALE HELVACISI KADİR USTA

ÇANAKKALE HELVACISI KADİR USTA

Çanakkalelilerin zaten bildiği bir yer Çanakkale Helvacısı ama bayramda güneye inenler için de yol üzerinde uğranabilecek adreslerden. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bile bahsi geçen, 665 yıllık peynir helvasını 40 yıldır en iyi yapan yerlerden olan Çanakkale Helvacısı’nın önünde kuyruk hiç bitmiyor. Kargoyla Türkiye’nin başka yerlerine tatlı gönderdiklerini de hatırlatalım.

27KÖŞKEROĞLU BAKLAVA

KÖŞKEROĞLU BAKLAVA

Karaköy’de yerli yabancı herkesin mutlaka bir kez uğradığı adreslerden biri Köşkeroğlu Baklava’nın iki şubesi. Bunun dışında Yeni Bosna, Merter ve Topçular’da da şubeleri olan Köşkeroğlu’nun baklavası kadar katmeri de biliniyor, seviliyor. Yüzünüzü kara çıkarmayacak adreslerden biri olduğu şüphesiz.

28ASUMAN

ASUMAN

Moda’nın sembol tatlıcılarından biri olan Asuman, sütlü çikolatalı ve çilekli bir tatlı. Bu tatlısıyla meşhur olan mekan kısa zaman da menüsüne Feride, Oya, Mukaddes ismini taşıyan diğer lezzetli tatlılarını da ekledi.

29KEMAL USTA WAFFLE

KEMAL USTA WAFFLE

Waffle’ı Türkiye’ye tanıtan ilk mekan olma özelliğini taşıyan Kemal Usta bayram tatlısına farklı bir gözle bakmanızı sağlayabilir. Uzun yıllardır Kadıköy Moda’da hizmet veren mekanın İstanbul’un diğer semtlerinde de şubeleri bulunuyor.

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