'Kahvaltı yumurtasız olmaz!' diyenler için salatadan sandviçe yumurtalı tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi
Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?