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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
29 Ağustos 2019 - 16:34,

'Kahvaltı yumurtasız olmaz!' diyenler için salatadan sandviçe yumurtalı tarifler

Çok doyurucu ve besleyici olan yumurta, günün her öğününde yemeklerimizde bulunan yumurta özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı. Sizin için özellikle hafta sonu için kahvaltı masanızı şenlendirecek nefis yumurtalı tarifler hazırladık. Denemez misiniz?

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1Fırında sebzeli poşe yumurta tarifi

Fırında sebzeli poşe yumurta tarifi

Hafta sonu kahvaltısına arkadaşlarınızı çağırmanıza vesile olacak çok güzel bir tarifimiz var: Fırında sebzeli poşe yumurta. Sebze ve yumurta sayesinde çok doyurucu bir o kadar da enerji verici farklı bir lezzet. Vejetaryen bir öğün olabilecek bu tarifin yapımı ise basit ve zevkli… İşte fırında sebzeli poşe yumurta tarifi…

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2Nergizleme tarifi

Nergizleme tarifi

Kısaca yumurta salatası olarak açıklayabileceğimiz nergizleme, Diyarbakır yöresine ait bir tarif. Altın günlerinde, çay sohbetlerinde ya da kahvaltılarda tüketilebilen ve çayın yanında pek güzel giden salatamızın yapımı çok kolay. Aşağıda yazılan malzemelere ek olarak kendiniz de ekstra malzeme koyarak salatanızı çeşitlendirebilirsiniz…

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3Kaygana tarifi

Kaygana tarifi

Kayganayı açıklamak için sebzeli krep ya da omlet diyebiliriz. Birçoğumuzun evinde yapılır ama özünde Karadeniz mutfağına ait bir tariftir. İçindeki taze soğan, maydanoz ve dereotuyla oldukça da sağlıklı ve lezzetli olan kaygananın yapımı çok kolay. İşte tarifi…

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4Tereyağlı yumurta kapama tarifi

Tereyağlı yumurta kapama tarifi

Kahvaltı başlı başına bir keyifken bir de işin içine birbirinden lezzetli yöresel tatlar girince adeta bir şölene dönüşüyor. Kahvaltı sofralarınızı başka bir boyuta taşıyacak leziz yöresel bir tarif arıyorsanız, tereyağlı yumurta kapama doğru bir tercih olabilir.

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5Avokadolu poşe yumurta tarifi

Avokadolu poşe yumurta tarifi

Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Üstelik avokadonun içindeki sağlıklı yağlar ve yumurtanın proteini bir araya geldiği için de çok ama çok sağlıklı ve besleyici. Mutlaka denemeniz gerek, şimdiden afiyet olsun!

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6Fırında yumurta tarifi

Fırında yumurta tarifi

Kısa sürede hazırlayıp servis edebileceğiniz, çok lezzetli bir yumurta tarifimiz var. Domates ve maydanoz eşliğinde fırında pişireceğiniz yumurtalarınızın lezzetine doyamayacaksınız. Hele bir de içine tazecik bir parça ekmek batırdınız mı... Sofralarınızı süsleyecek bu tarifi mutlaka siz de deneyip sevdiklerinizle paylaşmalısınız.

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7Eggs Florentine tarifi

Eggs Florentine tarifi

Kahvaltı sofrası da olsa farklı lezzetlerden hoşlanırım diyenler için gözbebeğimiz yumurtayla yapabileceğiniz harika bir tarifimiz var. Kahvaltı sofranıza sebzeyi taşıyan bu lezzete hazır mısınız?

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8Kıymalı yumurta tarifi

Kıymalı yumurta tarifi

Yumurta kahvaltıların şanı olduğu gibi diğer öğünlerde de pratik fakat besleyici yemekler arayanların gözdesi. “Yemek yoksa bir yumurta kırıveririz” diye de özetleyebileceğimiz bu durumun en güzel örneklerinden biri kıymalı yumurta. Çok fazla uğraşmadan lezzetli bir yemek yapmak isteyenlerin gözdesi kıymalı yumurtanın tarifi hemen aşağıda…

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9Yumurtalı domates dolması tarifi

Yumurtalı domates dolması tarifi

Domates ve yumurta ikilisi kahvaltılarımızda olmazsa olmaz lezzetlerden. Sizin için bu iki şahane lezzeti tek bir tabakta buluşturan şahane bir kahvaltılık hazırladık. Görüntüsünü ve sunumunu da herkesin çok beğeneceği yumurtalı domates dolması tarifimizi aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...

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10Yumurtalı salamlı tost tarifi

Yumurtalı salamlı tost tarifi

Fransızların meşhur sandviçleridir croque monsieur ve croque madame. Bu tost tarifini hazırlarken biz de croque madame'dan ilham aldık. Yumurtası ve salamıyla tek başına bir kahvaltı değerindeki bu tostu mutlaka denemelisiniz. Tarifi hemen burada...

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11Taze soğanlı pofuduk omlet tarifi

Taze soğanlı pofuduk omlet tarifi

Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırarak yapılan nefis bir omlet tarifimiz var sizin için. Taze soğanla lezzetlenen, puf puf kabaran bu omleti sadece kahvaltılarınızda değil günün diğer öğünlerinde de sofranızda zevkle misafir edebilirsiniz. İşte mutlaka denemeniz gereken taze soğanlı pofuduk omlet tarifi...

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12Yumurtalı ekmek tarifi

Yumurtalı ekmek tarifi

Ev ekonomisi denince akla ilk gelen şeylerden biri artan yiyeceklerden yapılan lezzetler oluyor. Bu lezzetler listesinin başında da muhtemelen yumurtalı ekmek geliyor. Bayat ekmekle yapılan ve şölen sofralarına yakışan bir tadı olan yumurtalı ekmeğin tarifi, püf noktaları eşliğinde hemen aşağıda yer alıyor.

Yumurtalı ekmek tarifi
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Havuçlu portakallı kek nasıl yapılır?

Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi

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Mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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