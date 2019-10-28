İlk olarak Kosova'da başladılar! Şimdi ise...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağının en meşakkatli yemeği mantının pek çok çeşidi var, hıngel de bunlardan biri. Görünüşü itibariyle oldukça estetik olan hıngeli isterseniz patatesli isterseniz de kıymalı yapabilirsiniz. Peki, hıngel nasıl yapılır? İşte adım adım hıngel tarifi
Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori içeceklerinin başında altın süt geliyor. Yalnız adına bakıp da bunu çok zor bir içecek zannetmeyin. Altın süt adını renginden ve sağlık için altın kadar değerli olmasından alıyor. Kolayca yapıp zevkle içebileceğiniz altın sütün tarifini ve faydalarını sizin için aşağıda anlattık. İşte altın süt yapılışı ve faydaları…