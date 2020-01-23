Hıdırellez'de beklenen ’Babafingo’nun adını yeni tatlıya verdiler

Tescil için 1 yıl beklediklerini söyleyen Meriç, "1 yıl boyunca askıda geldik. 1 yılın sonunda da ‘Babafingo’ şahsımız tarafından tescillendi. 10 yıl boyunca devam edecek. Gelecek nesillere de babafingoyu artık tescillenmiş olarak götüreceğiz. Öncelikle bunu düşündük ve tasarladık. Biliyorsunuz Hıdırellez’de büyük bir şölen ve ahenk var. Türkiye’nin her yerinden akın akın insanlar geliyor. Bir taraftan ateşin göklere yükselmesi, bir taraftan da nehrin içindeki o güzelliğin meydana çıkması herkesi heyecanlandırıyor. Biz de Edirnemiz’e her gelen misafirimiz bilhassa Kakava Şenlikleri’nde tatlansın diye bu tatlıyı yaptık ve gücü temsil etmesi için de ismini Babafingo koyduk" diye konuştu.