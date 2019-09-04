Hepsinin ünlü müdavimleri var... Üstelik Vedat Milor'dan da onaylı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Peynirlerin en hafifi loru kullanarak yapabileceğiniz enfes bir tarifimiz var: Fırında lorlu köz patlıcan. Lorla doldurulan köz patlıcanlar fırına veriliyor, ister makarna isterseniz de pilavla sunuma hazırlanıyor. Peki, fırında lorlu köz patlıcan nasıl yapılır? İşte, adım adım fırında lorlu köz patlıcan tarifi
Türk mutfağında en çok tüketilen çorbalar arasında yer alan mercimek çorbası, sebzeli olarak hazırlandığı zaman adeta vitamin deposuna dönüşüyor. Sebze sevmeyen çocukların bile tüketebileceği sebzeli mercimek çorbası, kolay yapımı ile de ev hanımları tarafından ilgi görüyor. Peki, sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı.