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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy ve Instagram
04 Eylül 2019 - 13:28,

Hepsinin ünlü müdavimleri var... Üstelik Vedat Milor'dan da onaylı

Sizin için Türkiye’nin dört bir yanından balığının lezzetiyle nam salmış mekanları derledik. İşte balık mevsiminde mutlaka ziyaret etmeniz gereken adresler…

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Av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi, taptaze balıklar tezgahları şenlendirmeye başladı. Dolayısıyla balık restoranlarına gitmenin de tam zamanı. Sizin için Türkiye’nin dört bir yanından balığının lezzetiyle nam salmış mekanları derledik. İşte balık mevsiminde mutlaka ziyaret etmeniz gereken adresler…

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Kıyı Balık İstanbul Tarabya’da 1966’dan bu yana hizmet veriyor ve balık restoranı denince ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Başta Vedat Milor olmak üzere birçok gurmenin takdirle bahsettiği mekanın kereviz saplı ahtapot salatasını da muhakkak denemelisiniz.

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Trilye Restoran, Ankara’da deniz ürünleri denince ilk akla gelen yerlerden. Bahçesinde meyve ağaçları dolu olan eski bir villada hizmet veren Trilye Restoran’ın Akdeniz esintili menüsü kesinlikle tecrübe edilmeli. Özellikle balık pastırmasını, paella’sını ve midye marinatasını beğeneceksiniz.

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İzmir Kordon’un 30 yılı aşkın süredir hizmet veren yıllık müessesesi Deniz Restoran’ın Ege mezeleri dillere destan. Çeşme ve Karaburun’dan günlük gelen ve dondurulmadan servis edilen balıkları arasında çipura ve levrek öne çıkıyor. Kalamarı da çok sevilenlerden.

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“Balık demek Boğaz manzarası demek” diyenler İstanbul Beykoz’da bulunan Taç Balık Restaurant’ı da mutlaka denemeli. Balığın lezzetine İstanbul’un güzelliğinin destek olduğu bu mekan, şık organizasyonlarınız için de doğru adres olabilir.

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Boğaz manzarası sadece İstanbul’da mı var? Çanakkale’de Boğaz’a karşı balık yemek isteyenler de Yalova Restaurant’ı mutlaka denemeli. 1940’tan beri hizmet veren ve özellikle mezeleri damak çatlatan Yalova’nın Bozcaada’da bir şubesi bulunuyor. Lakerdasını tatmadan masadan kalkmayın.

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İstanbul’daki bir diğer mekan da Kuruçeşme’de bulunan Mavi Balık. Şık dekorasyonuyla özel organizasyonlar için çok uygun bir adres olan Mavi Balık’ın zeytinyağlı karidesi ve levrek marinesi oldukça ünlü.

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İstanbul Yeniköy’de bulunan Sandal Balık’ın yemeklerinin lezzeti kadar çalışanlarının güler yüzlülüğü de ünlü. Mavi-beyaz dekorasyonuyla kendinizi Ege’de hissedeceğiniz Sandal Balık’ta dereotlu mısır ekmeğini ıskalamayın. Yemeklerden de baharatlı ızgara sardalye ve karides denenmeli.

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Adem Baba da İstanbul’da bulunan tanınmış balıkçılardan. Arnavutköy’de bulunan Adem Baba yılların tecrübesinin yanına uygun fiyatlarını ekliyor. Somon şişinin ve istavrit tavasının tadına kesinlikle bakmanızı tavsiye ederiz.

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İstanbul’da Sarayburnu’nda bulunan Sur Balık’ın yemekleri kadar ünlü olan manzarası daha kapıdan içeri girer girmez çarpılmanıza neden olabilir. Yüksek tavanı ve dekorasyonu da cabası. Sur’un levreğini ve favasını mutlaka denemelisiniz. Sur’un Arnavutköy, Cihangir, Ankara ve Nevşehir’de de şubeleri var.

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İstanbul’un bir diğer tanınmış balıkçısı da Park Fora. Günlük balıkların yanı sıra deniz ürünlerinden elde edilen mezeler de menüde geniş yer kaplıyor. Levrek dolma, dil kardinal, hamurda balık, soslu istiridye gibi çeşitler denenmeli. Park Fora Kuruçeşme’de.

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Balıkçı Kahraman’ın en fazla tavsiye edilen lezzetleri kalkan-tekir-levrek üçlüsü ancak külde balık, balık kavurma, balık kokoreç gibi çeşitleri de ilgi görüyor. Rumelikavağı’nda bulunan Balıkçı Kahraman, güzel bir Boğaz sefasını lezzetli bir yemekle noktalamak için doğru adres.

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“İstanbul’daki salaş mekanlar” listelerinde adı hep üst sıralarda yer alan Akın Balık Karaköy’de bulunuyor. Menüsünde çok sayıda balık çeşidi bulunan Akın Balık’ın ahtapot salatası ve karides güveci de önerilen lezzetleri arasında yer alıyor.

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İsmiyle müsemma bir diğer adres de Cankurtaran’da bulunan Balıkçı Sabahattin. 1927’de hayata geçirilen ve o günden bugüne New York Times’a iki kez manşet olmuş bir restorandan bahsediyoruz. Levrek marin, midyeli pilav ve spesiyal tatlısı dondurmalı kayısı menünün yıldızları.

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Yaz tatillerinin gözde ilçesi Ayvalık (Balıkesir), yemek konusunda misafirlerini mutlu edecek mekanlara sahip. 1978’de Cunda’da açılan Bay Nihat da bunlardan biri. Ege mezeleri ve balık çeşitleri gerçekten lezzetli. Hardal soslu ıstakoz salatası ise balık restoranlarında çok fazla karşınıza çıkmayan bir çeşit.

16

Cunda demişken, İstanbul’da Ege keyfini çıkarmak isteyenler de Bostancı’daki Cunda Balık’ı denemeli. Tren istasyonundan denize doğru inerken karşınıza çıkacak olan Cunda Balık’ta balıkların yanı sıra soslu kalamar da çok lezzetli.

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Bir başka vazgeçilmez tatil yöresi olan Bodrum’un Gümüşlük koyunda bulunan Mimoza’nın denize sıfır masalarında dalgaların fışırtısı yemeğinize fon olacak. Domatesli karides salatası, kalamar köftesi, deniz mahsullü kabak gibi mezelerden yer kalırsa ara sıcak ve ana yemekleri de tatmalısınız.

18

İzmir’in bir diğer tanınmış balıkçısı da Alsancak’ta bulunan Sakız Restaurant. Pesto soslu kalamar ızgarası, levrek hellim sarması ve lor peynirli karidesiyle değişik bir şeyler arayanların gözdesi olabilir. Sakız’da Ege ve Girit mutfağına doymak garantili.

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İstanbul’da Beyoğlu’nda ve Yeşilköy’de iki şubesi bulunan Eleos’a gidince insan kendini güneye inmiş gibi hissediyor. Körili ahtapot ve dil kavurma gibi balık yemeklerinin yanında acılı ezme ve kabak kızartma gibi çeşitler de Eleos’un menüsünde dikkat çekiyor.

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Bodrum’dan bir diğer adres de Orfoz Restaurant. Deniz mahsullerine farklı bir bakış arıyorsanız deniz kestanesini ve parmesanlı istiridyesini mutlaka denemelisiniz. Patlıcanlı mezesi ve midye tavası da oldukça nefis olan Orfoz sizi gittiğinize pişman etmeyecek yerlerden.

21

Vedat Milor’un yüksek puanlı mekanlarından biri de Balat Sahil Restoran. Reyhanlı sardalye, uskumru turşu gibi mezeleri, kalkan ve iskorpitle yaptıkları buğulama yemekleri oldukça başarılı. İstanbul Fatih’te bulunan Balat Sahil Restoran’ın ahşap ağırlıklı dekorasyonunu da çok seveceksiniz.

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İstanbul’da Adalar manzarasına karşı balık yiyebileceğiniz bir diğer mekan da Tuzla’da bulunan Angel Mercan. Yıllar içinde kendi müdavimlerini yaratmış olan Angel Mercan’ın zencefilli karidesi ve bademli levreği menüsünde öne çıkan maddeler.

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Tuzla’dan bir diğer seçenek de Tuzla Balıkçısı. “Salaş balıkçı güzeldir” felsefesini benimsemiş olanlar Tuzla Balıkçısı’nın 60 çeşitlik menüsü karşısında oldukça memnun olacak. Tuzla Balıkçısı’nın uygun fiyatları da önünde kuyruklar oluşmasında önemli bir etken.

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Antalya’dan bir başka adres de 7 Mehmet. Sadece şehrin değil, Türkiye’nin en köklü restoranlarından olan 7 Mehmet, 1937 yılında kurulmuş. Lagos, ızgara sübye ve avokadolu karides gibi seçenekleri öne çıkan 7 Mehmet’te ünlü isimlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek.

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İzmir’den bir başka tanınmış balıkçı da Çeşme’de bulunan Ferdi Baba. Ufacık bir dükkanken yıllar içinde çok sayıda şubesi olan bir kuruma dönüşen Ferdi Baba’nın balık kavurma, yoğurtlu balık kebabı, kalamar tava gibi seçeneklerini beğenebilirsiniz.

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Balıkçı Sait ise kalamar, lakerda, çiroz gibi mezeleriyle öne çıkıyor. Bodrum’da bulunan Balıkçı Sait’in 20 yılı aşkın tecrübesi, menüsündeki yemeklerin lezzetine de yansıyor. Mevsimlik malzemeleri tercih edenlerdenseniz Balıkçı Sait sizi memnun edecektir.

27

Ankara’dan bir diğer tanınmış balıkçı da Yosun Balık Evi. Karides tava, balık kokoreç ve tuzda balık gibi çeşitleriyle ün salmış olan Yosun Balık Evi’nin bahçesi de şehir içinde derin bir nefes almak isteyenler için birebir. Hafta sonları rezervasyonsuz gitmenizi tavsiye etmiyoruz.

28

İstanbul Yeşilköy’de öne çıkan bir diğer balıkçı da Yüksel Balık. Karidesli peynirli çoban salatası, balık pastırması, çirozu ve lakerdası oldukça ünlü olan Yüksel Balık’ın yan yana iki şubesinin de sanat, siyaset ve iş dünyasından müdavimleri olduğunu da belirtelim.

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İstanbul’un bir başka köklü mekanı da Arnavutköy’de bulunan Eftalya. Balık çorbası ve balık köftesi oldukça meşhur olan Eftalya’nın ızgara kalamar, levrek marine ve levrek buğulama gibi çeşitleri de bir şansı hak ediyor.

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Antalya’da güzel balık yemek isteyenlerin tercihlerinden biri de deniz manzarasıyla da dikkat çeken Lara Balık Evi. Ahtapot salata, güveçte karides ve levrek marinesi ile beğeniyi hak eden Lara’nın spesiyal incir tatlısına da yer ayırmayı unutmayın.

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Erol Balık’ta ürünlerin tazeliği en büyük öncelik. Üstelik fiyatları da benzeri birçok mekana kıyasla oldukça uygun olan Erol Balık’ın tanınmış müdavimleri olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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İstanbul Bahçelievler’de bulunan Deep Fish cuma ve cumartesi akşamları hem güzel bir balığa hem de canlı Yunan müziğine doymak isteyenler için doğru seçim. Özellikle lüferi çok beğenilen Deep Fish’in menüsünde tuzda balık, balık mantı, dil beğendi gibi daha radikal lezzetler de var.

33

İstanbul’un Fatih ilçesi sınırları içinde bulunan Palukçu da müdavimleri olan bir mekan. “En iyi salaş balıkçı” sloganıyla öne çıkan Palukçu’nun canlı balık satışından evlere servise kadar birçok seçeneği var. Balıkta tazelik arayanlar Palukçu’yu gündemine almalı.

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Çatana Balık da İstanbul’da Bostancı İskelesi’nin karşısında yer alıyor. Deniz manzarasına karşı masanıza gelen mezeleri de balıkları kadar başarılı. Sıcaklardan karidesi, soğuklardan deniz börülcesini ve balık köftesini kesinlikle denemelisiniz.

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Del Mare, İstanbul Çengelköy’de Ege’den gelen balıklarının yanı sıra özel yetiştirilen Ege otlarıyla da dikkat çekiyor. Kemik üstü fener kavurma, balık mantı, beğendili ahtapot, kalamar yumurtası gibi zor bulunacak lezzetleri Del Mare’de tadabilirsiniz.

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