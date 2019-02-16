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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver Fatih TIKIR - Semih ŞAHİN (DHA)
16 Şubat 2019 - 11:08,

Günde bin tane satıyor... 18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor!

Bursa'da 21 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 18 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.

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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.

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Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek müşterilerine sunmaya başladı.

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Müşterilerin beğenilerini toplayarak gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı.

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18 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor. Malzemesini babam ve ben hazırlıyoruz.

Tarifi isteyenler oluyor ama biz tatlıyı yaptıktan sonra tarifini unutuyoruz” dedi.

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Tatlıya isim vermeden önce özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, “Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken gördü. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı.

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Öyle bir espri kaldı ve tatlının adı 'Dualı Tatlı' oldu. Ancak dua özel isim olduğu için patentini alamadık, biz de o günden sonra ‘Duvalı Tatlı’ isminin patentini alarak tatlımızı bu isimle servis etmeye başladık” ifadelerini kullandı.

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Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, "Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis ediyoruz” diye konuştu.

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