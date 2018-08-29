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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Mutfak Tüyoları

Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?

Tükettiğiniz gıdaların sağlıklı olması kadar besleyici olması da önemli. Bazı küçük hamlelerle, yediklerinizden aldığınız besin değerini birkaç katına çıkarmanız mümkün. İşte yediklerinizin besin değerini yükseltmek için yapmanız gerekenler...

Fotoğraflar: Alamy
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Bizler beslenme konusunda bilinçlendikçe, soframızdaki gıdalar da daha sağlıklı olmaya başladı. Peki, halihazırda tükettiğiniz gıdaların besin değerini daha da artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte rehber niteliğinde önemli bilgiler...

Fotoğraflar: Alamy
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Yazdan Yaptığınız Domates Konservelerini Kullanın

Kış aylarında yemek yaparken taze domates ya da hazır konserve kullanmak yerine, yazın mevsiminde yaptığınız domates konservelerini kullanın. Pişmiş domateste yüksek oranda likopen bulunması yemeğinizin besin değerini yükseltecektir.

Fotoğraflar: Alamy
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Yeşil Yapraklı Bitkiler

Maydanoz, marul, roka gibi yeşil yapraklı bitkileri ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayan bir saklama kabında ve üzerine ıslak bir havlu kâğıt örterek muhafaza edin. Bu şekilde yeşillikleriniz tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyacaktır.

Fotoğraflar: Alamy
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İlikli Kemik Suyu

Kasabınızdan alacağınız ilikli kemikleri iyice yıkadıktan sonra üzerini bir parmak geçecek şekilde su koyup 2 yemek kaşığı sirke ile birlikte çok kısık ateşte kaynamasına izin vermeden en az 3 saat pişirin. Hazırladığınız jel kıvamındaki kemik suyunu buzdolabı poşetlerinde dondurucunuza kaldırıp gerektiğinde çorbalarınıza ekleyerek besin değerlerini arttırabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Sadeyağ

Dünyadaki en sağlıklı yağlardan kabul edilen sadeyağı (ghee) evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. 1 kilo tereyağını tencereye koyarak çok kısık ateşte eritin. Yağın üstünde biriken tortumsu katmanı kaşık yardımı ile tamamen alarak yağınız berrak bir hale gelene dek bu işleme devam edin. Sadeyağın yanma sıcaklığı ve besin değeri tereyağına göre çok daha yüksek olduğundan güvenle tüketebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Düdüklü Tencere

Yaptığınız yemek ne olursa olsun, düdüklü tencere kullanmak yemeğin kendi buharında pişmesini sağladığından, tüm vitamin ve mineral değerlerinin korunmasına yardımcı olur.

Fotoğraflar: Alamy
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Son Dokunuş Baharatlar

Yemeklerinizi pişirirken kullandığınız baharatlar kuşkusuz şifa kaynağıdır. Besin değerinden maksimum ölçüde faydalanmak için, baharatlarınızı yemeğin altını kapatmadan hemen önce eklemeyi unutmayın.

Fotoğraflar: Alamy
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Zeytinyağı

Yaptığınız salataların üzerine zeytinyağı eklemeyi unutmayın. Yağsız salata tükettiğinizde, yağda çözünen vitaminlerden mahrum kalmış olursunuz.

Fotoğraflar: Alamy
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Taze Sebze ve Meyveler Kullanın

Sebze ve meyveler dallarından koparıldıkları andan itibaren besin değerlerini kaybetmeye başlarlar. Bu sebepten haftalık alışveriş yapmaya, taze sebze ve meyve tüketmeye dikkat edin.

Fotoğraflar: Alamy
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Balık

Balık pişirirken besin değeri kaybını azaltmak için kızartmaktan kaçının. Balığı ızgarada tercih etmek, alacağınız besin miktarını önemli ölçüde artıracaktır.

Fotoğraflar: Alamy
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Sağlığa faydaları sebebiyle sık sık tüketilmesi önerilen bazı yiyecekler var. Ancak her şeyde olduğu gibi burada da abartmamakta fayda var. Zira aşırı tüketildiğinde en faydalı yiyecek bile zararlı olabilir. Bu nedenle bu yiyeceklerin nasıl porsiyonlanması gerektiğini bilmek gerekiyor. Gelin son dönemin en popüler sağlıklı yiyeceklerinin ne kadar tüketilmesi gerektiğini videomuzdan öğrenelim...

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