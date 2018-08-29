Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?

Kış aylarında yemek yaparken taze domates ya da hazır konserve kullanmak yerine, yazın mevsiminde yaptığınız domates konservelerini kullanın. Pişmiş domateste yüksek oranda likopen bulunması yemeğinizin besin değerini yükseltecektir.
Yazdan Yaptığınız Domates Konservelerini Kullanın
Maydanoz, marul, roka gibi yeşil yapraklı bitkileri ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayan bir saklama kabında ve üzerine ıslak bir havlu kâğıt örterek muhafaza edin. Bu şekilde yeşillikleriniz tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyacaktır.
Yeşil Yapraklı Bitkiler
Kasabınızdan alacağınız ilikli kemikleri iyice yıkadıktan sonra üzerini bir parmak geçecek şekilde su koyup 2 yemek kaşığı sirke ile birlikte çok kısık ateşte kaynamasına izin vermeden en az 3 saat pişirin. Hazırladığınız jel kıvamındaki kemik suyunu buzdolabı poşetlerinde dondurucunuza kaldırıp gerektiğinde çorbalarınıza ekleyerek besin değerlerini arttırabilirsiniz.
İlikli Kemik Suyu
Dünyadaki en sağlıklı yağlardan kabul edilen sadeyağı (ghee) evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. 1 kilo tereyağını tencereye koyarak çok kısık ateşte eritin. Yağın üstünde biriken tortumsu katmanı kaşık yardımı ile tamamen alarak yağınız berrak bir hale gelene dek bu işleme devam edin. Sadeyağın yanma sıcaklığı ve besin değeri tereyağına göre çok daha yüksek olduğundan güvenle tüketebilirsiniz.
Sadeyağ
Yaptığınız yemek ne olursa olsun, düdüklü tencere kullanmak yemeğin kendi buharında pişmesini sağladığından, tüm vitamin ve mineral değerlerinin korunmasına yardımcı olur.
Düdüklü Tencere
Yemeklerinizi pişirirken kullandığınız baharatlar kuşkusuz şifa kaynağıdır. Besin değerinden maksimum ölçüde faydalanmak için, baharatlarınızı yemeğin altını kapatmadan hemen önce eklemeyi unutmayın.
Son Dokunuş Baharatlar
Yaptığınız salataların üzerine zeytinyağı eklemeyi unutmayın. Yağsız salata tükettiğinizde, yağda çözünen vitaminlerden mahrum kalmış olursunuz.
Zeytinyağı
Sebze ve meyveler dallarından koparıldıkları andan itibaren besin değerlerini kaybetmeye başlarlar. Bu sebepten haftalık alışveriş yapmaya, taze sebze ve meyve tüketmeye dikkat edin.
Taze Sebze ve Meyveler Kullanın
Balık pişirirken besin değeri kaybını azaltmak için kızartmaktan kaçının. Balığı ızgarada tercih etmek, alacağınız besin miktarını önemli ölçüde artıracaktır.
Balık