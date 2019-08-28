Dünyanın farklı yerlerinde çocuklar ne yiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Beş çayı sofralarını şenlendirecek yeni bir önerimiz var: Kremalı ıspanaklı börek. Kış sebzesi denildiğinde ilk akla gelenlerinden biri olan ıspanakla yapılan bu börekle, hem karnınızı doyacak hem de ıspanağın tüm faydalarından faydalanacaksınız. Peki, kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi
Hürriyet yemek yazarı Vedat Milor, Twitter’ı alt üst eden anketlerine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl takipçilerine “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” diye sorduğunda dev bir tartışmanın fitilini ateşleyen Milor, bu kez de balık-limon ilişkisini mercek altına aldı.