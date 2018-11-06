Dünya mutfaklarını tanımak isteyenler için yan komşumuz Yunanistan'dan leziz tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, turistik tesislerde "İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı" değil, Türk mutfağının sunulması, bunun da "kebap, döner veya pide"den ibaret olmaması gerektiğini belirterek, "TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık" dedi.
Balkabağı kasım ayından itibaren turuncu rengiyle pazarları ve marketlerin sebze meyve reyonlarını süslemeye başlayan bir ürün. Çorbadan pastaya, tencere yemeklerinden böreğe neredeyse her tarife kolaylıkla uyum sağlayan balkabağının mutfağımızda en sevilen hali de kabak tatlısı olsa gerek. Kabak tatlısının yapılışı gayet kolay olsa da lezzetinin sırrı bazı püf noktalarında gizli. Biz de bu yazımızda sizin için kabak tatlısı pişirmenin püf noktalarını derledik. Şimdiden elinize sağlık…