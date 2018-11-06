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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
06 Kasım 2018 - 14:19,

Dünya mutfaklarını tanımak isteyenler için yan komşumuz Yunanistan'dan leziz tarifler

Yabancı ülkelerin yemeklerini tatmak bazen büyük bir zevk ama bazen de gerçek bir cesaret işi. Dünya mutfaklarını tanımaya hevesliyseniz fakat alışkın olduğunuz lezzetlerden çok uzağa gitme cesaretini de kendinizde bulamıyorsanız size Yunan mutfağını tavsiye edebiliriz. Çünkü Yunan mutfağı, bizlere çok yabancı olmayan, damak tadımıza oldukça uygun lezzetler barındırıyor. Bu lezzetlerle Yunanistan'a gitmeden tanışmak isteyenler için birkaç tarif derledik.

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Yunan salatası, komşuda en çok tüketilen yemek olabilir. Çoban salataya benzeyen bu salatanın yapılışı çok kolay ancak lezzeti sonsuz. Bu nedenle neredeyse her öğünde tüketiliyor. Peyniriyle, zeytiniyle, zeytinyağıyla çok da besleyici olan Yunan salatası, Yunanistan mutfağını tanımaya başlamak isteyenler için doğru bir ilk adım olabilir.

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Cacığın Yunan topraklarında yaşayan kardeşi caciki meze olarak tüketiliyor. Hazırlanması oldukça kolay olan cacikinin içindeki malzemeler de cacıkla aynı. Tek farkı içine su konmaması bu nedenle kıvamının daha koyu olması. Tanıdık ama farklı bir şeyler arıyorsanız bu tarifi denemenizi tavsiye ediyoruz.

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Yunan mutfağının bu klasik lezzeti ile asma yaprağının içerisinde pişen sardalyeler hem yumuşacık oluyor hem de asma yaprağının hafif ekşimtırak aromasını içeriyor. Türkiye'de de Çanakkale yöresinde sardalye mevsiminde sıkça yapılan ve yenen bu tarif, farklı bir balık lezzeti arayanların ağzına layık.

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Bu kez adı tanıdık ama yapılışı ve lezzeti bizdeki musakka tarifinden oldukça farklı bir yemeğimiz var. Yunan musakkası sadece patlıcanla yapılmıyor, içine patates de ekleniyor. Bir de beşamel sos ve kaşarla süslenip fırına veriliyor. Beğeneceğinizi garanti edebiliriz. Afiyet olsun!

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Yunanistan'da meze olarak sunulan kızarmış peynir olan saganaki, tatlıyla tuzluyu bir arada tüketmeyi sevenler için çok uygun. Biz tarifte hellim kullandık ancak siz saganaki yaparken kolay erimeyen sert bir beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ekmeğinizi batıra batıra yiyeceğiniz bu enfes tarifi kahvaltılarınızın bir parçası haline de getirebilirsiniz.

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Temel malzemesi bakla olan fava da bizim için çok tanıdık bir yemek. Fakat malzemeleri ve servis edilişi biraz farklı. Bizde genelde dilimler halinde servis edilen fava, Yunanistan'da doğrudan püre olarak masaya geliyor. Üzerine limon sıkarak tükettiğinizde lezzeti daha da artan bu tarifi denenecekler listenize alın.

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Mis kokulu sakız bugün Yunanistan topraklarına dahil olan Sakız Adası'ndan İstanbul'a oradan da tüm Osmanlı'ya yayılmış bir lezzet. Özellikle sütlü tatlılara kattığı lezzet tartışılmaz olan sakızla yapılabilecek en klasik ve kolay tariflerden biri de sakızlı muhallebi olsa gerek. Özellikle sütlü tatlı sevenler kesinlikle kaçırmasın.

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Ninelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, turistik tesislerde "İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı" değil, Türk mutfağının sunulması, bunun da "kebap, döner veya pide"den ibaret olmaması gerektiğini belirterek, "TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık" dedi.

Sinan Balcıkoca, Bursa (AA) /
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Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları

Balkabağı kasım ayından itibaren turuncu rengiyle pazarları ve marketlerin sebze meyve reyonlarını süslemeye başlayan bir ürün. Çorbadan pastaya, tencere yemeklerinden böreğe neredeyse her tarife kolaylıkla uyum sağlayan balkabağının mutfağımızda en sevilen hali de kabak tatlısı olsa gerek. Kabak tatlısının yapılışı gayet kolay olsa da lezzetinin sırrı bazı püf noktalarında gizli. Biz de bu yazımızda sizin için kabak tatlısı pişirmenin püf noktalarını derledik. Şimdiden elinize sağlık…

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