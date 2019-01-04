'Çinliler çok beğeniyor, Türkler gelince sadece makarna yiyor'

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen somon, kısa sürede kolayca pişirilebilmesi, birçok farklı tarife uyum sağlaması ve tam bir omega-3 deposu olması nedeniyle Türkiye’de de sofraların vazgeçilmezleri arasına girdi. Peki somon nasıl pişirilir? Aslına bakarsanız somonu pişirmenin tek bir yöntemi yok. İsterseniz fırında ya da ızgarada pişirin, isterseniz tencerede poşe yaparak yiyin. Hatta suşi tabaklarında sıkça karşımıza çıkan somonu çiğ bile yiyebilirsiniz. İşte somon nasıl pişirilir öğrenmek isteyenler için çeşit çeşit somon pişirme teknikleri…
Sıradan pasta tariflerinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var: Bisküvili elmalı pasta. Üzerine pudra şekeri serpilmesiyle de güzelliğine güzellik katılarak sunulan bisküvili elmayı her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. işte, tarçın ve elmanın muhteşem uyumunu yakalamak isteyenler için bisküvili elmalı pasta tarifi