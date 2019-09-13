Bütün Türkiye'yi gezdi dolaştı, cevabı o şehrimizde buldu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen kadayıf, Türk mutfağı tatlılarında sıklıkla kullanılıyor. Genellikle şerbetle tatlandırılan kadayıfın en hafif halini denemek isteyenler için sütlü tel kadayıfın tarifini derledik. Peki, sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?
Gaziantep’in yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) coşkuyla başladı.