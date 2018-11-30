Bursalıların pazar kahvaltısı lezzeti cantık... Bir seferde 10 tane yiyebilenden para alınmıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ana maddesi peynir olan cheesecake, malzemesini damak tadınıza göre değiştirebileceğiniz ender tatlılardan biri. Dilerseniz c vitamini deposu limonla dilerseniz de mutluluk hormonu sağladığı kanıtlanmış çikolatayla birbirinden lezzetle cup cheesecakeler hazırlayabilirsiniz. Peki, cup cheesecake nasıl yapılır?
Hazır mantılar özellikle acil durumlarda birçok mutfağın kurtarıcısı. Hele ki öğrenci evlerinde sıcak ev yemeği özlemi çeken kardeşlerimiz için hazır mantılar tam bir nimet. Peki ister dışarıdan alınmış olsun, ister önceden yapılıp buzlukta saklanmış olsun mantı nasıl pişirilir? İşte yemek pişirmeye yeni başlayanlar için mantı pişirmenin püf noktaları…