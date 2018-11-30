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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA ve AA
30 Kasım 2018 - 10:17,

Bursalıların pazar kahvaltısı lezzeti cantık... Bir seferde 10 tane yiyebilenden para alınmıyor

Bursa’nın meşhur cantığından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor...

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Bursa’nın dünyaca meşhur cantığını yemek için farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden Bursa’ya gelenler var. Bir firma, bir oturuşta 10 cantık yiyenden para almıyor.

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1952 yılından itibaren üretilen Bursa’ya has cantığın ünü o kadar yayıldı ki bu lezzeti tatmak için Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve farklı ülkelerden insanlar Bursa’ya geliyor.

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Asıl ismi Tatar pidesi olan ve Bursa’da bir pidecinin Bursa’ya has şekilde ürettiği cantık, özel mayalanmış 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması ve çeşitli baharatlar konularak yapılıyor.

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Odun ateşiyle yakılan fırınlarda 3 dakika pişirilen cantık servise sunuluyor.

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Kayhan'da ilk Bursa usulü cantığı üreten Acı Dayı firması 10 cantık yiyenlerden para almıyor.

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Bu zamana kadar en fazla bir kişi bir oturuşta 15 cantık yemeyi başarmış. 10 tane ve üzerinde cantık yiyen ise ayda bir kişi ancak çıkıyor.

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1952 yılından itibaren Bursa’nın meşhur cantığını ürettiklerini ifade eden Acı Dayı'nın işletmecisi Yusuf Pideci, “1952 yılında babam ve amcamların açtığı cantık salonunu ben işletmeye devam ediyorum. Bursa cantığı 125 gram hamurun içine 60 gram dana kıyması, baharat ve domates karışımı konularak yapılır. Cantığı kara fırında 3 dakika odun ateşinde pişiriyoruz. Pişen cantıkları tezgahta en fazla 15 dakika tutup kaldırıyoruz” dedi.

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Pideci, “Meşhur Bursa cantığını yemek için Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor. İşletmemizde ilk kurulduğu zamandan itibaren devam eden bir uygulamamız var. Bir oturuşta 10 tane ve üzeri cantık yiyenden ücret almıyoruz” diye konuştu.

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