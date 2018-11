Bursalıların asırlık damak tadı tahinli pide

Mesleğin kendisine babasından kaldığını belirten Kavan, "1979'tan beri tahinli pide üretiyorum. Tahinli pide, Osmanlı zamanından kalma Bursa'ya has bir ürün. Birçok şehri gezdim ama başka şehirlerde yok. Bu Bursa’ya has olan bir şey. Yani bunu Bursalılar biliyor ve çok seviyor. Bursa'da ailelerin yaklaşık yüzde 70'i tahinli pideyle kahvaltılarını yapıyordur. Her sabah dükkanımın önünde tahinli pide için kuyruklar oluşuyor, her gün alan müşterilerim var" dedi.