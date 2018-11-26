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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26 Kasım 2018 - 09:37,

Bursalıların asırlık damak tadı tahinli pide

Bursa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide, lezzetini, taş fırındaki pişirilme yönteminden alıyor.

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Bursa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen tahinli pide, lezzetini, taş fırındaki pişirilme yönteminden alıyor.

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Diğer fırınlarda pişirildiği zaman lezzetini kaybeden tahinli pide, tadı ve görünümüyle kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

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Bursa’ya özgü bu lezzet, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden yoğun talep alıyor.

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Mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek fırında pişirilen tahinli pide, kentte kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Tahinli pide için sabah saatlerinde fırınların önünde kuyruklar oluşuyor.

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Pideli köfte, cantık, İnegöl köfte, kestane şekeri gibi farklı yöresel tatlara sahip olan Bursa’nın damak tatlarından biri olan tahinli pide, görüntüsünün yanı sıra lezzetiyle de yerli ve yabancı turistlerin tercihi olmaya devam ediyor.

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39 yıldır tahinli pide üretimi yaptığını belirten Gürsel Kavan, Bursa’ya özgü olan bu lezzeti Türkiye’ye tanıtmak istediğini söyledi.

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Mesleğin kendisine babasından kaldığını belirten Kavan, "1979'tan beri tahinli pide üretiyorum. Tahinli pide, Osmanlı zamanından kalma Bursa'ya has bir ürün. Birçok şehri gezdim ama başka şehirlerde yok. Bu Bursa’ya has olan bir şey. Yani bunu Bursalılar biliyor ve çok seviyor. Bursa'da ailelerin yaklaşık yüzde 70'i tahinli pideyle kahvaltılarını yapıyordur. Her sabah dükkanımın önünde tahinli pide için kuyruklar oluşuyor, her gün alan müşterilerim var" dedi.

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Tahinli pide yapmanın ise oldukça zahmetli ve masraflı olduğuna işaret eden Kavan, "Geçenlerde İstanbul'a gidip birkaç meslektaşımı ziyaret ettim. Onlar da tahinli sarma var ama o da Bursa'daki kadar güzel değil. ’Neden yapmıyorsunuz?’ diye sorduğumda zahmetli olduğunu söylüyorlar. İstanbul'dan birçok müşterim var. İstanbul, Ankara ve İzmir'den her gün sipariş geliyor. Bu kişiler için özel karton kutular yaptık, paketleyip yolluyoruz. Tahinli pide taş fırında pişer ve lezzeti taş fırından gelir. Diğer fırınlarda yaparsanız o kıvamı ve lezzeti alamazsınız. Onun için zahmetli geliyor ve yapmıyorlar. Bursalılar için ise olmazsa olmaz bir yiyecek" dedi.

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Ailece tahinli pideden vazgeçemediklerini dile getiren Rıza Akbalış ise "Bursa'nın kendine özgü iskender kebabı, cantığı ve pideli köftesi gibi yemekleri var. Tahinli pide de Bursa'nın yiyecekleri konumuna geldi. Ailemle birlikte haftanın 4 günü tahinli pide yemeye gelirim" diye konuştu.

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