Bursalıların asırlık damak tadı tahinli pide

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hatay'da, geleneksel yöntem olan beygir gücüyle çevrilen taş değirmende ezilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Farklı lezzeti ve aromasıyla büyük talep gören doğal zeytinyağları, yorucu ve zahmetli yapım aşamasından sonra kilosu 50 liradan satışa sunuluyor.
“Hazırlanması kolay olsun, ama tadından da yenmesin” diyorsanız tam olarak zeytinyağlı pırasadan bahsediyorsunuz. Birçok kişinin önce burun kıvırdığı daha sonra vazgeçemediği bu lezzeti yapmak bu ipuçlarını kullanarak çok daha kolay. İçindeki yüksek lif oranı sebebiyle hem doyurucu hem de kalorisi düşük olan bu yemeği akşama denemek isterseniz, “Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir? Zeytinyağlı pırasa yapmanın püf noktaları nelerdir? Zeytinyağlı pırasa yapımında nelere dikkat edilmeli?” gibi tüm sorularınızın cevapları bütün detaylarıyla burada…