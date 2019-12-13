Burada pişen ekmeğin tadına doyum olmuyor! İsteyen kendi de hazırlayabiliyor

Taş fırın olduğundan ürünlerimiz çok lezzetli müşterilerimizin isteklerine karşılık ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Hayatımızdan memnun olsak da normal sosyal hayattan biraz uzak kalıyoruz. Yine de sıkıntı olmuyor. Fırın sahibimizi kaybedeli çok oldu, eşi hacı Emine ninemiz arada ziyaretimize geliyor ne kadar zor şartlarda yaptıklarını anlatarak anıları tazeliyoruz’’ diye belirtti.