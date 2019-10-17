Bu müzede kahvenin tarihine bir yolculuk yapabilirsiniz

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ana malzemesi kabak olan mücver büyük-küçük herkesin severek tükettiğin lezzetlerden biri. Kızartmayı yağlı ve ağır bulananlar mücver tarifini fırında uygulayabilir. Fırında mücver tarifinde işin sırrı kabaklarının suyunun iyice sıkılmasında gizli. Peki, mücver nasıl yapılır? İşte, adım adım mücver tarifi…
Beş çaylarının olmazsa olmazı kurabiyenin pek çok çeşidi var, fındıklı kurabiye de bunlardan biri. Az malzeme ile yapılan fındıklı kurabiyeyi akşam saatlerinde ister çayınızla isterseniz de kahve eşiğinde tüketebilirsiniz. Peki, az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım fındıklı kurabiye tarifi...