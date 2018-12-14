Bu çiçekler koklamak için değil yemek için

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Wasabi ya da vasabi, suşinin yanında ve bazı kuruyemişlerde karşımıza çıkan yeşil acı sosa verilen isim. Aslında sadece bu sosun değil, sosun yapıldığı sebzenin adı da wasabi. Peki wasabi nasıl yapılır? İşte cevabı…
Tam bir kış yemeği olan soğan yahnisi, tencere yemeklerinin en sevilenlerinden biri. Defne yaprağı veya patates, havuç gibi kök sebzeleri de ekleyerek soğan yahnisinin aromasında değişiklikler yapabilirsiniz. İşte, soğan yahnisi için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...