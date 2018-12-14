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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14 Aralık 2018 - 13:27,

Bu çiçekler koklamak için değil yemek için

Antalya’da, tarım ürünleri imalatıyla tanınan bir şirket tarafından 13 çeşit yenebilir çiçek üretiliyor. Bazı marketlerde paket halinde satılan rengarenk çiçeklerle özel yemeklerde tabaklar süsleniyor...

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Antalya’nın Serik ve Korkuteli ilçelerinde minyatür sebze, mikro filiz, Akdeniz ve Ege yeşillikleri, taze baharatlar, normal sebzeler ve saksıda baharat üretimi yapan bir şirket yenebilir çiçekler de üretiyor.

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Bazı süpermarketlerde paketler halinde satışı yapılan ve birçok gala, düğün ile 5 yıldızlı otellerdeki özel yemeklerde tatlıdan ana yemeklere tabaklarda servis edilen yenilebilir çiçekleri ilk kez görenler, şaşkınlık yaşıyor.

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Yenebilir çiçek üretimine yaklaşık 10 yıl önce 1-2 türle başlayan firma, çeşit sayısını 13’e yükseltti. Bu çeşitlerin bazılarında ise kendi içinde de çeşitli renk ve desende farklı üretimler bulunuyor.

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Yenebilir çiçeklerin sofralara görsel olarak da büyük zenginlik kattığını belirten Erüst Tarım Genel Müdürü Mustafa Erüst, "Yediğinizde aromaları da çok farklı. Bir çiçek yiyorsunuz erik tadında, bir çiçek yiyorsunuz tere-roka tadında, bir çiçek salatalık tadında. Mesela fesleğen çiçeğimiz var, fesleğen aromalı, tatlılarda kullanımı çok güzel oluyor. Erik çiçeği yine hem tatlılarda hem yemeklerde inanılmaz erik tadı veriyor, ekşimsi. Menekşe çiçeklerimiz var, pastalar ve yemeklerde kullanılmak üzere farklı desenlerde. Elektrik çiçeği var, yediğinizde ağzınızda ufak elektrik çarpması gibi iğne batışı hissedeceksiniz. Tükürük bezlerini açıyor ve tat alımını artırıyor" diye konuştu.

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Bu çiçeklerin bazı süpermarketlerde ‘yenebilir çiçek’ olarak satıldığını aktaran Erüst, "Ama yenilebilir çiçek olarak bilinmedikleri için insanlar şaşırıyor. Marketlerde aşırı satışımız yok. Daha çok özel düğün ve yemeklerde şeflerimiz tarafından tercih ediliyor. Antalya’da 5 yıldızlı otellerde, İstanbul’daki düğünler ve özel gecelerde, lüks marketlerde yine reyonlarımız mevcut. Birçok ünlü müşterimiz de var" dedi.

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Antalya’da 2015 yılında düzenlenen G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yemeklerinde de bu çiçeklerin kullanıldığını dile getiren Erüst, "Bütün liderlere sunulan yemeklerde yenilebilir çiçekler de sunuldu ve tattılar. Bunlar adetli olarak 10 ve 20 adet şeklinde, çeşidine göre fiyatları değişiyor. Örneğin 6- 7 liraya fesleğen çiçeğinin bitkisini satıyoruz. Daha sonradan olmuş, genetiğiyle oynanmış bir şey değil; normal bitkilerin çiçekleri" diye konuştu.

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Yenilebilir çiçeklerin üretiminde zirai ilaç kullanılmadığını vurgulayan Mustafa Erüst, tamamının doğada olan çiçekler olduğunu ve kışın Serik, yazın da yayla şartlarında Korkuteli’ndeki seralarda üretildiğini anlattı.

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Firma tarafından üretilen yenilebilir çiçekler arasında; Latin çiçeği, çeşitli desenlerde menekşe çiçeği, kristal çiçeği, fasulye çiçeği, tatlı bahar çiçeği, erik çiçeği, salatalık çiçeği, elektrik çiçeği, mor ve beyaz viola, mini karanfil, kabak çiçeği, soğan çiçeği, fesleğen çiçeği yer alıyor.

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