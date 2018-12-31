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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler: DHA Fotoğraflar: DHA ve AA
31 Aralık 2018 - 11:12,

Bodrum Mandalinası Hasat Festivali'nde dalından meyve keyfi

Bodrum’da, bu yıl ‘Bodrum Mandalinası Hasat Festivali’nin 13’üncüsü düzenlendi. Festivale katılanlar, mandalinayı dalından koparıp, yemenin keyfini çıkardı.

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Bodrum’da, bu yıl ‘Bodrum Mandalinası Hasat Festivali’nin 13’üncüsü düzenlendi. Festivale katılanlar, mandalinayı dalından koparıp, yemenin keyfini çıkardı.

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Bodrum Ticaret Odası’nın organizasyonuyla Bodrum Belediyesi, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV), Bitez Turistik İşletmeler Derneği (BİDER) ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen ve 2 gün süren festival dün sona erdi.

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Bitez Mahallesi Köy İçi mevkiindeki festivalde üreticiler ve sivil toplum kuruluşları, açtıkları stantlarda mandalina ve mandalinadan üretilen ürünleri beğeniye sundu.

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Mandalina dışında yöresel otlardan hazırlanan yiyecekler de festivalde yer aldı.

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Mandalina bahçelerinin korunması, inşaata açılmaması vurgusunun yapıldığı festivalde, mandalina bahçesinde büyüdüğünü anlatan Reyhan Bayındır Gönenç, "Çocukluğum Bodrum’da geçti. Mandalina bahçesinin içinde büyüdüm. Çok defa hasada katıldım. Bu yüzden bugün biraz içim burkuldu. Umarım bu bir başlangıç olur, umarım kalan bahçelerimiz korunur" dedi.

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Hasada katılan Hamiyet Umar ise "Marketten mandalinayı almakla buradan toplamak arasında çok büyük fark var. Ağaçtan toplarken, 1- 2 tane de atıştırdık. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, mandalina bahçelerinin kat karşılığı müteahhitlere verildiğini ileri sürerek, halktan bahçelerinde ekoturizm yapmalarını istedi.

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Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde düzenlenen festivale Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bitez Belde Belediye eski Başkanı İbrahim Çömez, Bodrum Ticaret Odasını temsilen Ahmet Aras, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) Başkanı Mustafa Mengü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, turunçgil üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

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Festivalin düzenlendiği alanda Arap Çavuş Kahvesi önündeki yapılan konuşmalarda, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, mandalina ve diğer turunçgiller ailesinin önemine ve korunmasına değindi.

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Kocadon, Bodrum’da narenciyeyi yok saymanın mümkün olmadığını vurgulayarak, mandalina bahçelerinin kat karşılığı müteahhitlere verildiğini ileri sürerek, halktan bahçelerinde ekoturizm yapmalarını istedi. Kocadon sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ağaçlar kesilmeye başladı işte burada bütün mesele, narenciyeye eski gücünü tekrardan kazandırabilmemizden geçer. Bunun için de turizmde eko turizm dediğimiz özellikle imar planı çalışmalarında bunlara geniş yer ayırarak geniş düşüncelerle ve tecrübeli arkadaşlardan yararlanarak bu narenciye ürünlerinin dışında bu yeşilliğin bu ağaçların bir gelir getirmesi lazım. Çünkü narenciye bahçesine sahip olan arkadaşlarımız, büyük çabalar sarf ediyor ama dönüp ürünü pazarlamaya geldiğimizde maalesef onun karşılığını alamıyoruz. Alamayınca da ne oluyor? ’Artık yeter yapamayacağım’ diyor. ’Zaten çocukların umurunda değil’ deyip, ’hadi kat karşılığı bir müteahhitte verelim, işimize bakalım’ diyor. Onun için kat karşılığı müteahhitte vermeden önce ben bütün ailelerin bir defa daha ekoturizm üzerinde narenciye bahçelerini düşünmelerini istiyorum. Biz bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Plancı arkadaşlarımızla inşallah güzel sonuçlar alacağız. Bu narenciye bahçelerinden farklı boyutta yani turizm konusunda da bir gelir elde edeceğimizi umuyorum."

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Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise Bodrum gibi turizmi mevsimsel anlamda yaşayan ilçelerde ölü sezonun değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Mandalinasız Bodrum, Bodrum değildir. O halde mandalinamıza sahip çıkmamız lazım. Nasıl sahip çıkacağız? Mandalina bahçelerini koruyacağız. Ekonomik olarak da katkıda bulunacak şekilde hepimize değerlendirerek kazanacağız kurtaracağız. Artık biliyorsunuz rant arttıkça mandalina bahçelerini korumak da zorlaşıyor. Tabii bir şeyin varlığını sürdürebilmeniz için ekonomik anlamda para kazandırması gerekiyor. Mandalinada ekoturizm önemli. İnanıyorum ki bu yapılan çalışmalar, mandalinanın sürdürülebilmesi ve korunması için ilçemize yararlı olacaktır" dedi.

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Etkinlikte mandalinanın hangi aylarda ve ne şekilde hasat edildiğine dair bilgiler verildi. Hasadı yapılarak toplanan mandalina sepetleri deveye yüklenerek Bitez Mahallesi’nin içine doğru yola çıktı. Bodrum Mandalinası Hasat Festivali’nde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları birbirinden renkli yiyecekleri ve küçük eşyaları tezgahlarında sergiledi.

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