Başkent Ankara'da 'Kahvaltı Festivali' başladı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Pirinç pilavı mutfaklarımızın, sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Tane tane dökülen bembeyaz bir pirinç pilavı yapmak için bilmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. Kuru ya da lapa olmayan, tam kıvamında mis gibi pilavlar yapmak için bilmeniz gereken püf noktaları hemen aşağıda. İşte nefis bir pilav yapmanın sırları ve çok nefis bir pilav tarifi…
Ispanağın yakın arkadaşı olan pazının en lezzetli halini sizler için bir araya getirdik: Lor sarması. Besin değeri oldukça yüksek olan yemyeşil pazı yaprakları, lor peyniri ve pirinçle buluşuyor, ortaya karşı konulmaz bir lezzet çıkıyor. Peki, lor sarması nasıl yapılır?