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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
21 Şubat 2019 - 17:23,

Başkent Ankara'da 'Kahvaltı Festivali' başladı

AKM'de düzenlenen festivalde, kahvaltı sofralarını süsleyen birbirinden lezzetli ürünler sergileniyor.

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getiren Kahvaltı Festivali (Break Fest) başladı.

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Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kahvaltı festivalinde açılan stantlarda sayısız ürün Ankaralıların beğenisine sunuldu.

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Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyasının sayılı marka değerleri arasında yer alan Türk kahvaltısının bilinirliğini artırmak ve bu marka değerinin daha da büyümesini sağlamak amacıyla festivali düzenlediklerini söyledi.

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Türkiye'nin her yöresinde, çeşit ve lezzet bakımından eşsiz kahvaltı sofralarının görülebileceğine işaret eden Karapıçak, geleneksel Türk kahvaltısının dünya genelinde menülerde yer almasını hedeflediklerini bildirdi.

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Açılış gününde yoğun ilgi gören festivalde, Anadolu'dan birçok ilin kahvaltı örnekleri gözler önüne seriliyor.

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Ukrayna da festivale konuk ülke olarak katılıyor.

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Festival, "kahvaltı tabağı" sunumu gibi birçok yarışma ve etkinlikle 24 Şubat Pazar akşamına kadar sürecek.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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