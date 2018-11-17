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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA
17 Kasım 2018 - 16:25,

Asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyorlar

Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlar, bağlarında yetiştirdikleri organik üzümlerle asırlardır dede ve babalarından kalma yöntemleri kullanarak pekmez üretiyor.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde, vatandaşlar, bağlarda yetiştirdikleri organik üzümlerden asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyor.

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Harmandöven köyünün Tatrik mezrasında vatandaşlar, büyük emekler sonucu bağlardan topladıkları üzümleri sepetlerle taşıyarak evlerine getiriyor.

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Üzümleri çizmelerle ezerek suyunu çıkaran ve içine doğal maya olarak kil toprak katan köylüler, bu suyu, etrafını çamur ve taşlarla kapladıkları kazanların altında yaktıkları odun ateşinde belli bir süre kaynatıyor.

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Daha sonra süzülerek başka kazanlara aktarılan, sürekli kepçe ile karıştırılarak yine belli bir süre kaynatılarak üzerinde buharı tüten üzüm suyu, meşakkatli bir uğraşın ardından pekmeze dönüştürülüyor.

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Vatandaşlar, asırlardır dede ve babalarından kalma yöntemlerle herhangi bir katkı maddesi kullanmadan ürettikleri doğal pekmezi, Bitlis'in yanı sıra çevre il ve ilçelere satıyor.

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Tatrik mezrasında yaşayan Mehmetcan Kısa, pekmezi tamamen doğal yöntemlerle ürettiklerini anlatarak, "Bu doğal pekmezi satarak geçimimizi sağlıyoruz. Başka bir geçim kaynağımız yok. Çocuklarımızın eğitim masrafını da bu işten karşılıyoruz" dedi.

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Pekmez üreticisi Yaşar Kısa ise babasının pekmez yaptığı ocakta 15 yıldır aynı yöntemleri kullandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

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"Topladığımız üzümleri getirip ilk önce bir kazanda kaynatarak içine maya olarak toprak katıyoruz. Bir süre karıştırıp kaynattıktan sonra dinlendiriyoruz. Ardından bidonlara aktardığımız suyu yine 2-3 saat dinlendirip diğer kazana boşaltıyoruz. Bu kazanda da 4-5 saat kaynatıp pekmeze dönüştürüyoruz. Pekmezimiz doğal ve hakiki. Organik ürettiğimiz pekmez bazı hastalıklara da iyi geliyor. Kilogramını 20-25 liradan satıyoruz."

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