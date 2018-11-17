Asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sonbahar gelip de yağmurlar bastırınca doğanın bize bahşettiği en güzel şeylerden biri de lezzetli yabani mantarlar oluyor. Bilinçsiz kişiler tarafından kesinlikle toplanıp tüketilmemesi gereken bu mantarlar, doğru şekilde pişirildiğinde enfes yemeklere dönüşebilir. En nefis mantarların başında da melki ya da Kanlıca mantarı olarak da bilinen çıntar gelir. Peki çıntar nasıl pişirilir? İşte cevabı...
Tas kebabı Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinin başında gelir. Tek başına servis edilebildiği gibi beğendiyle, patates püresiyle ya da pilavla da muhteşem bir uyum sergileyen tas kebabını yaparken, etlerin lokum gibi olması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte damakları çatlatacak tas kebabı yapmanın püf noktaları.