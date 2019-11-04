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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA ve İHA
04 Kasım 2019 - 09:34,

Aşçılık bölümü öğrencileri yaptı! Gözlerinize inanamayacaksınız

7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nde özel bir üniversitenin aşçılık bölümü öğrencileri, kentin yöresel lezzetlerinden tantuninin 33 metrelik sunumunu yaptı.

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7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nde 33 metrelik tantuni hazırlandı.

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Festival kapsamında Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun aşçılık bölümü öğrencileri kentin yöresel lezzeti tantuninin tanıtımını yaptı.

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Bu kapsamda, yaklaşık 65 kilogram et ile Mersin'in plakasına ithafen 33 metre olarak sunumu yapılan tantuni Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

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Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, tantuninin tanıtımını yapmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

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Öztop, "Daha önce denenmemiş bir şeyi yaptık ve 33 metre tantuni yaptık. Narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden tantuniyi misafirlerimize ikram ettik ve çok beğenildi" diye konuştu.

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Öztop, bu yıl 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nin gerçekleştirildiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi biz de üniversite olarak bu yıl da yer aldık. Bu yıl Mersin’in bir sokak lezzeti olan tantuniyi daha fazla tanıtabilmek adına böyle bir çalışma yapmak istedik. Bunu da anlamlı kılmak için plakamız olan 33 metrelik bir tantuni etkinliği gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir deneme hiç olmadı. İlk rakamı biz koyduk. Bundan sonra bakalım ne kadar üstüne çıkabileceğiz" dedi.

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Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de rekor denemesinde öğrencilerin yanında oldu.

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Vali Su’nun startı ile 33 metrelik tantuniyi yapan öğrenciler, başarılı bir şekilde sonuçlandırdılar.

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Tantuninin tadına da bakan Su, ardından vatandaşlara ikram etti.

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Su, Mersin plakasının gerçekleştirildiğini vurgulayarak, en uzun tantuni yapmada da bir rekor kırıldığını söyledi.

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