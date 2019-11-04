Aşçılık bölümü öğrencileri yaptı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin birçok faydasını olduğunu söyleyerek, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruduğunu, kanser hücreleriyle savaştığını ve stresi önlediğini dile getirdi.
Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...