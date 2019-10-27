Antalya'da hasat başladı! Rengiyle büyülüyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mutfaklarda ahşap eşya kullanımı her ne kadar estetik bir görüntü yaratsa da sağlık açısından önemli riskler taşıyor. Özellikle gıdayla birebir temas eden ahşap tabaklar ve tahta kaşıklar, yeterince temizlenmediği takdirde bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Ahşap malzemelerde bakteri birikmesi ciddi hastalıklara yol açabilirken insandan insana hastalık taşınma riskini de artırıyor.
Pratik börek ve tatlı yapmak isteyenlerin kurtarıcısı olan milföyün en lezzetli tariflerinden birini verdik: Çilekli milföy pasta. Vanilyalı kremayla yazın en sevilen meyvesi çileği buluşturan çilekli milföy pastayı dakikalarda içerisinde hazırlayabilirsiniz. Peki, çilekli milföy pasta nasıl yapılır?