Fırında kuzu külbastı tarifi

Et yemekleri hem bizim hem de dünyanın birçok ülkesinin mutfaklarında en önemli yeri alıyor. Türk mutfağında geleneksel olarak kullanılan et ise genellikle kuzu eti. Sizin için nefis bir kuzu yemeğimiz var bu kez: Fırında kuzu külbastı. Şef Nesimi Yalçın’ın imzasını taşıyan bu tarifi herkes çok beğenecek. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Az miktarda yağ ile külbastıların iki tarafını mühürleyin.
Etleri fırın kabına alın ve doğradığınız soğan, biber, domates, sarımsak ve sıcak suyu ilave edin.
Damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.
Daha önce 180 derece ısıttığınız fırında 30 dakika pişirin.
Pilav ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…