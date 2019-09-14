Fındık lahmacun tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Fındık lahmacun tarifi
USTA İŞİ

Fındık lahmacun tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fındık lahmacun tarifi

Lahmacun kadar güzel ne var? Hele ki evde yapılmış, bol malzemeli, çıtır çıtır bir fındık lahmacun olursa… Siz de aynı fikirdeyseniz nefis fındık lahmacun tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte kıymasıyla, soğanıyla gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir fındık lahmacun tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1,5 tatlı kaşığı instant maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • 400 gram kuzu kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 dal yeşil soğan
  • 2 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • 1 demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • Tuz

Hazırlanışı

Ilık su, şeker ve mayayı yoğurma kabında karıştırın.

Azar azar un ilave ederek elinizle yoğurmaya başlayın.

Tuzunu da ekleyip ele yapışmayacak yumuşaklıkta bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.

İç harcı için soğanları, maydanozu, sarımsağı ve domatesi mümkün olduğunca küçük doğrayın.

Doğradığınız sebzeleri derin bir kapta kıyma, tuz, karabiber ve salçayla karıştırın.

Mayalanan hamuru tezgahın üzerine alıp 2-3 dakika daha yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp 2-3 milimetre kalınlığında yuvarlaklar halinde açın.

Hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizip üstlerine 1 kaşık kıymalı harçtan koyun ve kaşığın arkasıyla hamurun üzerine yayın.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verin.

Lahmacunların kıymaları piştiğinde çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Tek tencerede pişer, bulaşık çıkarmaz: Kıymalı makarna
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
fındık lahmacun nasıl yapılır fındık lahmacun tarifi lahmacun tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Nokul tarifi

Patlıcanlı kiş tarifi

Göbete (Köbete) tarifi

Bazlama tarifi