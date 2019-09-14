Lahmacun kadar güzel ne var? Hele ki evde yapılmış, bol malzemeli, çıtır çıtır bir fındık lahmacun olursa… Siz de aynı fikirdeyseniz nefis fındık lahmacun tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte kıymasıyla, soğanıyla gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir fındık lahmacun tarifi…
Hamuru için:
İç harcı için:
Ilık su, şeker ve mayayı yoğurma kabında karıştırın.
Azar azar un ilave ederek elinizle yoğurmaya başlayın.
Tuzunu da ekleyip ele yapışmayacak yumuşaklıkta bir hamur elde edin.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.
İç harcı için soğanları, maydanozu, sarımsağı ve domatesi mümkün olduğunca küçük doğrayın.
Doğradığınız sebzeleri derin bir kapta kıyma, tuz, karabiber ve salçayla karıştırın.
Mayalanan hamuru tezgahın üzerine alıp 2-3 dakika daha yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp 2-3 milimetre kalınlığında yuvarlaklar halinde açın.
Hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizip üstlerine 1 kaşık kıymalı harçtan koyun ve kaşığın arkasıyla hamurun üzerine yayın.
Fırını 250 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verin.
Lahmacunların kıymaları piştiğinde çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…