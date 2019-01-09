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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
09.01.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Evde sucuk nasıl yapılır? Sucuk yapımının püf noktaları

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Evde sucuk nasıl yapılır? Sucuk yapımının püf noktaları

Sucuk kahvaltı sofralarımızın ve tost, sandviç, pizza gibi atıştırmalıklarımızın olmazsa olmazıdır. İnanılmaz yoğun lezzetiyle, yumurtadan kuru fasulyeye her şeyi bir ziyafete dönüştürme gücüne sahiptir. Bunca lezzetli olmasına karşın işlenmiş bir et ürünü olduğu için sağlıklı beslenmek isteyen birçok kişinin mecburen uzak durduğu sucuğu evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se içeriğimizi dikkatle okuyun. Çünkü bağırsak kullanarak sucuk yapımı ve bağırsak kullanmadan sucuk yapımı üzerine birçok ince detayı burada bulabileceksiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım, huzurlarınızda evde sucuk yapımının püf noktaları ve tarifi…

Evde sucuk yapımı kulağa zahmetli bir iş gibi gelse de aslında çok da zor değildir. Üstelik evde yaptığınız sucuk kısa süre içinde yenebilecek hale gelir. Daha da güzeli içinde koruyucu maddeler ve tat artırıcı kimyasallar olmadığı için aile boyu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

İyi bir sucuk için taze çekilmiş, yağlı bir kıymaya ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Hazır paketlenmiş kıymalarla sucuğunuz dilediğiniz lezzette ve kıvamda olmayabilir. Kıymanın çok yağlı olması sizi endişelendirmesin. Sucuğu pişirirken bu yağ eriyecek ve tavanın dibinde kalacak.

Kıyma harcınızı hazırladıktan sonra küçük bir parçasını köfte gibi pişirip tadına bakarsanız baharat ve tuz ayarını daha kolay yapabilirsiniz.

Marketten aldığımız sucuklar geleneksel olarak kurutulmuş dana bağırsağının içine doldurulmuş halde satılır. Tarifimizde biz de eti bağırsağın içine doldurarak kurutacağız. Ancak siz dana bağırsağı kullanmak istemezseniz, streç filme sararak sucuk yapabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntıları da aşağıda bulabilirsiniz.

Sucuklu kaşarlı pide tarifi
Sucuklu kaşarlı pide tarifi

Geldik evde sucuk yapımına… Öncelikle sucuk için ihtiyacımız olan malzemelere bir bakalım:

500 gram dana kıyma
500 gram kuzu kıyma
10 diş sarımsak
3 yemek kaşığı tuz
3 yemek kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı acı kırmızı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı karabiber
4 adet kurutulmuş dana bağırsağı

Sarımsakları soyup havanda dövün. Baharatları ve tuzu bir kasede karıştırın. Derin bir kabın içine aldığınız kıymaların üzerine sarımsakları ve baharatları ilave edip yoğurmaya başlayın. 20-25 dakika yoğurduğunuz kıymanın üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın. Burada 1 gece kadar dinlenmesi gerekiyor.

Dinlenen kıymayı evinizde vara kıyma makinesinden geçirin, yoksa et döveceği ile iyice dövün. Ardından 20 dakika daha yoğurun. Sucuk içiniz hazır.

Doldurma kısmına geldi sıra… Öncelikle kasaplardan ya da aktarlardan alabileceğiniz dana bağırsaklarını açıp temizleyerek işe başlayın. Ilık suda birkaç dakika bekleterek yumuşattığınız bağırsakları iyice açın. Sirkeli su ile içlerini ve dışlarını iyice temizledikten sonra ıslak havlu üzerinde hafifçe kuruttuğunuz bağırsakların ağzına bir huni yerleştirip sucuk harcını yavaş yavaş bağırsağa doldurun. Bağırsağın içinde hava boşlukları kalmamasına dikkat edin.

Bağırsak kullanmadan evde sucuk yapımı tarifi
Bağırsak kullanmadan evde sucuk yapımı tarifi

Eğer bağırsağınız yoksa ya da bağırsak kullanmak istemiyorsanız streç film de kullanabilirsiniz ancak bu durumda sucuğunuzun lezzetinden ödün vermeniz gerekebilir. Çünkü bağırsak yarı geçirgen bir doku olduğu için etin içindeki nemi yavaş ve kontrollü bir şekilde dışarı atar. Streç filmde bu süreç söz konusu olmaz.

İçini doldurduğunuz bağırsağın uçlarını kıvırıp bağlayın. Böylece kangal tabir ettiğimiz yuvarlak sucuğu elde etmiş olacaksınız. Arzu ederseniz küçük küçük bağlayıp parmak sucuk olarak da saklayabilirsiniz.

Sucukları kalın ve dayanıklı bir ipe dizip havadar bir yerde kurutun. Sucuk sıcak havalarda 3 gün içinde soğukta ise 7 günde yenebilir hale gelir. Bu esnada bağırsağın içinde hava boşlukları oluşursa iğneyle delerek söndürebilirsiniz. Aksi takdirde sucuğunuz bozulabilir.

Sucuğunuzun dış yüzeyinde küflenme olursa, sirkeli bir bezle 3-4 günde bir temizleyebilirsiniz. Ev yapımı sucuğunuzu 3 haftadan fazla beklettiğinizde sertleşmeye başlar. Bu nedenle çok fazla sucuk tüketmiyorsanız çok büyük miktarlarda yapmamaya çalışın.

Sucuklu kuru fasulye tarifi
Sucuklu kuru fasulye tarifi

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