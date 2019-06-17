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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Evde limonata nasıl yapılır? Tarifi ve püf noktaları

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Evde limonata nasıl yapılır? Tarifi ve püf noktaları

Limonata yaz denince akla ilk gelen içecek oluyor. Rengiyle, tadıyla, ferahlatıcılığıyla limonata sevmeyen de yok gibi bir şey. Son dönemde tüm marketlerde hazır şişelenmiş limonataları bulabilmek mümkün olsa da evde yapılan katkısız limonatanın yerini de hiçbir şey tutamıyor. Siz de aynı fikirdeyseniz gelin evde limonata yapımının püf noktalarına bir göz atalım. Üstelik çeşit çeşit limonata tariflerini de içeriğimizde bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Limonata yapmak için limonların sadece suyu yetmez, kabuklarını da kullanmalısınız. Bunun için kullanacağınız limonları iyice yıkayıp kabuklarını bir rendeyle ya da kabak soyacağı ile rendeleyin.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta rendelerken limonun beyaz kısımlarını almamak. Zira bu kısımlar limonataya acılık verir ve tadını kaçırır.

Limon kabuklarına ayrıca ufak parçalar halinde doğranmış limon dilimleri de ilave etmelisiniz.

Bu limon parçalarını ve kabuklarını şekerle uzun uzun ezmeniz gerekir. Ezdikçe kabuklar ve meyveler sulanacak ve kokusunu ve lezzetini şekere verecek. Böylece limonatanızın aroması ve ferahlığı artacak.

Naneli soğuk limon tarifi
Naneli soğuk limon tarifi

Eğer limonataya nane ekleyecekseniz, naneyi de bu karışıma ilave edip şekerle birlikte ezme işleminden geçirmelisiniz.

Bu ovma işlemini tüm limonların suyu çıkana kadar sürdürmelisiniz.

Limonatanızın lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Berrak, içinde yüzen tanecikler olmayan bir limonata için hazırladığınız karışımı ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Son olarak limonatanızı mutlaka buzla servis edin. Bu içeceğinizin uzun süre soğuk kalmasını sağlayacak.

Sizin için bir de örnek limonata tarifi hazırladık. Diğer limonata tariflerimizi ise aşağıda bulabilirsiniz.

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Yaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri
Yaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri

Ev yapımı limonata için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

10 adet limon
2 su bardağı toz şeker (miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
1 litre içme suyu
Yarım demet taze nane
Buz

Limonların dört tanesinin kabuklarını rendeleyin. Bu limonların suyunu sıkın.

Kalan 6 limonu da küp küp doğrayın.

Bütün malzemeyi karıştırıp üzerine şekeri ilave edin.

Nanenin de yapraklarını ayıklayıp limonlara ekleyin.

Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle uzun uzun yoğurun.

İnce delikli tel bir süzgeçten geçirdiğiniz limonata özüne 1 litre soğuk su ekleyin.

Buzdolabında soğuttuktan sonra buz eklenmiş bardaklarda servis edin.

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