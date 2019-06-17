Evde limonata nasıl yapılır? Tarifi ve püf noktaları
Limonata yaz denince akla ilk gelen içecek oluyor. Rengiyle, tadıyla, ferahlatıcılığıyla limonata sevmeyen de yok gibi bir şey. Son dönemde tüm marketlerde hazır şişelenmiş limonataları bulabilmek mümkün olsa da evde yapılan katkısız limonatanın yerini de hiçbir şey tutamıyor. Siz de aynı fikirdeyseniz gelin evde limonata yapımının püf noktalarına bir göz atalım. Üstelik çeşit çeşit limonata tariflerini de içeriğimizde bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
Limonata yapmak için limonların sadece suyu yetmez, kabuklarını da kullanmalısınız. Bunun için kullanacağınız limonları iyice yıkayıp kabuklarını bir rendeyle ya da kabak soyacağı ile rendeleyin.
Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta rendelerken limonun beyaz kısımlarını almamak. Zira bu kısımlar limonataya acılık verir ve tadını kaçırır.
Limon kabuklarına ayrıca ufak parçalar halinde doğranmış limon dilimleri de ilave etmelisiniz.
Bu limon parçalarını ve kabuklarını şekerle uzun uzun ezmeniz gerekir. Ezdikçe kabuklar ve meyveler sulanacak ve kokusunu ve lezzetini şekere verecek. Böylece limonatanızın aroması ve ferahlığı artacak.
Eğer limonataya nane ekleyecekseniz, naneyi de bu karışıma ilave edip şekerle birlikte ezme işleminden geçirmelisiniz.
Bu ovma işlemini tüm limonların suyu çıkana kadar sürdürmelisiniz.
Limonatanızın lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Berrak, içinde yüzen tanecikler olmayan bir limonata için hazırladığınız karışımı ince delikli bir süzgeçten geçirin.
Son olarak limonatanızı mutlaka buzla servis edin. Bu içeceğinizin uzun süre soğuk kalmasını sağlayacak.
Sizin için bir de örnek limonata tarifi hazırladık. Diğer limonata tariflerimizi ise aşağıda bulabilirsiniz.
Ev yapımı limonata için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
10 adet limon
2 su bardağı toz şeker (miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
1 litre içme suyu
Yarım demet taze nane
Buz
Limonların dört tanesinin kabuklarını rendeleyin. Bu limonların suyunu sıkın.
Kalan 6 limonu da küp küp doğrayın.
Bütün malzemeyi karıştırıp üzerine şekeri ilave edin.
Nanenin de yapraklarını ayıklayıp limonlara ekleyin.
Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle uzun uzun yoğurun.
İnce delikli tel bir süzgeçten geçirdiğiniz limonata özüne 1 litre soğuk su ekleyin.
Buzdolabında soğuttuktan sonra buz eklenmiş bardaklarda servis edin.