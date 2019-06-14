Yaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriYaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri
GeriLezizz Menüler Yaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
14 Haziran 2019 - 17:44,

Yaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri

Limonata yaz aylarında en sevilen içeceklerden. Limonun tazeliği ve ferahlığına ek olarak, çilek, nane, zencefil, yeşil çay gibi malzemeler de yaz aylarında evde limonata yapmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Siz de şekerini suyunu dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz doğal katkısız limonata tarifleri arıyorsanız listemize mutlaka bir göz atın. Çok beğeneceğinizden eminiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/11Ev yapımı doğal limonata tarifi

Ev yapımı doğal limonata tarifi

Limonata, hiç kuşkusuz yazın en sevilen içeceği. Sıcak yaz günlerinde ferah tadıyla büyük küçük herkesi mest eden limonata, her yemeğin yanına çok yakışıyor. Ev yapımı limonatanın verdiği tadı ve keyfi ise başka bir mekanda yakalamak zor. Peki evde limonata nasıl yapılır?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/11Ferahlatan sodalı limonata tarifi

Ferahlatan sodalı limonata tarifi

İçindeki maden sodası sayesinde çok ferahlatıcı bir limonata tarifimiz var sizin için. Kısa süre içinde yapıp soğuk soğuk içebileceğiniz bu limonata, yaz aylarında terlemeyle kaybettiğiniz elektrolitleri de kolayca yerine koymanızı sağlıyor. İşte yaz sofralarının vazgeçilmezi haline gelecek ferahlatan limonata tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/11Antioksidan limonata tarifi

Antioksidan limonata tarifi

Limonata özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı etkisiyle çok tercih edilen bir içecek. Biz bu tarifimizde limonataya zencefil ve camu camu tozu da ekledik. Sonuçta hem lezzeti coştu hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde antioksidan bir içecek hazırlamış olduk. Siz de limonatayı bu şekilde deneyebilirsiniz, çok beğeneceğinizi garanti edebiliriz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/11Çilekli limonata tarifi

Çilekli limonata tarifi

Limonata yaz aylarında sudan sonra en çok tüketilen içecek olabilir. Markette satılan limonatalardan içmek yerine, biraz vakit ayırıp biraz da yaratıcılığınızı konuşturarak evde çeşit çeşit içecekler hazırlayabilirsiniz. Çilekli limonata bunlardan sadece biri...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/11Portakallı limonata tarifi

Portakallı limonata tarifi

Sıcak günlerde içimizi serinleten en güzel soğuk içecek bol naneli bir limonatadır. Dondurulmuş limon ve portakalla yapabileceğiniz bu nefis ev yapımı limonata tarifini çocuk büyük herkes çok beğenecek. Bundan sonra bir daha marketten limonata almayacaksınız. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6/11Karpuzlu limonata tarifi

Karpuzlu limonata tarifi

Yaz aylarında masaya kocaman bir tabak içinde dilim dilim karpuzlar gelince hepimizin yüzü gülüyor değil mi? Peki bu karpuzları bardak bardak içmeye ne dersiniz? İşte nefis bir karpuzlu limonata tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7/11Nane yapraklı limonata tarifi

Nane yapraklı limonata tarifi

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan bu limonata tarifine bayılacaksınız. Üstelik bu limonata kaynatılıp şurup haline getirilmiş şeker ve suyla yapılıyor. Taze doğranmış nane yapraklarının lezzetine lezzet kattığı nane yapraklı limonata tarifini mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8/11Zencefilli limonata tarifi

Zencefilli limonata tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmezi limonatayı bir de zencefilli deneyin! Sağlık deposu zencefil, limon ve balı tek bir bardakta buluşturan bu çok lezzetli limonatayı denedikten sonra diğer limonata tarifleri gözünüzden düşebilir, söylemedi demeyin. İşte şifa bombası zencefilli limonata tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9/11Yeşil çaylı limonata tarifi

Yeşil çaylı limonata tarifi

Yeşil çay limonataya hem lezzet katıyor hem de zayıflamanıza yardım ediyor. Limon kabuğu ve nane desteğiyle muhteşem bir lezzete kavuşan yeşil çaylı limonata, yaz aylarında formuna dikkat edenlerin favori içecekleri arasında kısa sürede ilk sıralara yerleşecek. Mutlaka denemeniz gereken yeşil çaylı limonata tarifi içeriğimizde.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10/11Naneli soğuk limon tarifi

Naneli soğuk limon tarifi

az aylarında nane ve limonla yapılan içecekler ferahlatıcı özellikleriyle çok fazla öne çıkıyor. Biz de sizin için bol miktarda taze nane yaprağı ve bir limonun kabuğunu kullanarak nefis bir içecek hazırladık. Kafelerde içtiğiniz soğuk içecekleri kesinlikle aratmayan naneli soğuk limon tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11/11Şeftalili limonata tarifi

Şeftalili limonata tarifi

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden şeftali ve limon bir araya gelirse ne olur? Limonun ferahlığına şeftalinin lezzeti de katılır ve ortaya bu tarif çıkar. Çocukların da büyüklerin de çok seveceği taze kekikli ve şeftalili limonata serinlik ve nefaseti aynı bardakta arayanlar için...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Semizotu yemeği nasıl yapılır?

Yaz mevsiminin en sevilen sebzelerinden olan semizotu, pazar ve market raflarında yer aldı. Anayurdu Hindistan olan semizotu, ülkemizde de sıklıkla tüketiliyor. Semizotunun hem yemeği hem de salatası, çok seviliyor. Peki, semizotu yemeği nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?

Armut tatlısı meyveli tatlıların en sevilenlerinden biri. Baharat ve kuruyemişlerle harmanlanan armutlar suyunu çekinceye dek pişiriliyor, tadına doyum olmaz, bir o kadar da hafif bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git