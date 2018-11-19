Evde kestane pişirme teknikleri

FIRINDA KESTANE PİŞİRMEK İÇİN

Kestanelerin en çıkıntılı noktalarına + şeklinde çizikler atın. Kestanelerin etli kısımlarını çizmemeye özen gösterin. Kesik attığınız kestanelerinizi yıkayın. Temiz kestanelerinizi 1 saat kadar beklemek üzere su dolu bir kabın içine koyun. Damak zevkinize göre kestanelerin suyuna tuz ekleyebilirsiniz. 1 saat kadar beklettiğiniz kestaneler iyice yumuşayınca kabuğundan rahatça ayrılacaktır. Kestanelerin suyunu süzün ve pişirmek için, fırın tepsisine dizerek önceden 200 derecede ısıtılmış olan fırına koyun. Kestaneleriniz kabukları açılıp renk almaya başladığında yeterince kızarmıştır. Fırından çıkardığınız kestanelerin kabuklarını soyup çok bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.

TAVADA KESTANE PİŞİRMEK İÇİN

Kestanelerinizi iyice yıkayıp, kurulayın. Üstlerine tek bir çizik atın. Pişirme işlemini yapacağınız yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtmaya başlayın. Bu sürede çizdiğiniz kestaneleri üst üste gelmeyecek şekilde tavaya dizin. Kestaneler pişerken yarım çay bardağı kadar suyu elinizle tavaya serpiştirin. Suyu direkt kestanelerin üstüne dökmeyin yavaşça serpmek çok önemli. Pişmekte olan kestanelerin üzerini kapatın, çok karıştırmayın. Ortalama 20 dakikada pişmiş olacaktır. Afiyet olsun.

HAŞLAMA KESTANE YAPMAK İÇİN

Kestaneleri bez ile iyice silin, suda yıkamayın. Yıkamak kestanelerin içine su kaçmasına sebep olacak ve bu kabuklarının soyulmasını zorlaştıracaktır. Kestanelerinizi silerken bir yandan da ayrı bir tencerede su kaynatmaya başlayın. Su kaynamaya başladığı zaman sildiğiniz kestaneleri gruplar halinde suya bırakın. Kestaneleri gruplar halinde suya atmak kaynayan suyun sıcaklığını kaybetmesini önleyecektir. Yaklaşık 2-3 dakika pişirmek yeterli olacaktır. Pişmiş kestanelerinizi soğuk su dolu bir kaba koyarak kabuklarını kolayca soyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

SOBADA PİŞMİŞ KESTANE LEZZETİ İÇİN TAVADA TUZDA KESTANE KEBAP

Kestanelerinize enine çizikler atın. Pişirme işlemini yapacağınız orta boy tavanın tabanını tuz ile kaplayın. İri taneli tuz kullanılması tercih edilir. Enine çizik attığınız kestaneleri tavanın içine dizin. Tavayı ocağa koyun ve kapağını kapatıp, orta ateşte pişmeye bırakın. Kestaneleri kabukları açılana kadar pişirin. Pişen kestaneleri derin bir kap içine serdiğiniz bezin üzerine koyun. Üstlerini bezle kapatıp 20-25 dakika kadar bekletin. Tuz ile pişen kestaneler daha iyi piştiği için nar gibi kızarır ve o özlenen sobada pişirilmiş kestane tadına en yakın lezzeti verir. Afiyet olsun.

KÖZDE KESTANE PİŞİRMEK İSTEYENLER İÇİN

Kestanelerinize hafifçe çizik atın. Kestanelerin sadece kabuğunu çizmeye özen gösterin. Kestaneleri iyice yıkayın ve su dolu bir kapta 2 saat bekletin. Kestaneleri sudan çıkarın ve kurulayın. Kestaneleri yüksek ateşte köz tavasında pişirin. Pişen kestanelerinizi çok soğumadan servis edin. Afiyet olsun.