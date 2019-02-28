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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Ingimage
28.02.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Evde dondurma nasıl yapılır? Evde dondurma tarifi ve püf noktaları

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Evde dondurma nasıl yapılır? Evde dondurma tarifi ve püf noktaları

Dondurma özellikle yaz aylarında küçük büyük herkesin vazgeçilmezlerinden. Ana malzemesi süt olduğundan tam bir protein ve kalsiyum deposu. Ancak son dönemde yaygınlaşan hazır paketli dondurmaların raf ömrünü uzatmak için içlerine eklenen katkı maddeleri, birçok kişinin kafasını kurcalıyor. Evde doğal malzemelerle mis gibi bir dondurma yapma arayışı da gittikçe yoğunlaşıyor. Siz de bu arayış içinde olanlardansanız, aşağıda yer alan püf noktaları ve tarif çok işinize yarayacak. İşte uzmanların da önerdiği, ev yapımı dondurma tarifi…

Gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, besleyici bir dondurma yapmak için ihtiyacınız olan ilk şey kaliteli bir süt. Günlük ve taze bir sütle dondurma yapmalısınız. Sütünüzü mümkünse önceden biraz dinlendirmeye çalışın.

İnek sütü yerine keçi ya da manda sütünü tercih edebilirsiniz. Böylece dondurmanız daha kıvamlı olacaktır. Laktoz tüketmeyenler için ise dondurma yapmak için en uygun malzeme Hindistan cevizi sütüdür.

Gerçek dondurmanın bir diğer önemli malzemesi de saleptir. Kış aylarının bu şifalı içeceği, sütün koyulaşmasını sağlar. Süt, salep ve şeker karışımı kısık ateşte tahta kaşıkla sürekli karıştırılarak pişirilir. Sütün kalitesi kadar salebin de kaliteli olması gerekir. Gerçek, organik salep olmadan kaliteli bir dondurma olmaz. Marketlerde satılan salep aromalı tozlara rağbet etmeyin.

Kakaolu dondurma tarifi
Kakaolu dondurma tarifi

Bazı tariflerde dondurmaya yumurta sarısı ve krema da eklenir. Benmari usulü pişirilen yumurtaların sarıları ve krema blender’la ezilip süte eklenir. Kremanın yerine yoğurt da eklenebilir.

Sade dondurma yapabileceğiniz gibi meyvelerle tatlandırılmış ve renklendirilmiş dondurmalar da yapabilirsiniz. Özellikle kırmızı renkli meyveler dondurmada iyi sonuç verir. Ancak meyvelerin de taze olmasına dikkat edin. Çikolatalı dondurma için de kakao oranı yüksek bitter çikolatalar kullanın. Antep fıstığı ve badem gibi yemişleri de dondurmaya ekleyebilirsiniz.

Evde dondurma makineniz varsa işiniz daha kolay. Ama yoksa da üzülmeyin. Malzemeleri mikserle iyice çırpıp içinde hava kabarcıkları oluşmasını sağlayın. Dondurmayı kapağını kapatıp dondurucuda en az 3-5 saat kadar bekletmelisiniz. Sorbe gibi meyve bazlı dondurmalarda bekletme süresinde arada çıkarıp karıştırmak da iyi bir sonuç verecektir.

Çilekli vegan dondurma tarifi
Çilekli vegan dondurma tarifi

Evde dondurma nasıl yapılır Evde dondurma tarifi ve püf noktaları

SADE DONDURMA TARİFİ

Malzemeler:
5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz salep
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım çubuk vanilya
400 gram sıvı krema
3 adet yumurta sarısı
2 küçük parça damla sakızı

Yapılışı:

Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırın. Bir tencerede süt, salep ve şekerin yarısıyla birleştirip pişirmeye başlayın. Karıştıra karıştıra pişirip kıvam almasını sağlayın. Koyulaşınca içinden vanilya çubuğunu çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kremayı bir kaseye alıp mikserle hızlı devirde çırpın. Yumurtaların sarılarını da başka bir kaseye alın. Şekerin kalanını yumurtalara ekleyip çırpın. Bu karışımı sürekli hızlı hızlı çırparak benmaride 5 dakika kadar pişirin. Ardından benmari kasesini soğuk suya koyup soğumasını sağlayın.

Soğuyan yumurtalı karışımı sütlü karışıma yavaş yavaş ekleyin. İkisi karışınca bu kez karışımı kremaya yedirin.

Streç filmle kapladığınız bir kasenin içine dondurma karışımını aktarın. Üzerini spatulayla düzleştirip streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya alıp bir gece bekletin. Dondurmanız hazır!

Kızarmış dondurma tarifi
Kızarmış dondurma tarifi

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