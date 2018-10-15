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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
15.10.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Evde cupcake yapmanın püf noktaları

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Evde cupcake yapmanın püf noktaları

Hoş görüntüsü ve tadıyla cupcake daha çok hazır alınan tatlılardan olsa da evde yapımı da oldukça pratik. İşte püf noktaları...

Sıradışı görünümleri ile hem göze hem de mideye hitap eden cupcakelerin yapımında dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunuyor. Vereceğimiz ipuçları ile ortaya mükemmel cupcake'ler çıkarabilirsiniz.  

Cupcake hamuru

Cupcake, kek ve kremadan oluşuyor. Kek ve kremayı bir araya getirmek de ayrı bir hazırlık süreci istiyor. Cupcake için hazırladığınız kek hamurunu özel kalıplarda pişirip daha sonra üzerine kremayı eklemeniz gerekiyor. Ayrıca kekin tüm malzemelerinin başlangıçta oda sıcaklığında olması önemli detaylar arasında. Bu sayede daha homojen bir kek hamuru elde etmek mümkün oluyor.

Hamuru karıştırırken yüksek mikser ayarı kullanmamalısınız. Mikseri yüksek ayarda çalıştırmak hava kabarcıkları yaratacağından keklerinizin gözenekli olmasına ve kolayca dağılmasına sebep olur. Keklerinizin hem kabarık hem de sağlam olması için hamur malzemelerini ilk önce tahta bir kaşık yardımı ile daha sonra da mikserin düşük ayarı ile kısa bir süre karıştırmanız yeterli.

Keklerinizin kabarması için hamuru hazırlarken karbonat ve limon ikilisinden faydalanabilirsiniz.

Kekinizi ister kağıtta ister cupcake için özel olarak üretilmiş kalıplarda yapın, her kaba aynı miktarda hamur dökmelisiniz.

Evde cupcake yapmanın püf noktaları

Cupcake kreması

Cupcake kreması hazırlamak bu tatlının en keyifli kısmını oluşturuyor. Kremayı sade hazırlamak yerine alternatif pek çok malzeme kullanabilirsiniz. Beyaz ya da bitter çikolata parçaları, çilek, kivi gibi meyve parçacıkları, granül şekerler ve gıda boyaları ile yaratıcılığınızı kullanmak size kalmış. Malzemeleri kullanmaktan korkmayın ve kremayı bol hazırlayın.

Fırın ısısına dikkat

Bütün kekler için var olan kural cupcake için de geçerli: fırını önceden ısıtmak. Keklerinizi soğuk fırına verdiğiniz takdirde istediğiniz kabarıklığı elde edemezsiniz. Fırın önceden 5 dakika ısıtılmalı.

Hamur piştikten sonra

Pişen hamurları çıkardıktan sonra eğer kalıp kullandıysanız pişme sürecinin sona ermesi ve keklerin kurumaması için kalıplardan çıkarmanız gerekiyor. Kağıt kalıp kullandıysanız kekleri bu şekilde soğutabilirsiniz.

Evde cupcake yapmanın püf noktaları

Krema ne zaman sürülmeli?

Cupcake kreması kekler soğuduktan sonra sürülmeli. Sıcak keklerin üzerinde sürülen krema, eriyip akacaktır. Kremayı sürmek için sıkma torbası kullanmanız daha şık bir görünüm için en ideal yol.

Cupcake saklanması

Üzerindeki kremanın istenildiği gibi durması ve çabucak bozulmaması için cupcake buzdolabında saklanmalı.

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