Evde cupcake yapmanın püf noktaları
Hoş görüntüsü ve tadıyla cupcake daha çok hazır alınan tatlılardan olsa da evde yapımı da oldukça pratik. İşte püf noktaları...
Sıradışı görünümleri ile hem göze hem de mideye hitap eden cupcakelerin yapımında dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunuyor. Vereceğimiz ipuçları ile ortaya mükemmel cupcake'ler çıkarabilirsiniz.
Cupcake hamuru
Cupcake, kek ve kremadan oluşuyor. Kek ve kremayı bir araya getirmek de ayrı bir hazırlık süreci istiyor. Cupcake için hazırladığınız kek hamurunu özel kalıplarda pişirip daha sonra üzerine kremayı eklemeniz gerekiyor. Ayrıca kekin tüm malzemelerinin başlangıçta oda sıcaklığında olması önemli detaylar arasında. Bu sayede daha homojen bir kek hamuru elde etmek mümkün oluyor.
Hamuru karıştırırken yüksek mikser ayarı kullanmamalısınız. Mikseri yüksek ayarda çalıştırmak hava kabarcıkları yaratacağından keklerinizin gözenekli olmasına ve kolayca dağılmasına sebep olur. Keklerinizin hem kabarık hem de sağlam olması için hamur malzemelerini ilk önce tahta bir kaşık yardımı ile daha sonra da mikserin düşük ayarı ile kısa bir süre karıştırmanız yeterli.
Keklerinizin kabarması için hamuru hazırlarken karbonat ve limon ikilisinden faydalanabilirsiniz.
Kekinizi ister kağıtta ister cupcake için özel olarak üretilmiş kalıplarda yapın, her kaba aynı miktarda hamur dökmelisiniz.
Cupcake kreması
Cupcake kreması hazırlamak bu tatlının en keyifli kısmını oluşturuyor. Kremayı sade hazırlamak yerine alternatif pek çok malzeme kullanabilirsiniz. Beyaz ya da bitter çikolata parçaları, çilek, kivi gibi meyve parçacıkları, granül şekerler ve gıda boyaları ile yaratıcılığınızı kullanmak size kalmış. Malzemeleri kullanmaktan korkmayın ve kremayı bol hazırlayın.
Fırın ısısına dikkat
Bütün kekler için var olan kural cupcake için de geçerli: fırını önceden ısıtmak. Keklerinizi soğuk fırına verdiğiniz takdirde istediğiniz kabarıklığı elde edemezsiniz. Fırın önceden 5 dakika ısıtılmalı.
Hamur piştikten sonra
Pişen hamurları çıkardıktan sonra eğer kalıp kullandıysanız pişme sürecinin sona ermesi ve keklerin kurumaması için kalıplardan çıkarmanız gerekiyor. Kağıt kalıp kullandıysanız kekleri bu şekilde soğutabilirsiniz.
Krema ne zaman sürülmeli?
Cupcake kreması kekler soğuduktan sonra sürülmeli. Sıcak keklerin üzerinde sürülen krema, eriyip akacaktır. Kremayı sürmek için sıkma torbası kullanmanız daha şık bir görünüm için en ideal yol.
Cupcake saklanması
Üzerindeki kremanın istenildiği gibi durması ve çabucak bozulmaması için cupcake buzdolabında saklanmalı.
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