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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.08.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası tarifi ve malzemeleri

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Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası tarifi ve malzemeleri

Bayram günlerinde eve gelen misafirler için ikram edilen baklava, geleneksel lezzetlerimiz baş tacı olarak yer tutuyor. Yapımı zahmetli gibi görünse de hazırlandıktan sonra ağızda bıraktığı lezzet ile baklava yapımı ilgi görmeye devam ediyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, bayram misafirleriniz için baklava tarifi.

İncecik hamuru fıstıklı ya da cevizli iç harcı ve tereyağı lezzeti ile hazırlanan baklavalar bayram misafirlerinizle sohbet ederken ağzınızı tatlandıracak. İşte, baklava yapımı ve malzemeleri ile ilgili bilgiler.

Malzemeler

3 yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
6 su bardağı un

İçi için:

Dövülmüş ceviz

Açmak için:

Mısır nişastası
Şerbeti için:

4 bardak şeker
5 bardak su
Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

300 gram tereyağı

Hazırlanışı

Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, kabartma tozu ve tuzu bir yoğurma kabına alıp karıştırın.

İçine aldığı kadar un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur elde edin.

Hamurunuz kıvama gelince 30 eşit parçaya bölün.

Bu bezelerin her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına nişasta serperek 10’lu gruplar halinde üst üste dizin.

Üst üste dizdiğiniz yufkaları tepsi büyüklüğünde yeniden açın. Böylece 3 adet baklava yufkası elde edeceksiniz.

Yufkaların birini tepsiye yayın. Üzerine dövülmüş ceviz serpin.

Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.

Son yufkayı da tepsinin en üstüne yayın ve baklavanızı dilediğiniz gibi dilimleyin.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve dilimlediğiniz baklavaların üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin ve tepsiyi fırına verin.

Üzeri kızarınca çıkarıp soğumaya bırakın.

Baklavalar iyice soğuyunca şerbetini hazırlamaya başlayın.

5 bardak su ve 4 bardak şekeri tencereye koyup iyice eritin.

15 dakika kaynattıktan sonra içine limon suyunu ekleyin.

Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın.

Şerbeti sıcakken iyice soğumuş baklavaların üzerine dökün.

Tatlınız şerbetini çektiğinde yenmeye hazırdır. Afiyet olsun!

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