Ev baklavası nasıl yapılır? Bayram misafirleriniz için baklava tarifi
Bayram günlerinde eve gelen misafirler için ikram edilen baklava, geleneksel lezzetlerimiz baş tacı olarak yer tutuyor. Yapımı zahmetli gibi görünse de hazırlandıktan sonra ağızda bıraktığı lezzet ile baklava yapımı ev hanımları tarafından da ilgi görmeye devam ediyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, bayram misafirleriniz için baklava tarifi.
İncecik hamuru fıstıklı ya da cevizli iç harcı ve tereyağı lezzeti ile hazırlanan baklavalar bayram misafirlerinizle sohbet ederken ağzınızı tatlandıracak. İşte, baklava yapımı ve malzemeleri ile ilgili bilgiler.
Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
6 su bardağı un
İçi için:
Dövülmüş ceviz
Açmak için:
Mısır nişastası
Şerbeti için:
4 bardak şeker
5 bardak su
Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
300 gram tereyağı
Hazırlanışı
Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, kabartma tozu ve tuzu bir yoğurma kabına alıp karıştırın.
İçine aldığı kadar un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur elde edin.
Hamurunuz kıvama gelince 30 eşit parçaya bölün.
Bu bezelerin her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına nişasta serperek 10’lu gruplar halinde üst üste dizin.
Üst üste dizdiğiniz yufkaları tepsi büyüklüğünde yeniden açın. Böylece 3 adet baklava yufkası elde edeceksiniz.
Yufkaların birini tepsiye yayın. Üzerine dövülmüş ceviz serpin.
Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.
Son yufkayı da tepsinin en üstüne yayın ve baklavanızı dilediğiniz gibi dilimleyin.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve dilimlediğiniz baklavaların üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin ve tepsiyi fırına verin.
Üzeri kızarınca çıkarıp soğumaya bırakın.
Baklavalar iyice soğuyunca şerbetini hazırlamaya başlayın.
5 bardak su ve 4 bardak şekeri tencereye koyup iyice eritin.
15 dakika kaynattıktan sonra içine limon suyunu ekleyin.
Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın.
Şerbeti sıcakken iyice soğumuş baklavaların üzerine dökün.
Tatlınız şerbetini çektiğinde yenmeye hazırdır. Afiyet olsun!