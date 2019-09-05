Elmalı profiterol tarifi

Profiterol neredeyse herkesin en sevdiği tatlıların başında geliyor. Normalde pataşu ya da şu hamuru ile yapılan ve içine krema doldurulan profiterolü elma ve pötibör bisküvi kullanarak çok daha kolay bir biçimde hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri karıştırıp şekil verdikten sonra üzerine çikolata sosu dökmek. Sizin için pratik elmalı profiterolün tarifini hazırladık, çok beğeneceğinize eminiz…
Elmaları soyup rendeleyin.
Pötibör bisküviyi elinizle çok toz gibi olmayacak şekilde kırıp elmaların üzerine ekleyin.
Cevizi irice dövün ve tarçınla birlikte elmalara ilave edin.
Hepsini karıştırıp hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.
Topları bir tabağa dizip buzdolabında dinlendirin.
Bu esnada çikolata sosunu 2,5 su bardağı sütle karıştırarak pişirin.
Sosu ocağın üzerinde soğuttuktan sonra buzdolabından çıkardığınız topların üzerine hepsi kaplanacak şekilde yayın.
Hindistan cevizi rendesiyle süsleyip servis yapın.