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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Elmalı profiterol tarifi
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Elmalı profiterol tarifi

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Elmalı profiterol tarifi

Profiterol neredeyse herkesin en sevdiği tatlıların başında geliyor. Normalde pataşu ya da şu hamuru ile yapılan ve içine krema doldurulan profiterolü elma ve pötibör bisküvi kullanarak çok daha kolay bir biçimde hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri karıştırıp şekil verdikten sonra üzerine çikolata sosu dökmek. Sizin için pratik elmalı profiterolün tarifini hazırladık, çok beğeneceğinize eminiz…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket pötibör bisküvi
  • 4 adet tatlı elma
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Yarım su bardağı ceviz
  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 paket çikolatalı sos
  • Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Elmaları soyup rendeleyin.

Pötibör bisküviyi elinizle çok toz gibi olmayacak şekilde kırıp elmaların üzerine ekleyin.

Cevizi irice dövün ve tarçınla birlikte elmalara ilave edin.

Hepsini karıştırıp hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.

Topları bir tabağa dizip buzdolabında dinlendirin.

Bu esnada çikolata sosunu 2,5 su bardağı sütle karıştırarak pişirin.

Sosu ocağın üzerinde soğuttuktan sonra buzdolabından çıkardığınız topların üzerine hepsi kaplanacak şekilde yayın.

Hindistan cevizi rendesiyle süsleyip servis yapın.

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Fotoğraf: Alamy
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