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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fotoğraflar: Ingimage
24.09.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Ekmeğin bayatlayıp küflenmesini önlemenin yolları

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Ekmeğin bayatlayıp küflenmesini önlemenin yolları

Ülkemizde en çok tüketilen ve en çok çöpe atılan besinlerin başında ekmek geliyor. Çünkü doğru saklanmayan ekmek kolayca bayatlayıp küfleniyor. Peki ekmeğin bayatlamaması için ne yapılması gerekiyor? İşte öneriler…

Öncelikle ekmeğin küflenmeden bitmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli şey tüketebileceğiniz kadar ekmek almak olmalıdır. Gereğinden fazla ekmek alarak hem ev bütçesine zarar vermiş hem de önemli bir besin maddesini israf etmiş olursunuz.

Bazı istisna durumlarda fazla ekmek aldıysanız küflenmemesi için ekmeği buzdolabında saklayabilirsiniz. Ekmeğin ve diğer yiyeceklerin bulunduğu ortamın çok sıcak olması küflenmeye yol açabilir. Ancak bekletme süresini de çok uzatmamak gerekiyor. Buzdolabında bekleyen ekmeği tüketmeden 45 dakika öncesinde buzdolabından çıkarılması gerekiyor.

Ekmeğin bayatlayıp küflenmesini önlemenin yolları

Sirkenin içindeki etken maddeler küflerin oluşumuna engel oluyor. Bu nedenle ekmeğin muhafaza edildiği yerin zaman zaman sirke ile temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu yöntem ekmeğin sadece küflenmesini engeller. Bayatlamaması için bir çözüm yolu oluşturmaz. Ekmekleri bir sepet içinde saklıyorsanız sepetin içini sirke ile temizleyebilirsiniz. Fakat sirke kokusu ekmeğe nüfuz edebilir. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor.

Ekmeklerin saklanacağı yerin nemli olmayan kuru alanlar olması, bakterilerin üremesini engelleyerek küf oluşumunu geciktiriyor. Bunun için ekmekleri poşetlerde saklamak yerine ekmeklik denen sepet tarzı ürünlerin içinde saklamalısınız. Ekmeklerin bu sepetlerde neme maruz kalma ihtimali azalır.

Ekmeğin bayatlayıp küflenmesini önlemenin yolları

Ekmeklerinizi buzluklarda çok uzun süre saklayabilirsiniz. Fakat bu durum bazı ekmek türleri için pek uygun olmuyor. Ekmekler buzluk içinde sorunsuz bir şekilde bir aya kadar saklanabiliyor. Bu şekilde saklayarak hem ekmeğinizi küften korumuş olursunuz hem de bayat ekmekler yemek zorunda kalmazsınız. Ekmeğe ihtiyaç olunduğu durumlarda da ekmeği kullanmadan bir gece öncesinde buzluktan çıkarırsanız taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa da buzluktan çıkarılmış olan ekmekleri fırın, tost makinesi veya tavada ısıtıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Ekmeğin en uzun ve en taze saklanabildiği yöntemin buzluğa koymak olduğunu unutmayın.

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