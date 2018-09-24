Ekmeğin bayatlayıp küflenmesini önlemenin yolları

Öncelikle ekmeğin küflenmeden bitmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli şey tüketebileceğiniz kadar ekmek almak olmalıdır. Gereğinden fazla ekmek alarak hem ev bütçesine zarar vermiş hem de önemli bir besin maddesini israf etmiş olursunuz.

Bazı istisna durumlarda fazla ekmek aldıysanız küflenmemesi için ekmeği buzdolabında saklayabilirsiniz. Ekmeğin ve diğer yiyeceklerin bulunduğu ortamın çok sıcak olması küflenmeye yol açabilir. Ancak bekletme süresini de çok uzatmamak gerekiyor. Buzdolabında bekleyen ekmeği tüketmeden 45 dakika öncesinde buzdolabından çıkarılması gerekiyor.

Sirkenin içindeki etken maddeler küflerin oluşumuna engel oluyor. Bu nedenle ekmeğin muhafaza edildiği yerin zaman zaman sirke ile temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu yöntem ekmeğin sadece küflenmesini engeller. Bayatlamaması için bir çözüm yolu oluşturmaz. Ekmekleri bir sepet içinde saklıyorsanız sepetin içini sirke ile temizleyebilirsiniz. Fakat sirke kokusu ekmeğe nüfuz edebilir. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor.

Ekmeklerin saklanacağı yerin nemli olmayan kuru alanlar olması, bakterilerin üremesini engelleyerek küf oluşumunu geciktiriyor. Bunun için ekmekleri poşetlerde saklamak yerine ekmeklik denen sepet tarzı ürünlerin içinde saklamalısınız. Ekmeklerin bu sepetlerde neme maruz kalma ihtimali azalır.

Ekmeklerinizi buzluklarda çok uzun süre saklayabilirsiniz. Fakat bu durum bazı ekmek türleri için pek uygun olmuyor. Ekmekler buzluk içinde sorunsuz bir şekilde bir aya kadar saklanabiliyor. Bu şekilde saklayarak hem ekmeğinizi küften korumuş olursunuz hem de bayat ekmekler yemek zorunda kalmazsınız. Ekmeğe ihtiyaç olunduğu durumlarda da ekmeği kullanmadan bir gece öncesinde buzluktan çıkarırsanız taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa da buzluktan çıkarılmış olan ekmekleri fırın, tost makinesi veya tavada ısıtıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Ekmeğin en uzun ve en taze saklanabildiği yöntemin buzluğa koymak olduğunu unutmayın.