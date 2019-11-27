Duvaklı pilav tarifi

Etli ve baharatlı yemeklerin sıklıkla tüketildiği Diyarbakır'da yine sıklıkla tüketilen bir pilavımız var: duvaklı pilav. Duvaklı pilav et ve pirincin buluşmasıyla ana yemek haline geliyor ve gayet de doyurucu bir lezzet oluyor. Yapımı iki aşamalı olduğundan gözünüzde büyüyebilir ama sandığınızdan daha kolay olan duvaklı pilav tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun...
Geniş bir tavaya sıvı yağ koyup üzerine ince doğranmış soğanları ekleyerek kavurun.
Kavurduktan sonra kıymayı da ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.
Badem, tuz, karabiber ve yenibaharı ekledikten sonra biraz daha kavurun.
Ocaktan almadan önce son olarak maydanozları da ekleyin.
Pişen kıymalı karışımı bir tabağa alıp pilavı hazırlamaya başlayın.
Pilav tenceresine yağı koyun ve pirinçleri yıkayıp ekleyerek kavurun.
Üzerine sıcak su ilave ederek bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kısıp kapağını kapatarak pişmeye bırakın.
Suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıp demlemeye bırakın.
Pilavı servis tabağına alıp üzerine kıymalı harç ile örtün.
Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...