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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pilav Tarifleri>Duvaklı pilav tarifi
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Duvaklı pilav tarifi

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Duvaklı pilav tarifi

Etli ve baharatlı yemeklerin sıklıkla tüketildiği Diyarbakır'da yine sıklıkla tüketilen bir pilavımız var: duvaklı pilav. Duvaklı pilav et ve pirincin buluşmasıyla ana yemek haline geliyor ve gayet de doyurucu bir lezzet oluyor. Yapımı iki aşamalı olduğundan gözünüzde büyüyebilir ama sandığınızdan daha kolay olan duvaklı pilav tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 250 gram dana kıyma
  • Yarım çay bardağı soyulmuş iç badem
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yeni bahar
  • 1 tutam maydanoz
  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 3 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

Geniş bir tavaya sıvı yağ koyup üzerine ince doğranmış soğanları ekleyerek kavurun.

Kavurduktan sonra kıymayı da ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

Badem, tuz, karabiber ve yenibaharı ekledikten sonra biraz daha kavurun.

Ocaktan almadan önce son olarak maydanozları da ekleyin.

Pişen kıymalı karışımı bir tabağa alıp pilavı hazırlamaya başlayın.

Pilav tenceresine yağı koyun ve pirinçleri yıkayıp ekleyerek kavurun.

Üzerine sıcak su ilave ederek bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kısıp kapağını kapatarak pişmeye bırakın.

Suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıp demlemeye bırakın.

Pilavı servis tabağına alıp üzerine kıymalı harç ile örtün.

Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...

Fotoğraf: iStock
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