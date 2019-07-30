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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.07.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi

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Dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi

Küçük büyük herkesin damaklarına taht kurmuş, özellikle yaz aylarının favori tatlısı dondurma, bunaltıcı yaz günlerinde ferahlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Kalsiyum deposu olan dondurma, uzmanlar tarafından tüketilmesi konusunda destekleniyor. Peki, dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi.

Kalsiyum ve a, b vitaminleri bakımından zengin, kaliteli protein kaynağı, olan dondurmaya hemen hemen kimse karşı koyamıyor. Market dondurmalarında kullanılan koruyucu maddelerden dolayı, evde doğal malzemelerle dondurma yapma arayışı da gittikçe yoğunlaşıyor. Peki evde dondurma yapmanın püf noktaları neler? İşte, dondurma malzemeleri ve yapımı.

Süt konusuna geri dönersek, dondurma yapmak için kalitesinden ve tazeliğinden emin olduğunuz bir süt kullanmalısınız. Sütünüzün biraz dinlenmiş olması da dondurmanızın lezzeti için önemlidir.

İnek sütüyle de dondurma yapabilirsiniz ancak keçi ya da manda sütü dondurmada daha iyi sonuç verir çünkü dondurmanız bu sütlerle yaptığınız takdirde daha kıvamlı olur.

Sütün içindeki doğal şeker laktozdan ya da genel olarak hayvansal gıdalardan uzak duruyorsanız, dondurma yapmak için bitkisel sütlerden faydalanabilirsiniz. Badem, ceviz, soya gibi bitkisel sütler arasında dondurma yapmaya en uygun olan Hindistan cevizi sütüdür.

Gerçek bir dondurma yapabilmek için ihtiyacınız olan bir diğer malzeme de saleptir. Sütü koyulaştırıp kıvam veren salep, en az süt kadar kaliteli olmalıdır. Marketlerde satılan salep aromalı toz içecekler salep değildir. Gerçek, organik salep olmadan dondurma yapılamaz. Gerçek salebi aktarlara sorarak bulabilirsiniz.
Süte salep ve şeker eklenir, kaşıkla sürekli karıştırarak sütün kıvam alması sağlanır. Temelde dondurma yapımı için bu işlem yeterlidir. Ancak bazı tariflerde dondurmaya yumurta sarısı ve krema da eklenir. Benmari usulü pişirilen yumurtaların sarıları ve krema blender’la ezilip süte eklenir. Kremanın yerine yoğurt da kullanılabilir.

Dondurmanıza meyve, çikolata, kuruyemiş vb. malzemeler ilave etmek istiyorsanız onların da tazeliğine ve dikkatine özen göstermelisiniz. Çilek, vişne, ahududu, karadut gibi kırmızı meyveler dondurmada iyi sonuç verir. Çikolatalı dondurma için ise kakao oranı yüksek bitter çikolata kullanılmalıdır.

Dondurmanın malzemesini hazırladıktan sonra soğutma aşaması da önemlidir. Dondurma makineleri bu işi sizin için yapacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak evde dondurma makineniz yoksa da dondurma yapabilirsiniz.

Hazırladığınız dondurma karışımını mikserle iyice havalandırarak çırpın ve içinde kabarcıklar oluşmasını sağlayın. Ardından kapağını kapatıp dondurucuda en az 3 saat bekletin. Sorbe gibi meyve bazlı dondurmaları dondurucuda bekletirken saat başı çıkarıp karıştırmak iyi bir sonuç verir.

SADE DONDURMA TARİFİ

Malzemeler:

5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz salep
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım çubuk vanilya
400 gram sıvı krema
3 adet yumurta sarısı
2 küçük parça damla sakızı

Yapılışı:

Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırın.
Bir tencerede süt, salep ve şekerin yarısıyla birleştirip pişirmeye başlayın.
Karıştıra karıştıra pişirip kıvam almasını sağlayın.
Koyulaşınca içinden vanilya çubuğunu çıkarın ve soğumaya bırakın.
Kremayı bir kaseye alıp mikserle hızlı devirde çırpın.
Yumurtaların sarılarını da başka bir kaseye alın.
Şekerin kalanını yumurtalara ekleyip çırpın.
Bu karışımı sürekli hızlı hızlı çırparak benmaride 5 dakika kadar pişirin.
Ardından benmari kasesini soğuk suya koyup soğumasını sağlayın.
Soğuyan yumurtalı karışımı sütlü karışıma yavaş yavaş ekleyin. İkisi karışınca bu kez karışımı kremaya yedirin.
Streç filmle kapladığınız bir kasenin içine dondurma karışımını aktarın.
Üzerini spatulayla düzleştirip streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya alıp bir gece bekletin. Dondurmanız hazır!

 

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