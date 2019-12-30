Domatesli acı biber turşusu tarifi

Turşu denince akla genelde su ve asitle yapılan lezzetler geliyor ama domatesli acı biber turşusu bu çerçeveye pek uymuyor. Çünkü bu turşu domates suyuyla yapılıyor. Küçük sarı acı biberlerle yapıldığında lezzetine doyum olmayan domatesli acı biber turşusunu kıl biber diye tabir edilen ince uzun yeşil biberlerle de yapabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan turşumuzun tarifine geçelim, afiyet olsun…