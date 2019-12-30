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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Meze Tarifleri>Domatesli acı biber turşusu tarifi
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Domatesli acı biber turşusu tarifi

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Domatesli acı biber turşusu tarifi

Turşu denince akla genelde su ve asitle yapılan lezzetler geliyor ama domatesli acı biber turşusu bu çerçeveye pek uymuyor. Çünkü bu turşu domates suyuyla yapılıyor. Küçük sarı acı biberlerle yapıldığında lezzetine doyum olmayan domatesli acı biber turşusunu kıl biber diye tabir edilen ince uzun yeşil biberlerle de yapabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan turşumuzun tarifine geçelim, afiyet olsun…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram küçük acı biber
  • 6-7 diş sarımsak
  • 2,5 kilogram domates
  • 1 su bardağı sirke
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 3 kaşık kaya tuzu
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Hazırlanışı

Biberleri iyice yıkayın, saplarını ayıklayın.

Domatesleri yıkayıp robottan geçirin.

Geniş bir kaba aldığınız domateslerin içine biberleri ilave edin.

Sirke, şeker ve sarımsağı da domateslere ekleyin.

Damak zevkinize göre dilediğiniz kadar tuz ekleyin.

Arada karıştırarak bir gün kadar bekletin.

Domatesler bu esnada asitlenecek, bu nedenle kapağını kapatmayın.

Ertesi gün turşularınızı kavanozlara doldurup üzerine zeytinyağı dökün.

Kapaklarını kapatıp serin bir yere koyun.

Açtığınız kavanozları buzdolabında saklayın. Afiyet olsun…

Fotoğraf: iStock
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